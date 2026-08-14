КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1854

Константинопольский союзный договор 1854 — соглашение Франции, Великобритании и Османской империи о заключении союза против России.

Был подписан 12 марта 1854, после того как Франция и Британия завершили военные приготовления к вступлению в Крымскую войну 1853—1856 . Подписание договора стало важнейшим дипломатическим актом, во многом определившим дальнейшее развитие событий войны и ее итог. Соглашение включало в себя преамбулу и пять статей. В преамбуле выражалось согласие со стороны Франции и Великобритании оказать султану «ту помощь, которую он просил», а также содержался тезис о необходимости сохранения Османской империи в существующих границах для поддержания европейского равновесия. Великобритания и Франция должны были направить в помощь султану морские и сухопутные силы, а по окончании войны вывести свои войска с территории Османской империи. В свою очередь султан обязался не заключать сепаратный мир с Россией. Договор включал и иные условия. После его подписания Франция и Великобритания 15—16 [27—28] марта 1854 вступили в войну с Россией на стороне Порты. Соглашение сторон было дополнено и расширено по франко-британскому Лондонскому договору 1854 . Спустя год, 15 марта 1854, к Константинопольскому договору присоединилось Сардинское королевство.

Ист.: Recueil des traités de la France. T. 6 / Рubl. sous les auspices du Ministère des affaires étrangères par M. Jules de Clerq. Paris, 1880. P. 422—426.

Лит.: Богданович М. И. Восточная война 1853—1856 годов. Т. I. СПб., 1876; Зайончковский А. М. Восточная война 1853—1856 гг. СПб., 1908—1913.