КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1879
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1879 ГОДА - договор о мире и дружбе между Российской и Османской империями. Подписан после русско-турецкой войны 1877-1878 годов в Константинополе 27 января (8 февраля) чрезвычайным и полномочным послом России при турецокм султане князе А.Б. Лобановым-Ростовским и османским министром иностранных дел А. Каратеодори.
Константинопольский мир закрепил те условия Сан-Стефанского мира 1878 года, которые не были отменены или изменены Берлинским трактатом 1878 года.
Определил сумму контрибуции, которую должна была выплатить Османская империя России, а также сумму компенсаций российским подданным и россискими учреждениям, которые находились в Османской империи и понесли убытки в связи с войной.
Договор предусматривал амнистию подданным Османской империи - участникам освободительного движения балканских народов против тур. владычества. Восстанавливалось действие прежних русско-турецких соглашений относительно торговли, юрисдикции и положения российских подданных в Османской империи.
Исторические источники:
Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952.