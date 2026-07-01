КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1879

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1879 ГОДА - до­го­вор о ми­ре и друж­бе ме­ж­ду Рос­сий­ской и Ос­ман­ской им­пе­рия­ми . Под­пи­сан по­сле русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов в Кон­стан­ти­но­по­ле 27 января (8 февраля) чрез­вы­чай­ным и пол­но­моч­ным по­слом Рос­сии при турецокм сул­та­не князе А.Б. Ло­ба­но­вым-Рос­тов­ским и ос­ман­ским министром иностранных дел А. Ка­ра­те­о­до­ри.

Константинопольский мир за­кре­пил те ус­ло­вия Сан-Сте­фан­ско­го ми­ра 1878 года, ко­то­рые не бы­ли от­ме­не­ны или из­ме­не­ны Бер­лин­ским трак­та­том 1878 года.

Оп­ре­де­лил сум­му кон­три­бу­ции , ко­то­рую долж­на бы­ла вы­пла­тить Ос­ман­ская им­пе­рия Рос­сии, а так­же сум­му ком­пен­са­ций российским под­дан­ным и россискими уч­ре­ж­де­ни­ям, ко­то­рые на­хо­ди­лись в Ос­ман­ской им­пе­рии и по­нес­ли убыт­ки в свя­зи с вой­ной.

До­го­вор пре­ду­смат­ри­вал ам­ни­стию под­дан­ным Ос­ман­ской им­пе­рии - уча­ст­ни­кам ос­во­бо­дительного дви­же­ния бал­кан­ских на­ро­дов про­тив тур. вла­ды­че­ст­ва. Вос­ста­нав­ли­ва­лось дей­ст­вие преж­них русско-турецких со­гла­ше­ний от­но­си­тель­но тор­гов­ли, юрис­дик­ции и по­ло­же­ния российских под­дан­ных в Ос­ман­ской им­пе­рии.

Исторические источники:

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми. 1856–1917. М., 1952.

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