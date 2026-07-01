КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1700 ГОДА

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1700 ГОДА - трак­тат, за­клю­чён­ный ме­ж­ду Рос­си­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей на 30 лет в раз­ви­тие со­гла­ше­ния о 2-лет­нем пе­ре­ми­рии, дос­тиг­ну­то­го на Кар­ло­виц­ком кон­грес­се 1698-1699 годов.

Под­пи­сан 3(14) ию­ля в Кон­стан­ти­но­по­ле, со сто­ро­ны Рос­сии - чрез­вы­чай­ны­ми по­слан­ни­ка­ми Е.И. Ук­ра­ин­це­вым и дья­ком И.П. Че­ре­дее­вым, с турецкой сто­ро­ны - ни­шанд­жи Мех­ме­дом-эфен­ди и великим дра­го­ма­ном Алек­сан­дром Мав­ро­кор­да­то (Шкар­ла­том).

Со­сто­ял из 14 ста­тей.

Про­дле­ние ми­ра с тур­ка­ми бы­ло не­об­хо­ди­мо Рос­сии, что­бы иметь воз­мож­ность под­дер­жать сво­их со­юз­ни­ков Да­нию и Сак­со­нию, на­чав­ших во­ен. дей­ст­вия про­тив Шве­ции (см. Се­вер­ная вой­на 1700-1721 годов). Российское по­соль­ст­во при­бы­ло в Кон­стан­ти­но­поль на во­енном ко­раб­ле «Кре­пость», что под­чёр­ки­ва­ло при­сут­ст­вие во­енно-морских сил Рос­сии на Чёр­ном мо­ре.

По ус­ло­ви­ям Константинопольского мра за Рос­си­ей за­кре­п­лял­ся г. Азов с при­ле­гаю­щи­ми к не­му се­ле­ния­ми и зем­ля­ми, под­твер­жда­лась безо­пас­ность на­ро­дов, на­се­ляв­ших по­гра­нич­ные тер­ри­то­рии обо­их го­су­дарств, а так­же безо­пас­ность жив­ше­го в Ос­ман­ской им­пе­рии пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва , пре­ду­смат­ри­ва­лись об­мен и ос­во­бож­де­ние плен­ных, от­ме­ня­лись уп­ла­та еже­год­ной да­ни крым­ско­му ха­ну и взи­ма­ние по­шлин с российских па­лом­ни­ков, иду­щих в Иеру­са­лим. Рос­сия воз­вра­ща­ла за­ня­тые в хо­де Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов тер­ри­то­рии Прид­не­про­вья с не­боль­ши­ми турецкими кре­по­стя­ми, ко­то­рые до­лж­ны бы­ли быть лик­ви­ди­ро­ва­ны турецкой сто­ро­ной.

Сто­ро­ны обя­зы­ва­лись не стро­ить в по­гра­нич­ной по­ло­се от Пе­ре­ко­па до Азо­ва но­вых ук­ре­п­ле­ний. До­го­вор за­кре­пил ре­зуль­та­ты Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов ца­ря Пет­ра I и обес­пе­чил ней­тра­ли­тет Ос­ман­ской им­пе­рии в пер­вые го­ды Се­вер­ной вой­ны.

Ус­ло­вия Константинопольского мира бы­ли пе­ре­смот­ре­ны по­сле не­удач­но­го для Рос­сии Прут­ско­го по­хо­да 1711 года и за­клю­че­ния Прут­ско­го ми­ра 1711 года.

Исторические исчточники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 4. № 1804.

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