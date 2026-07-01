КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1700 ГОДА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1700 ГОДА - трактат, заключённый между Россией и Османской империей на 30 лет в развитие соглашения о 2-летнем перемирии, достигнутого на Карловицком конгрессе 1698-1699 годов.
Подписан 3(14) июля в Константинополе, со стороны России - чрезвычайными посланниками Е.И. Украинцевым и дьяком И.П. Чередеевым, с турецкой стороны - нишанджи Мехмедом-эфенди и великим драгоманом Александром Маврокордато (Шкарлатом).
Состоял из 14 статей.
Продление мира с турками было необходимо России, чтобы иметь возможность поддержать своих союзников Данию и Саксонию, начавших воен. действия против Швеции (см. Северная война 1700-1721 годов). Российское посольство прибыло в Константинополь на военном корабле «Крепость», что подчёркивало присутствие военно-морских сил России на Чёрном море.
По условиям Константинопольского мра за Россией закреплялся г. Азов с прилегающими к нему селениями и землями, подтверждалась безопасность народов, населявших пограничные территории обоих государств, а также безопасность жившего в Османской империи православного духовенства, предусматривались обмен и освобождение пленных, отменялись уплата ежегодной дани крымскому хану и взимание пошлин с российских паломников, идущих в Иерусалим. Россия возвращала занятые в ходе Азовских походов 1695-1696 годов территории Приднепровья с небольшими турецкими крепостями, которые должны были быть ликвидированы турецкой стороной.
Стороны обязывались не строить в пограничной полосе от Перекопа до Азова новых укреплений. Договор закрепил результаты Азовских походов 1695-1696 годов царя Петра I и обеспечил нейтралитет Османской империи в первые годы Северной войны.
Условия Константинопольского мира были пересмотрены после неудачного для России Прутского похода 1711 года и заключения Прутского мира 1711 года.
Исторические исчточники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 4. № 1804.