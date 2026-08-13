КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ИППОДРОМ

Крупнейшая цирковая арена столицы Византии, центр городской общественно-политической жизни.

Возведенный еще при императоре Септимии Севере вскоре после 196 г., К. И. был основательно перестроен в 324-30 гг. во время генеральной реконструкции Византия-Константинополя. Посредством кафисмы – императорской ложи, располагавшейся в восточной трибуне, – К.И. соединялся с Большим дворцом и фактически становился его частью.

Представляя собой овал шириной 117.5 м и длиной ок. 450 м, К. И. мог вмещать от 30-35 до 100 тыс. чел. Обрамлявшие арену ряды трибун имели неправильную форму, т.е. не являлись полностью параллельными друг относительно друга, что, по-видимому, было сделано умышленно, ради обострения конных состязаний: по мере сужения беговой дрожки колесницы вынужденно теснились и сталкивались. Беговые разделялись спинами – деревянным бортиком, вмещавшим в себя несколько статуй, колонн и обелисков. До наших дней сохранились два обелиска – египетский обелиск Тутмоса III, в 390 г. поставленный на постамент с барельефом Феодосия I и обелиск Константина I, отремонтированный при Константине VII Багрянородном.

Выполняя функции главной арены византийской столицы и места проведения зрелищ, К. И. также выступал в роли центра городской общественно-политической жизни, где проходили церемонии провозглашения императора, триумфы и публичные казни.

Ныне на месте К. И. располагается центральная площадь Стамбула – Султанахмет.

Иллюстрации:

Император Михаиал III, участвующий в конном ристалище («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).

Автор статьи: А. Н. Слядзь