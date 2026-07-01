КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1724 ГОДА

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1724 ГОДА - до­го­вор ме­ж­ду Рос­сий­ской и Ос­ман­ской им­пе­рия­ми о раз­гра­ни­че­нии российских и турецких вла­де­ний на Кав­ка­зе и в При­кас­пии.

Под­пи­сан 12(23) ию­ня в Кон­стан­ти­но­по­ле российским ре­зи­ден­том И.И. Не­плюе­вым и великим ви­зи­рем Да­ма­дом Иб­ра­ги­мом-па­шой при по­сред­ни­че­ст­ве французского по­сла мар­ки­за Ж.Л. д’Юссона де Бо­нака.

Пе­ре­ход к Рос­сии при­кас­пий­ских про­вин­ций Пер­сии (по Петербургскому до­го­во­ру 1723 года, за­клю­чён­но­му по­сле Пер­сидского похода 1722-1723 годов) обо­ст­рил русско-турецкие от­но­ше­ния.

Ос­ман­ская им­пе­рия ис­поль­зо­ва­ла не­ус­той­чи­вое по­ло­же­ние персидского ша­ха Тах­мас­па II, в конце 1723 - начала 1724 годов втор­глась в Восточную Гру­зию и Восточную Ар­ме­нию и ста­ла уг­ро­жать вой­ной Рос­сии.

Константинопольский договор уре­гу­ли­ро­вал русско-турецкие от­но­ше­ния. Он со­сто­ял из всту­п­ле­ния, 6 ста­тей и за­клю­че­ния. По Константинопольский договор Тур­ция со­хра­ня­ла за­ня­тые ею восточной об­лас­ти Гру­зии и Ар­ме­нии, Теб­риз­ское, Каз­вин­ское и Ше­ма­хин­ское хан­ст­ва (без пра­ва вво­да в Ше­ма­ху сво­их войск и строи­тель­ст­ва ук­ре­п­ле­ний в ней, ис­клю­чая си­туа­цию вос­ста­ния), Рос­сия - го­ро­да и про­вин­ции, по­лу­чен­ные по Пе­тер­бург­ско­му до­го­во­ру 1723 года.

Ос­таль­ные рай­оны Пер­сии ос­та­ва­лись под вла­стью ша­ха Тах­мас­па II, при­зна­вае­мо­го Рос­си­ей и Тур­ци­ей не­за­ви­си­мым и за­кон­ным го­су­да­рем в слу­чае его со­гла­сия на тер­ри­то­ри­аль­ные ус­туп­ки, пре­ду­смот­рен­ные Константинопольским договорм При­кас­пий­ские про­вин­ции Рос­сия вер­ну­ла Пер­сии по Решт­ско­му трак­та­ту 1732 года.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 7. № 4531.

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