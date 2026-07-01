КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1724 ГОДА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1724 ГОДА - договор между Российской и Османской империями о разграничении российских и турецких владений на Кавказе и в Прикаспии.
Подписан 12(23) июня в Константинополе российским резидентом И.И. Неплюевым и великим визирем Дамадом Ибрагимом-пашой при посредничестве французского посла маркиза Ж.Л. д’Юссона де Бонака.
Переход к России прикаспийских провинций Персии (по Петербургскому договору 1723 года, заключённому после Персидского похода 1722-1723 годов) обострил русско-турецкие отношения.
Османская империя использовала неустойчивое положение персидского шаха Тахмаспа II, в конце 1723 - начала 1724 годов вторглась в Восточную Грузию и Восточную Армению и стала угрожать войной России.
Константинопольский договор урегулировал русско-турецкие отношения. Он состоял из вступления, 6 статей и заключения. По Константинопольский договор Турция сохраняла занятые ею восточной области Грузии и Армении, Тебризское, Казвинское и Шемахинское ханства (без права ввода в Шемаху своих войск и строительства укреплений в ней, исключая ситуацию восстания), Россия - города и провинции, полученные по Петербургскому договору 1723 года.
Остальные районы Персии оставались под властью шаха Тахмаспа II, признаваемого Россией и Турцией независимым и законным государем в случае его согласия на территориальные уступки, предусмотренные Константинопольским договорм Прикаспийские провинции Россия вернула Персии по Рештскому трактату 1732 года.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 7. № 4531.