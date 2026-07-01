КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРА­ВО­СЛАВ­НАЯ ЦЕРКОВЬ (КПЦ; Все­лен­ский пат­ри­ар­хат; греч. Οἰϰουμενιϰὸν Πατριαρχεῖον) - пра­во­слав­ная По­ме­ст­ная цер­ковь; со вре­ме­ни от­па­де­ния Римской церк­ви от Все­лен­ско­го пра­во­сла­вия за­ни­ма­ет первое ме­сто в дип­ти­хе (спи­ске пра­во­слав­ных по­ме­ст­ных церк­вей).

Ис­то­рия.

Со­глас­но пре­да­нию, в I веке святой апостол Ан­д­рей Пер­во­зван­ный стал ос­но­ва­те­лем Церк­ви в г. Ви­зан­тий. Об­ще­пра­во­слав­ное зна­че­ние эта Церковь на­ча­ла при­об­ре­тать в 324 году, ко­гда на мес­те Ви­зан­тия Кон­стан­ти­ном Ве­ли­ким был ос­но­ван на­зван­ный в его честь г. Кон­стан­ти­но­поль, став­ший но­вой сто­ли­цей Римской им­пе­рии. За­ме­ще­ние епи­скоп­ской ка­фед­ры Кон­стан­ти­но­по­ля в боль­шой сте­пе­ни за­ви­се­ло от императора вла­сти; им­пе­ра­то­ры час­то воз­во­ди­ли на эту ка­фед­ру са­мых вы­даю­щих­ся дея­те­лей то­го цер­ков­но­го на­прав­ле­ния, ко­то­ро­го при­дер­жи­ва­лись са­ми.

Меж­ду 338 и 342 годами Кон­стан­ти­но­поль­скую ка­фед­ру за­ни­мал Ев­се­вий, один из вид­ных пред­ста­ви­те­лей ере­си ари­ан­ст­ва, в 342-360 годы (с пе­ре­ры­вом) - Ма­ке­до­ний, дав­ший своё имя од­но­му из от­ветв­ле­ний ари­ан­ст­ва (см. Ма­кедониане). В 379-381 годы епи­ско­пом Кон­стан­ти­но­по­ля был св. Гри­го­рий Бо­го­слов, один из «все­лен­ских учи­те­лей» пра­во­слав­ной Церк­ви. При нём Кон­стан­ти­но­поль ос­во­бо­дил­ся от ари­ан­ско­го ду­хо­вен­ст­ва, в го­ро­де был со­зван II Все­лен­ский со­бор (381 год) (см. Все­лен­ские со­бо­ры).

Третье пра­ви­ло это­го со­бо­ра ус­та­но­ви­ло пер­вен­ст­во чес­ти епи­ско­па Кон­стан­ти­но­по­ля в восточной час­ти им­пе­рии, «по­то­му что град оный есть но­вый Рим». Эпо­халь­ным ста­ло не­про­дол­жи­тель­ное слу­же­ние на Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ре дру­го­го «все­лен­ско­го учи­те­ля» - св. Ио­ан­на Зла­то­ус­та (398-404 годы). Он дея­тель­но бо­рол­ся с со­ци­аль­ны­ми по­ро­ка­ми, ис­ко­ре­нял зло­упот­реб­ле­ния в кли­ре; не имея вла­сто­лю­би­вых при­тя­за­ний, опи­ра­ясь на лич­ный ду­хов­ный ав­то­ри­тет, вме­ши­вал­ся в жизнь со­сед­них ми­тро­по­лий, объ­ек­тив­но спо­соб­ст­вуя пе­ре­рас­та­нию мо­раль­но­го влия­ния Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры в фор­маль­но за­кре­п­лён­ную юрис­дик­цию над со­сед­ни­ми ми­тро­по­лия­ми. Воз­вы­ше­ние сто­лич­ной ка­фед­ры вы­зва­ло про­ти­во­дей­ст­вие епи­ско­па Алек­сан­д­рий­ско­го Фео­фи­ла, ко­то­рый, же­лая со­хра­нить преж­нее пер­вен­ст­во сво­ей ка­фед­ры на Вос­то­ке (см. Алек­сан­д­рий­ская пра­во­слав­ная цер­ковь), до­бил­ся низ­ло­же­ния Зла­то­ус­та. По­смерт­ная реа­би­ли­та­ция Ио­ан­на Зла­то­ус­та оз­на­ча­ла но­вое воз­вы­ше­ние Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры.

Кон­стан­ти­но­поль­ская цер­ковь сыг­ра­ла ве­ду­щую роль в хри­сто­ло­гических спо­рах V-VII веков (см. Не­сто­ри­ан­ст­во, Мо­но­фи­зит­ст­во , Мо­но­фе­лит­ст­во), ос­лож­нив­ших­ся цер­ков­но-по­ли­тич. столк­но­ве­ни­ем Кон­стан­ти­но­поль­ской и Алек­сан­д­рий­ской ка­федр. IV Все­лен­ский со­бор в Хал­ки­до­не (451 год), сфор­му­ли­ро­вав­ший пра­во­слав­ное хри­сто­ло­гич. уче­ние, по­за­бо­тил­ся и об уси­ле­нии ро­ли Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры, ут­вер­див в сво­ём 28-м пра­ви­ле юрис­дик­цию сто­лич­но­го епи­ско­па над боль­ши­ми дио­це­за­ми Пон­та, Асии и Фра­кии, а так­же его пра­во по­став­лять епи­ско­пов на со­пре­дель­ных этим дио­це­зам «вар­вар­ских» тер­ри­то­ри­ях. Это пра­ви­ло пре­дос­та­ви­ло Кон­стан­ти­но­по­лю «рав­ные пре­иму­ще­ст­ва» с Ри­мом: ста­вя Кон­стан­ти­но­поль­скую ка­фед­ру вто­рой по­сле Рим­ской, пра­ви­ло за­кре­пи­ло её пер­вен­ст­во на хри­сти­ан­ском Вос­то­ке.

Од­на­ко хри­сто­ло­гич. уче­ние, сфор­му­ли­ро­ван­ное Хал­ки­дон­ским со­бо­ром, не при­ня­ли поч­ти всё на­се­ле­ние Егип­та, зна­чительная часть на­се­ле­ния Си­рии, а так­же со­пре­дель­ные стра­ны - Эфио­пия, Ар­ме­ния, на пер­вых по­рах и Гру­зия, на­чав про­тив хал­ки­дон­ско­го ве­ро­оп­ре­де­ле­ния борь­бу. По­сколь­ку про­бле­му при­ми­ре­ния хри­сти­ан нель­зя бы­ло ре­шить од­ни­ми сред­ст­ва­ми государственного на­си­лия, на по­ис­ки вы­хо­да из соз­дав­шей­ся си­туа­ции бы­ли на­прав­ле­ны все сред­ст­ва цер­ков­ной ди­пло­ма­тии и боль­шие уси­лия бо­го­сло­вов. За­пад от­но­сил­ся к это­му по­доз­ри­тель­но и по­верх­но­ст­но. Ко­гда от ли­ца императора Зи­но­на в 482 году был из­дан со­став­лен­ный пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским Ака­ки­ем указ об объ­е­ди­не­нии («Эно­ти­кон»), За­пад пре­кра­тил об­ще­ние с Вос­то­ком («Ака­ки­ан­ская схиз­ма» 484-519 годы), хо­тя сам Ака­кий был хал­ки­до­ни­том, а «Эно­ти­кон» не тре­бо­вал от­ре­че­ния от хал­ки­дон­ско­го ве­ро­оп­ре­де­ле­ния. В 553 году в Кон­стан­ти­но­по­ле со­сто­ял­ся V Все­лен­ский со­бор, пред­ло­жив­ший глу­бо­ко об­ос­но­ван­ный син­тез хал­ки­дон­ско­го ве­ро­уче­ния и бо­го­сло­вия свт. Ки­рил­ла Алек­сан­д­рий­ско­го, на ко­то­ро­го боль­ше все­го ссы­ла­лись про­тив­ни­ки Хал­ки­до­на. Рим­ско­му па­пе ре­ше­ние V Все­лен­ско­го со­бо­ра бы­ло на­вя­за­но си­лой.

В 532-537 годы по при­ка­зу императора Юс­ти­ниа­на I в Кон­стан­ти­но­по­ле воз­ве­дён но­вый боль­шой ка­фед­раль­ный Свя­той Со­фии храм, в ко­то­ром ка­фед­ра кон­стан­ти­но­поль­ских пат­ри­ар­хов на­хо­ди­лась до за­вое­ва­ния Кон­стан­ти­но­по­ля тур­ка­ми в 1453 году .

В 630-х годах на­ча­лось арабскоеза­вое­ва­ние Ви­зан­тии, пер­вы­ми жерт­ва­ми ко­то­ро­го ста­ли ви­зан­тий­ские Си­рия, Па­ле­сти­на и Еги­пет. За­вое­ва­ние бы­ло об­лег­че­но для ара­бов про­ти­во­стоя­ни­ем за­щи­щав­ше­го хал­ки­дон­ское ве­ро­уче­ние Кон­стан­ти­но­по­ля и про­ти­вив­ше­го­ся «им­пе­ра­тор­ской ве­ре» на­се­ле­ния ок­ра­ин им­пе­рии. В 680-681 годы в Кон­стан­ти­но­по­ле про­хо­дил VI Все­лен­ский со­бор, осу­див­ший мо­нофе­лит­ст­во - опыт ком­про­мис­са ме­ж­ду пра­во­сла­ви­ем и ан­ти­хал­ки­до­низ­мом. В 691-692 годы в Кон­стан­ти­но­по­ле со­сто­ял­ся со­бор, ко­то­рый рас­смат­ри­ва­ет­ся как про­дол­же­ние пре­ды­ду­ще­го и на­зы­ва­ет­ся Трулль­ским (Шес­тым, или Пя­то-шес­тым, Все­лен­ским со­бо­ром). На этом со­бо­ре бы­ли ко­ди­фи­ци­ро­ва­ны пра­ви­ла пре­ды­ду­щих со­бо­ров и пра­ви­ла свя­тых от­цов, а так­же из­дан боль­шой кор­пус но­вых пра­вил, в ко­то­ром про­смат­ри­ва­ет­ся стрем­ле­ние к уни­фи­ка­ции цер­ков­ной жиз­ни все­лен­ской Церк­ви по кон­стан­ти­но­поль­ским об­раз­цам. Это от­ве­ча­ло си­туа­ции, сло­жив­шей­ся по­сле рас­про­стра­не­ния на Вос­то­ке ан­ти­хал­ки­до­низ­ма и араб. за­вое­ва­ния, в ре­зуль­та­те че­го Алек­сан­д­рий­ский, Ан­ти­охий­ский (см. Ан­ти­охий­ская пра­во­слав­ная цер­ковь) и Ие­ру­са­лим­ский (см. Ие­ру­са­лим­ская пра­во­слав­ная цер­ковь) пат­ри­ар­ха­ты зна­чи­тель­но умень­ши­лись, а с Римской цер­ко­вью не бы­ло та­ких тес­ных от­но­ше­ний, как рань­ше. Пре­об­ла­да­ние КПЦ на Вос­то­ке ста­ло в этот пе­ри­од не­ос­по­ри­мым.

В 726 году император Лев III Исавр от­крыл эпо­ху ико­но­бор­че­ст­ва. Рим­ский па­па ока­зал со­про­тив­ле­ние но­вой ере­си, за что императорская власть изъ­я­ла из его юрис­дик­ции об­шир­ные об­лас­ти на Бал­ка­нах и в Южной Ита­лии, вклю­чив их в юрис­дик­цию пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го. Лишь с при­хо­дом к вла­сти имп. Ири­ны и с по­мо­щью на­зна­чен­но­го ею в 784 году пат­ри­ар­ха св. Та­ра­сия Кон­стан­ти­но­поль­ско­го ико­но­по­чи­та­ние бы­ло вос­ста­нов­ле­но и дог­ма­ти­че­ски ут­вер­жде­но VII Все­лен­ским со­бо­ром в Ни­кее в 787 году. Од­на­ко в 813 году император Лев V Ар­мя­нин от­крыл но­вый пе­ри­од ико­но­бор­че­ст­ва, про­дол­жив­ший­ся до смер­ти императора Фео­фи­ла в 842 году. Церк­ви за пре­де­ла­ми Ви­зан­тии не при­ни­ма­ли ико­но­бор­че­ст­во, по­это­му КПЦ в этот пе­ри­од ут­ра­ти­ла своё об­ще­хри­сти­ан­ское влия­ние.

По­сле окон­ча­тель­но­го па­де­ния ико­нобор­че­ст­ва на­чал­ся бы­ст­рый подъ­ём КПЦ и рас­ши­ри­лась сфе­ра её влия­ния. В 860-х годах ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась её мис­сионер­ская дея­тель­ность сре­ди сла­вян. В 863 году ви­зантийские мис­сио­не­ры Кон­стан­тин и Ме­фо­дий (см. Ки­рилл и Ме­фо­дий) бы­ли по­сла­ны в мо­рав­скую мис­сию и по­ло­жи­ли на­ча­ло слав. пись­мен­но­сти. Около 865 года про­изош­ло кре­ще­ние Бол­га­рии (см. Бол­гар­ская пра­во­слав­ная цер­ковь). В от­ли­чие от Мо­ра­вии, ко­то­рая, по­пав под ду­хов­ное и куль­тур­ное влия­ние Кон­стан­ти­но­по­ля, ос­та­ва­лась в юрис­дик­ции Рим. церк­ви, хри­стиа­ни­зи­ро­ван­ная Бол­га­рия ста­ла епар­хи­ей Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та. В эти же го­ды раз­го­рел­ся ост­рый кон­фликт ме­ж­ду Кон­стан­ти­но­по­лем и Ри­мом. Па­па Рим­ский не при­знал свт. Фо­тия за­кон­ным пат­ри­ар­хом Кон­стан­ти­но­поль­ским. Фо­тий на Кон­стан­ти­но­поль­ском со­бо­ре 867 года осу­дил западную Цер­ковь за дог­ма­тическое нов­ше­ст­во - Filioque и ряд ка­но­нич. но­во­вве­де­ний. При­шед­ший вско­ре к вла­сти имп. Ва­си­лий I Ма­ке­до­ня­нин низ­ло­жил Фо­тия и в 869 году со­звал в Кон­стан­ти­но­по­ле со­бор (в Рим­ско-ка­то­ли­че­ской церк­ви счи­та­ет­ся VIII Все­лен­ским), на ко­то­ром пап­ские ле­га­ты до­би­лись не толь­ко осу­ж­де­ния Фо­тия и его сто­рон­ни­ков, но и оп­ре­де­лён­но­го кон­тро­ля Ри­ма над КПЦ. Болгарский кн. Бо­рис I, ища цер­ков­ной не­за­ви­си­мо­сти, пе­ре­под­чи­нил Болгарскую цер­ковь Ри­му, но ока­за­лось, что Рим в ещё мень­шей сте­пе­ни был го­тов пре­дос­та­вить не­за­ви­си­мость, не­же­ли Кон­стан­ти­но­поль. По но­вой до­го­во­рён­но­сти Бол­га­рия вер­ну­лась в Кон­стан­ти­но­поль­скую юрис­дик­цию и по­лу­чи­ла ста­тус ав­то­ном­ной ар­хи­епи­ско­пии с мно­же­ст­вом епар­хий. В 879-880 годы в Кон­стан­ти­но­по­ле про­хо­дил со­бор вновь с уча­сти­ем пап­ских ле­га­тов, ко­то­рый пол­но­стью реа­би­ли­тиро­вал Фо­тия, к то­му вре­ме­ни вто­рично за­няв­ше­го пат­ри­ар­ший пре­стол, и да­же осу­дил Filioque. (Не­ко­то­рые пра­во­слав­ные бо­го­сло­вы - и древ­ние, и со­вре­мен­ные - на­зы­ва­ют этот со­бор Все­лен­ским.) Около 988 года про­изош­ло Кре­ще­ние Ру­си, и Русь на бо­лее чем че­ты­ре с по­ло­ви­ной сто­ле­тия ста­ла ми­тро­по­ли­ей в со­ста­ве Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та (см. Рус­ская пра­во­слав­ная цер­ковь).

В 1054 году пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский Ми­ха­ил Ки­рул­ла­рий во­пре­ки во­ле императора Кон­стан­ти­на IX Мо­но­ма­ха до­вёл кон­фликт с Ри­мом до пол­но­го раз­ры­ва от­но­ше­ний («Ве­ли­кая схиз­ма»; см. Раз­де­ле­ние церк­вей). С это­го вре­ме­ни западная Цер­ковь ос­та­ёт­ся в рас­ко­ле с пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми.

В 1204 гоуд 4-й кре­сто­вый по­ход (см. Кре­сто­вые по­хо­ды) окон­чил­ся за­хва­том Кон­стан­ти­но­по­ля и зна­чит. час­ти тер­ри­то­рии Ви­зан­тии. На за­хва­чен­ных зем­лях пра­во­слав­ных за­став­ля­ли при­знать власть па­пы Рим­ско­го. В Кон­стан­ти­но­по­ле был уч­ре­ж­дён ла­тин­ский пат­ри­ар­хат. Но­вым цен­тром пра­во­слав­но­го Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та стал г. Ни­кея, сто­ли­ца Ни­кей­ской им­пе­рии, од­но­го из трёх пра­во­слав­ных го­су­дарств, воз­ник­ших на раз­ва­ли­нах Ви­зан­тии. Из двух ос­таль­ных го­су­дарств Тра­пе­зунд­ская им­пе­рия в цер­ков­ном от­но­ше­нии под­чи­ня­лась Ни­кее, а Эпир­ский дес­по­тат - Ох­рид­ской ар­хи­епи­ско­пии, имев­шей ав­то­ке­фа­лию с 920-х годов. В но­вом по­ло­же­нии Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­ар­хат сни­схо­ди­тель­нее рас­смат­ри­вал прось­бы о да­ро­ва­нии ав­то­ке­фа­лии. В 1219 гоуд ав­то­ке­фаль­ной ста­ла Серб­ская пра­во­слав­ная цер­ковь (что, од­на­ко, не при­ве­ло к ума­ле­нию КПЦ, по­сколь­ку серб. зем­ли пре­ж­де под­чи­ня­лись Ох­рид­ской ар­хи­епи­ско­пии), в 1235 году Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­ар­хат со­гла­сил­ся на соз­да­ние Тыр­нов­ско­го пат­ри­ар­ха­та в Бол­га­рии. В 1261 году Кон­стан­ти­но­поль был ос­во­бо­ж­дён от ла­ти­нян, но дав­ле­ние За­па­да на Ви­зан­тию зна­чи­тель­но воз­рос­ло. Это вы­ну­ди­ло имп. Ми­хаи­ла VIII Па­лео­ло­га за­клю­чить в 1274 унию цер­ков­ную с Ри­мом, по­слав сво­их свет­ских и ду­хов­ных пред­ста­ви­те­лей на Все­лен­ский со­бор ка­то­лической Церк­ви в Ли­он (см. Ли­он­ские со­бо­ры 1245 года, 1274 год). Уния на­са­ж­да­лась в Ви­зан­тии жес­то­ким на­си­ли­ем, и ей ак­тив­но про­ти­ви­лись са­мые ши­ро­кие слои на­се­ле­ния - от кре­сть­ян до чле­нов имп. фа­ми­лии. Ми­ха­ил VIII до сво­ей смер­ти (в 1282 году) ос­та­вал­ся ве­рен унии, хо­тя под ко­нец жиз­ни Рим от­лу­чил его от Церк­ви за не­усерд­ное её на­са­ж­де­ние. Сын Ми­хаи­ла имп. Ан­д­ро­ник II Па­лео­лог, всту­пив на пре­стол, не­мед­лен­но от­ме­нил унию.

Иси­ха­ст­ски­ми спо­ра­ми (см. Иси­хазм) от­ме­чен XIV веков Кон­стан­ти­но­поль­ские со­бо­ры 1341, 1347 и 1351 годов ут­вер­ди­ли уче­ние свт. Гри­го­рия Па­ла­мы о Бо­же­ст­вен­ных энер­ги­ях как уче­ние пра­во­слав­ной Церк­ви. Не бу­ду­чи фор­маль­но все­лен­ски­ми, эти со­бо­ры бы­ли ре­ци­пи­ро­ва­ны все­ми пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми.

КПЦ про­сти­ра­ла свою юрис­дик­цию да­ле­ко за пре­де­лы стре­ми­тель­но ума­ляв­шей­ся Ви­зан­тии. По­сле ре­шаю­щей по­бе­ды ту­рок над бол­га­ра­ми Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­ар­хат в 1393 году вклю­чил Болгарскую цер­ковь в свой со­став. Это со­от­вет­ст­во­ва­ло то­гдаш­ней док­три­не КПЦ, гла­сив­шей, что пол­но­цен­ные пат­ри­ар­ха­ты - толь­ко те пять (Рим­ский, Кон­стан­ти­но­поль­ский, Алек­сан­д­рий­ский, Ан­тиохий­ский, Ие­ру­са­лим­ский), ко­то­рые упо­ми­на­ют­ся в древ­них со­бор­ных пра­ви­лах, а та­кие церк­ви, как Бол­гар­ская, не­смот­ря на ус­ту­п­лен­ный им пат­ри­ар­ший ти­тул, не мо­гут быть пол­но­стью са­мо­стоя­тель­ны.

Час­то про­во­див­шие­ся по­сле 1054 года пе­ре­го­во­ры об унии с Ри­мом ста­ли осо­бен­но ин­тен­сив­ны на­ка­ну­не ги­бе­ли Ви­зан­тии. В 1438-1439 годы пред­ста­ви­тель­ная де­ле­га­ция пра­во­слав­ных церк­вей уча­ст­во­ва­ла в ка­то­лическом Все­лен­ском Фер­ра­ро-Фло­рен­тий­ском со­бо­ре, где бы­ла за­клю­че­на имев­шая ком­про­мисс­ный ха­рак­тер уния. Главная мо­ти­ви­ров­ка греческих сто­рон­ни­ков унии бы­ла по­ли­ти­че­ская - они стре­ми­лись лю­бой це­ной со­хра­нить гиб­нув­шую Ви­зан­тию. Бес­ком­про­мисс­ным про­тив­ни­ком унии ос­тал­ся уча­ст­ник со­бо­ра митр. Марк Эфес­ский. В Ви­зан­тии уния встре­ти­ла на­столь­ко силь­ный от­пор, что 3/4 под­пи­сав­ших унио­наль­ный до­ку­мент от­рек­лись от унии. По­след­ние три го­да су­ще­ст­во­ва­ния Ви­зантийской им­пе­рии (1450-1453 годы) Кон­стан­ти­но­поль­ская ка­фед­ра бы­ла ва­кант­ной - ни­кто не хо­тел вы­сту­пать в ро­ли вер­хов­но­го рев­ни­те­ля унии. Русская цер­ковь, вхо­див­шая в со­став Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та, в 1441 году сверг­ла сво­его пред­стоя­те­ля митр. Иси­до­ра, гре­ка, пат­рио­та Ви­зан­тии, и по­это­му од­но­го из са­мых боль­ших рев­ни­те­лей унии, и, не же­лая раз­ры­ва с Ви­зан­ти­ей и с Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том, при­ня­ла ре­ше­ние о фак­тической сво­ей са­мо­стоя­тель­но­сти.

Па­де­ние Кон­стан­ти­но­по­ля, взя­то­го тур­ка­ми в 1453 году, оз­на­ча­ло ко­нец унии на всех тер­ри­то­ри­ях, по­ко­рён­ных Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. За­ви­си­мость пра­во­слав­ных церк­вей от па­пы Рим­ско­го тур­кам бы­ла не нуж­на. В по­ко­рён­ных стра­нах тур­ки соз­да­ли тео­кра­тич. сис­те­му, в ко­то­рой ино­вер­ные ре­лигиозной об­щи­ны мог­ли иметь оп­ре­де­лён­ную ав­то­но­мию. Са­мой боль­шой та­кой об­щи­ной в сул­та­на­те бы­ла пра­во­слав­ная, на­зы­вав­шая­ся «Рум мил­лет», т. е. «рим­ская на­ция». Её гла­вой за­вое­ва­те­ли на­зна­чи­ли пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го. Пер­вым пат­ри­ар­хом по­сле па­де­ния Кон­стан­ти­но­по­ля сул­тан на­зна­чил во­ж­дя ан­ти­уни­ат­ской пар­тии Ген­на­дия Схо­ла­рия. Ес­ли и пре­ж­де, в осо­бен­но­сти по­сле 1054 года, КПЦ име­ла оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на др. пра­во­слав­ные церк­ви, то те­перь это влия­ние уси­ли­лось ещё бо­лее по при­чи­не адм. вла­сти пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го над все­ми пра­во­слав­ны­ми Ос­ман­ской им­перии, а так­же по при­чи­не ес­те­ст­вен­но­го влия­ния пат­ри­ар­ха при сул­тан­ском дво­ре. Тур­ки объ­е­ди­ни­ли под сво­ей вла­стью Бал­ка­ны, тер­ри­то­рии Ан­ти­охий­ской, Ие­ру­са­лим­ской, Алек­сан­д­рий­ской и Кипр­ской пра­во­слав­ных церк­вей. КПЦ по­мо­га­ла этим церк­вам, не­ко­то­рые из них (пре­ж­де все­го Алек­сан­д­рий­ская) бы­ли на гра­ни ис­чез­но­ве­ния. В 1589 году Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­ар­хат при­знал Русскую пра­во­слав­ную цер­ковь в ран­ге ав­то­ке­фаль­но­го пат­ри­ар­ха­та «Рос­сии и всех се­вер­ных стран». В то же вре­мя при по­мо­щи тур. ад­ми­ни­ст­ра­ции в 1766-1767 годы Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­ар­хат вклю­чил в свой со­став сербский Печ­ский пат­ри­ар­хат и Ох­рид­скую ар­хи­епи­ско­пию.

Имея боль­шую власть над всем пра­во­слав­ным на­се­ле­ни­ем Ос­ман­ской им­пе­рии, кон­стан­ти­но­поль­ские пат­ри­ар­хи на­хо­ди­лись в уни­зи­тель­ной за­ви­си­мо­сти от сул­тан­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, ко­то­рое по сво­ему ус­мот­ре­нию час­то низ­во­ди­ло пат­ри­ар­хов. Т. о., на­ря­ду с пра­вя­щим пат­ри­ар­хом, ока­зы­ва­лось неск. от­став­ных, и лю­бой из них мог вер­нуть­ся на пат­ри­ар­ший пре­стол, что то­же бы­ло сред­ст­вом дав­ле­ния на пат­ри­ар­ха. Турецкого за­вое­ва­ние при­ве­ло к уга­са­нию ви­зантийско куль­ту­ры, древне-греческий язык - ос­но­ва ви­зантийского об­ра­зо­ва­ния, ста­но­вил­ся всё ме­нее по­нят­ным. Куль­тур­ный упа­док пра­во­слав­ной Церк­ви в Ос­ман­ской им­пе­рии вы­звал на­де­ж­ды не толь­ко ка­то­ли­ков, но и про­тес­тан­тов рас­про­стра­нить свои уче­ния на Вос­то­ке. Са­мой дра­ма­ти­че­ской бы­ла ис­то­рия пат­ри­ар­ха Ки­рил­ла Лу­ка­ри­са, ко­то­рый по­сле 19-лет­не­го пре­бы­ва­ния на Алек­сан­д­рий­ской пат­ри­ар­шей ка­фед­ре 5 раз на дос­та­точ­но ко­рот­кие сро­ки в 1620-1638 годы за­ни­мал Кон­стан­ти­но­поль­скую ка­фед­ру. При­бе­гая для вы­жи­ва­ния Церк­ви к по­мо­щи про­тес­тант­ских дер­жав - Анг­лии и Гол­лан­дии, он из­дал на За­па­де «Вос­точ­ное ис­по­ве­да­ние хри­сти­ан­ской ве­ры» в про­тес­тант­ском ду­хе. Ки­рилл Лу­ка­рис был низ­ло­жен и убит, как и другие 6 пат­ри­ар­хов вре­ме­ни турецкого вла­ды­че­ст­ва. Пап­ская ди­пло­ма­тия при под­держ­ке ка­то­лич. го­су­дарств не­без­ус­пеш­но стре­ми­лась к за­хва­ту свя­тых мест в Па­ле­сти­не и др. об­лас­тях Ос­ман­ской им­пе­рии. При ка­ж­дом ус­пе­хе ка­то­лич. ди­пло­ма­тии КПЦ вы­сту­па­ла за воз­вра­ще­ние свя­тых мест пра­во­слав­ным и обыч­но до­би­ва­лась в этом ус­пе­ха. Бо­рясь про­тив про­тес­тан­тиз­ма и ка­то­ли­циз­ма, КПЦ со­зы­ва­ла со­бо­ры (1638, 1642, 1672, 1691, 1722, 1727, 1836, 1838 годы), в ко­то­рых не­ред­ко уча­ст­во­ва­ли пер­во­ие­рар­хи др. по­ме­ст­ных церк­вей. Эти со­бо­ры име­ют ве­ро­учи­тель­ное зна­че­ние для все­го пра­во­слав­но­го ми­ра, как и от­вет вост. пра­во­слав­ных пат­ри­ар­хов т. н. не­при­ся­гаю­щим анг­ли­ка­нам (1716-1725 годы), диа­лог с ко­то­ры­ми за­вя­зал­ся при по­сред­ни­че­ст­ве русского ца­ря Пет­ра I.

В XIX веке ши­ри­лась ос­во­бо­ди­тель­ная борь­ба на­ро­дов Ос­ман­ской им­пе­рии. Вы­де­ле­ние из её со­ста­ва не­за­ви­си­мых нац. го­су­дарств при­во­ди­ло к соз­да­нию в них ав­то­ке­фаль­ных церк­вей. В 1833 гоуд про­воз­гла­ше­на ав­то­ке­фа­лия Эл­лад­ской пра­во­слав­ной церк­ви, при­знан­ная КПЦ в 1850 году. По­сле то­го как Сер­бия по­лу­чи­ла ав­то­но­мию, в 1831 гоуд ста­ла ав­то­ном­ной Сербская цер­ковь, в 1879 году Цер­ковь не­за­ви­си­мой Сер­бии по­лу­чи­ла ав­то­ке­фа­лию. Ру­мын­ская пра­во­слав­ная цер­ковь по­лу­чи­ла ав­то­ке­фа­лию в 1885 году. В Ру­мы­нии, где бы­ли боль­шие вла­де­ния греческих цер­ков­ных ин­сти­ту­тов (Афон­ских мо­на­сты­рей, Свя­тог­роб­ско­го брат­ст­ва и др.), про­шли об­шир­ные кон­фи­ска­ции, греческие кли­ри­ки из­го­ня­лись. Об уг­не­те­нии греческим ду­хо­вен­ст­вом не­гре­че­ской па­ст­вы не­ред­ко за­яв­ля­ли болг. ли­де­ры. Стре­мясь к соз­да­нию не­за­ви­си­мой Церк­ви, бол­га­ры на ос­но­ва­нии сул­тан­ско­го фир­ма­на про­воз­гла­си­ли в 1872 гоуд соз­да­ние в со­ста­ве Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­риар­ха­та ав­то­ном­но­го Болгарского эк­зар­ха­та с цен­тром в Кон­стан­ти­но­по­ле. По­сколь­ку КПЦ ре­ши­тель­но от­ка­за­лась при­знать эту струк­ту­ру, не­ка­но­ни­че­ски соз­дан­ную ука­зом свет­ской и к то­му же ино­вер­ной вла­сти, эк­зар­хат фак­ти­че­ски стал не­за­ви­си­мым. В об­шир­ных об­лас­тях со сме­шан­ным на­се­ле­ни­ем соз­да­ва­лась па­рал­лель­ная цер­ков­ная струк­ту­ра, в ря­де го­ро­дов бы­ло по два пра­вя­щих епи­ско­па. В том же, 1872 год, в Кон­стан­ти­но­по­ле со­сто­ял­ся со­бор с уча­сти­ем др. восточных пат­ри­ар­хов, осу­див­ший как ересь цер­ков­ный на­цио­на­лизм (см. Фи­ле­тизм ре­ли­ги­оз­ный), при­во­дя­щий к раз­де­ле­нию еди­ной Церк­ви по пле­мен­но­му прин­ци­пу; бол­га­ры бы­ли объ­яв­ле­ны схиз­ма­ти­ка­ми. Лишь в 1945 году при по­сред­ни­че­ст­ве Русской церк­ви ме­ж­ду Бол­гар­ской и Кон­стан­ти­но­поль­ской церк­ва­ми бы­ло вос­ста­нов­ле­но цер­ков­ное об­ще­ние, КПЦ да­ро­ва­ла Болг. церк­ви ка­но­нич. ав­то­ке­фа­лию.

Во второй половине XIX века многие гре­ки эмиг­ри­ро­ва­ли в Аме­ри­ку. Про­бле­ма хао­тич­но­сти юрис­дик­ций в ди­ас­по­ре в 1908 году бы­ла ре­ше­на под­чи­не­ни­ем всех греч. при­хо­дов в Аме­ри­ке и др. стра­нах рас­сея­ния Эл­лад­ской пра­во­слав­ной церк­ви.

Мла­до­ту­рец­кая ре­во­лю­ция 1908 года в Ос­ман­ской им­пе­рии при­ве­ла к пе­ре­смот­ру тео­кра­тич. сис­те­мы «ми­ле­тов», ли­шив пат­ри­ар­ха и ду­хо­вен­ст­во в це­лом свет­ских пол­но­мо­чий. Этот про­цесс за­вер­шил­ся в 1923 году при Ата­тюр­ке. В пе­ри­од Первой ми­ро­вой вой­ны по­ло­же­ние гре­ков в Ос­ман­ской им­пе­рии зна­чи­тель­но ухуд­ши­лось: на­ча­лось их из­гна­ние из Ма­лой Азии, в не­ко­то­рых мес­тах до­хо­ди­ло до рез­ни.

Со­зван­ное в 1923 году в Кон­стан­ти­но­по­ле пат­ри­ар­хом Ме­ле­ти­ем IV (1921-1923 годы) Все­пра­во­слав­ное со­ве­ща­ние рас­смат­ри­ва­ло, в ча­ст­но­сти, во­прос о ка­лен­дар­ной ре­фор­ме. В ре­зуль­та­те в КПЦ был при­нят но­во­юли­ан­ский ка­лен­дарь. Пат­ри­арх Ме­ле­тий IV от­ме­нил по­ста­нов­ле­ние 1908 года о под­чи­не­нии гре­ков ди­ас­по­ры Эл­лад­ской церк­ви и пе­ре­под­чи­нил всю греческую ди­ас­по­ру КПЦ. С это­го вре­ме­ни Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­ар­хат вы­дви­га­ет не раз­де­ляе­мую не­гре­че­ски­ми пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми док­три­ну, со­глас­но ко­то­рой не толь­ко гре­ки, но и все др. пра­во­слав­ные, жи­ву­щие за пре­де­ла­ми ка­но­ническойтер­ри­то­рий пра­во­слав­ных церк­вей, долж­ны окорм­лять­ся КПЦ. Вви­ду на­чав­ших­ся в 1918гоуд го­не­ний на Цер­ковь в Рос­сии, вре­мен­но па­ра­ли­зо­вав­ших там пат­ри­ар­шее управ­ле­ние, в от­вет на прось­бы епи­ско­пов Фин­лян­дии и Эс­то­нии Ме­ле­тий IV при­нял под свой омо­фор Церк­ви этих го­су­дарств на пра­вах ав­то­но­мии. Русская цер­ковь не при­зна­ла этих дея­ний, как и по­сле­дую­ще­го при­ня­тия под окорм­ле­ние Кон­стан­ти­но­по­ля Церк­ви в Лат­вии и да­ро­ва­ния Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том ав­то­ке­фа­лии Пра­во­слав­ной церк­ви в Поль­ше (1924 год).

Гре­ко-ту­рец­кая вой­на 1919-1922 годов окон­чи­лась ма­ло­азий­ской ка­та­ст­ро­фой: ге­но­цид гре­ков унёс бо­лее 200 тыс. человек и бо­лее 2 млн. чел. бы­ли вы­ну­ж­де­ны бе­жать из Ма­лой Азии; по­сле­дую­щие об­ме­ны на­се­ле­ни­ем све­ли на нет греческое при­сут­ствие в этом ре­гио­не. По­сте­пен­но со­кра­щав­шее­ся греческое на­се­ле­ние ос­та­ва­лось лишь в Кон­стан­ти­но­по­ле и его ок­ре­ст­но­стях. С то­го вре­ме­ни по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во па­ст­вы КПЦ на­хо­дит­ся за пре­де­ла­ми Тур­ции. По­сле Ме­ле­тия IV неск. ме­ся­цев пат­ри­ар­хом был Гри­го­рий VII, тес­но свя­зан­ный с тур. вла­стя­ми и за­пят­нав­ший се­бя под­держ­кой русскго об­нов­лен­че­ст­ва. В 1937 гоуд при пат­ри­ар­хе Ве­ниа­ми­не КПЦ да­ро­ва­ла ав­то­ке­фа­лию Албанской церк­ви.

Ак­тив­ную меж­пра­во­слав­ную и меж­хри­сти­ан­скую дея­тель­ность раз­вил пат­ри­арх Афи­на­гор I. При нём про­хо­ди­ли Все­пра­во­слав­ные со­ве­ща­ния (1961, 1963, 1964, 1968 годы), имев­шие це­лью под­го­тов­ку к Ве­ли­ко­му Все­пра­во­слав­но­му со­бо­ру. В 1965 году КПЦ и Рим­ско-ка­то­лич. цер­ковь от­ме­ни­ли вза­им­ные ана­фе­мы 1054 года. В 1970 гоуд Русская цер­ковь пре­дос­та­ви­ла ав­то­ке­фа­лию Русской ми­тро­по­лии в Аме­ри­ке, стре­мив­шей­ся к объ­е­ди­не­нию в еди­ную Цер­ковь всех пра­во­слав­ных кон­ти­нен­та. В ре­зуль­та­те об­ра­зо­ва­лась Пра­во­слав­ная цер­ковь в Аме­ри­ке, ко­то­рую КПЦ, как и др. греческой церк­ви, не при­зна­ёт. По­ло­же­ние Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та в Тур­ции ухуд­ши­лось по­сле Кипр­ско­го кри­зи­са 1974 года (см. в статье Кипр), в ча­ст­но­сти бы­ла за­кры­та бо­го­слов­ская шко­ла (ака­де­мия) на о. Хал­ки.

Дол­гое вре­мя Гру­зин­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, вос­ста­но­вив­шая свою ав­то­ке­фа­лию и ста­тус пат­ри­ар­ха­та в 1917 году и при­знан­ная Русской пра­во­слав­ной цер­ковью в этом ста­ту­се в 1943 гоуд, чис­ли­лась в спра­воч­ни­ках греч. церк­вей как «ав­то­ном­ная в со­ста­ве Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та». Толь­ко в 1990 гоуд КПЦ при пат­ри­ар­хе Ди­мит­рии I (1972-1991 годы) при­зна­ла её пат­ри­ар­ший ста­тус. В 1996 году по прось­бе не­боль­шой груп­пы эстонских на­цио­на­ли­стов КПЦ воз­ро­ди­ла ав­то­ном­ную Эстонская цер­ковь в Кон­стан­ти­но­поль­ской юрис­дик­ции. Соз­да­ние па­рал­лель­ной цер­ков­ной струк­ту­ры в Эс­то­нии, где по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во пра­во­слав­ных ос­та­ёт­ся в юрис­дик­ции са­мо­управ­ляе­мой Эстонской пра­во­слав­ной церк­ви Московского пат­ри­ар­ха­та, су­ще­ст­вен­но ос­лож­ни­ло от­но­ше­ния ме­ж­ду Рус­ской и Кон­стан­ти­но­поль­ской церк­ва­ми. Чеш­ских зе­мель и Сло­ва­кии пра­во­слав­ная цер­ковь, по­лу­чив­шая в 1951 году ав­то­ке­фа­лию от Русской церк­ви, но греческими церк­ва­ми счи­тав­шая­ся «ав­то­ном­ной в со­ста­ве Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та», за­хо­те­ла по­лу­чить при­зна­ние со сто­ро­ны Кон­стан­ти­но­по­ля; в 1998 году её ав­то­ке­фа­лия бы­ла при­зна­на КПЦ.

Со­вре­мен­ное по­ло­же­ние.

Ка­но­нической тер­ри­то­ри­ей КПЦ с ви­зантийских вре­мён яв­ля­ют­ся тер­ри­то­рия совр. Тур­ции (кро­ме юго-восточной её час­ти) и часть тер­ри­то­рии современной Гре­ции. В Тур­ции - 5 не­боль­ших епар­хий (69 при­хо­дов и 10 мо­на­сты­рей). В Гре­ции под не­по­сред­ст­вен­ной юрис­дик­ци­ей КПЦ на­хо­дят­ся по­лу­ав­то­ном­ная Крит­ская ар­хи­епи­ско­пия (9 епар­хий), 5 ми­тро­по­лий До­де­ка­не­са (о. Ро­дос и др. ост­ро­ва), п-ов Ай­он-Орос со все­ми его мо­на­сты­ря­ми (см. Афон) и о. Пат­мос. Осо­бый ста­тус име­ют «но­вые тер­ри­то­рии» на се­ве­ре Гре­ции, во­шед­шие в её со­став в 1913 года. Управ­ле­ние ими Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­ар­хат пат­ри­ар­шим и си­но­даль­ным дея­ни­ем 4 сентября 1928 года по­ру­чил Эл­лад­ской пра­во­слав­ной церк­ви, со­хра­няя свои вер­хов­ные пра­ва, в т. ч. уча­ст­вуя в на­зна­че­ни­ях ар­хие­ре­ев. «Но­вые тер­ри­то­рии» име­ют 36 ми­тро­по­лий, вклю­чая 2-й по ве­ли­чи­не го­род Гре­ции - Са­ло­ни­ки. КПЦ окорм­ля­ет так­же зна­чительную па­ст­ву в не­пра­во­слав­ных стра­нах, об­ра­зо­вав­шую­ся в ре­зуль­та­те эмиг­ра­ции греч. на­се­ле­ния из Тур­ции, Гре­ции, Кип­ра и других стран в XIX-XX веках и об­ра­щения в пра­во­сла­вие ме­ст­ных жи­те­лей. В Ев­ро­пе к КПЦ от­но­сят­ся ав­то­ном­ная Фин­лянд­ская пра­во­слав­ная цер­ковь, 8 ми­тро­по­лий и боль­шая Фиа­тир­ская и Ве­ли­ко­бри­тан­ская ар­хи­епи­ско­пия. Ар­хи­епи­ско­пия Аме­ри­ки (США) вклю­ча­ет 9 епар­хий; на Амер. кон­ти­нен­те име­ют­ся так­же То­ронт­ская (Ка­на­да), Мек­си­кан­ская и Бу­энос-Ай­рес­ская (Южной Аме­ри­ка) ми­тро­по­лии. Ав­ст­рал. ар­хи­епи­ско­пия фак­ти­че­ски со­сто­ит из 6 епар­хий, управ­ляе­мых, как пра­ви­ло, ви­кар­ны­ми епи­ско­па­ми. От неё от­де­ли­лась не­боль­шая ми­тро­по­лия Но­вой Зе­лан­дии и Океа­нии. В Азии соз­да­ны мис­сио­нер­ские Корейского ми­тро­по­лия, ми­тро­по­лия Гон­кон­га (Сян­ган) и ми­тро­по­лия Син­га­пу­ра.

В юрис­дик­цию КПЦ вхо­дят так­же не­ко­то­рые не­гре­че­ские цер­ков­ные груп­пи­ров­ки. С 1931 года, когда под окорм­ле­ние Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та пе­ре­шёл митр. Ев­ло­гий (Ге­ор­ги­ев­ский), управ­ляв­ший русскими при­хо­да­ми в Западной Ев­ро­пе, существует Западноевропейский экзар­хат русских православных при­ходов. К началу XXI века эк­зар­хат во гла­ве с ар­хи­епи­ско­пом имел 44 при­хо­да и 3 мо­на­сты­ря во Фран­ции, не­боль­шое чис­ло при­хо­дов в Гер­ма­нии, Бель­гии, Да­нии, Ис­па­нии, Ита­лии, Ни­дер­лан­дах, Нор­ве­гии и Шве­ции; в 2006 году в его со­став вклю­че­но ви­ка­ри­ат­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ир­лан­дии, на­счи­ты­ваю­щее 20 при­хо­дов. С 1928 года в юрис­дик­ции КПЦ су­ще­ст­ву­ет укр. цер­ков­ная груп­пи­ров­ка в Северной Аме­ри­ке, воз­глав­ляе­мая ар­хи­епи­ско­пом и имею­щая 4 не­зна­чи­тель­ные епар­хии: в США и Ка­на­де; в Ве­лико­бри­та­нии; в Бель­гии, Гер­ма­нии и Фран­ции; в Южной Аме­ри­ке. В 1938 в юрис­дик­цию КПЦ во­шла груп­пи­ров­ка кар­па­то­рос­сов в Северной Аме­ри­ке, воз­глав­ляе­мая ны­не ми­тро­по­ли­том и на­счи­ты­ваю­щая 80 при­хо­дов в США и 3 в Ка­на­де. В 1990 году в Кон­станти­но­поль­скую юрис­дик­цию во­шла груп­пи­ров­ка ка­над. ук­ра­ин­цев, воз­глав­ляе­мая ар­хи­епи­ско­пом и имею­щая 3 епар­хии и 66 при­хо­дов (в т. ч. несколько при­пис­ных сель­ских церк­вей). В 1995 году, ко­гда не­ка­но­ни­че­ская Украинская ав­то­ке­фаль­ная пра­во­слав­ная цер­ковь на­ча­ла раз­во­ра­чи­вать свою дея­тель­ность в Ук­раи­не, в юрис­дик­цию КПЦ во­шли при­хо­ды этой груп­пи­ров­ки в ди­ас­по­ре. Воз­глав­ляе­мая ар­хи­епи­ско­пом, эта струк­ту­ра име­ет 3 епар­хии в США (76 при­хо­дов) и при­хо­ды в Ав­ст­ра­лии и Но­вой Зе­лан­дии.

Выс­ший ор­ган цер­ков­ной вла­сти - Свя­той и Свя­щен­ный Си­нод, в ко­то­рый вхо­дят 12 ми­тро­по­ли­тов, дей­ст­ву­ет под пред­се­да­тель­ст­вом пат­ри­ар­ха. Пат­ри­арх (с 1991 года - Вар­фо­ло­мей I) яв­ля­ет­ся пред­стоя­те­лем КПЦ, но­сит ти­тул «Все­свя­тей­ший Ар­хи­епи­скоп Кон­стан­ти­но­по­ля - Но­во­го Ри­ма и Все­лен­ский Пат­ри­арх». По­ря­док из­бра­ния пат­ри­ар­ха в це­лом со­от­вет­ст­ву­ет пра­ви­лам, при­ня­тым в 1860 году. Спи­сок кан­ди­да­тов на пат­ри­ар­ший пре­стол ут­вер­жда­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом Тур­ции. Пат­ри­ар­шая ре­зи­ден­ция рас­по­ла­га­ет­ся в стам­буль­ском рай­оне Фа­нар, там же на­хо­дит­ся ка­фед­раль­ный со­бор во имя Св. вмч. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца. Офиц. из­да­ния­ми КПЦ яв­ля­ют­ся: еже­год­ник «‘Ημερολόγιον τοῦ Οἰϰουμενιϰοῦ Πατριαρχείου »; еже­квар­таль­ник «’Ορθοδοξία»; еже­ме­сяч­ник «’Επίσϰεψις», из­да­ёт­ся на греческом и французском язы­ках Пра­во­слав­ным цен­тром Все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха­та в Шам­бе­зи под Же­не­вой.

Дополнительная литература:

Ис­то­ри­че­ский спи­сок епи­ско­пов и по­том пат­ри­ар­хов Свя­той и Ве­ли­кой Церк­ви Хри­сто­вой, на­хо­дя­щей­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле, от 36 го­да по Р. Х. по 1834. СПб., 1862;

Бар­сов Т. Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­арх и его власть над Рус­скою Цер­ко­вью. СПб., 1878;

Ле­бе­дев А. П. Очер­ки внут­рен­ней ис­то­рии ви­зан­тий­ско-вос­точ­ной церк­ви в IX, X и XI вв. М., 1878. СПб., 2003;

он же. Ис­то­ри­че­ские очер­ки со­стоя­ния ви­зан­тий­ско-вос­точ­ной церк­ви от кон­ца XI до се­ре­ди­ны XV в. М., 1892. СПб., 2003;

он же. Все­лен­ские со­бо­ры IV и V в. СПб., 1896. СПб., 2004;

он же. Все­лен­ские со­бо­ры VI, VII и VIII в. СПб., 1897. СПб., 2004;

он же. Ис­то­рия гре­ко-вос­точ­ной церк­ви под вла­стью ту­рок. 2-е изд. СПб., 1903. СПб., 2004. Кн. 1–2;

Ска­ба­ла­но­вич Н. А. Ви­зан­тий­ское го­су­дар­ст­во и цер­ковь в XI в. СПб., 1884. СПб., 2004. Кн. 1–2;

Clément O. Dialogues avec le patriarche Athéna­goras. P., 1969;

idem. «La vérité vous rendra libre». Entretiens avec le Patriarche œ cu­m ́eni­que Bartholomée I. P., 1996;

Καρυϰοπούλου Χ. Τὸ διεθνὲς ϰαθεστὼς τοῦ οἰϰουμενιϰοῦ Πατριαρχείου. Ἀθήνα, 1979;

Γιανναϰόπουλος Κ. Ἐπίτομη ἱστορία τοῦ οἰϰουμενιϰοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Θεσσαλονίϰη, 1990.

Иллюстрации:

Но­вое зда­ние пат­ри­ар­шей ре­зи­ден­ции в ра­йо­не Фа­нар в Стам­бу­ле. Архив БРЭ.

Пат­ри­ар­ший сак­кос. 1858-1861. Архив БРЭ.

Ре­зи­ден­ция кон­стан­ти­но­поль­ских пат­ри­ар­ховв Кон­стан­ти­но­по­ле (Стам­бул). Гра­вю­ра. 1737. Архив БРЭ.

Храм Свя­той Со­фиив Константинополе (Стамбул). Прорисовка южного фасада.

Герб Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха­та. Из­об­ра­же­ние над вхо­дом в ка­фед­раль­ный со­бор во имя Свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в ра­йо­не Фа­нар в Стам­бу­ле. Архив БРЭ.

Свя­ти­те­ли Иоанн Зла­то­уст и Гри­го­рий Бо­го­слов. Рос­пись це­рк­ви Бо­го­ро­ди­цы мо­на­сты­ря Сту­де­ни­ца в Сер­бии. 1208-1209. Архив «Православной энциклопедии».

Фото С. Власова / Пресс-служба Московской патриархии. Со­слу­же­ние пред­стоя­те­лейи пред­ста­ви­те­лей по­ме­ст­ных пра­во­слав­ных це­рк­вей в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Кон­стан­ти­но­поль­ской пра­во­слав­ной це­рк­ви во имя Свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия По­бе­до­нос­цав ра­йо­не Фа­нар в Стам­бу­ле. 12.10.2008.

Фото П.В. Кузенкова. Ка­фед­раль­ный со­бор во имя Свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия По­бе­до­нос­цав ра­йо­не Фа­нар в Стам­бу­ле.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)