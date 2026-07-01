КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (КПЦ; Вселенский патриархат; греч. Οἰϰουμενιϰὸν Πατριαρχεῖον) - православная Поместная церковь; со времени отпадения Римской церкви от Вселенского православия занимает первое место в диптихе (списке православных поместных церквей).
История.
Согласно преданию, в I веке святой апостол Андрей Первозванный стал основателем Церкви в г. Византий. Общеправославное значение эта Церковь начала приобретать в 324 году, когда на месте Византия Константином Великим был основан названный в его честь г. Константинополь, ставший новой столицей Римской империи. Замещение епископской кафедры Константинополя в большой степени зависело от императора власти; императоры часто возводили на эту кафедру самых выдающихся деятелей того церковного направления, которого придерживались сами.
Между 338 и 342 годами Константинопольскую кафедру занимал Евсевий, один из видных представителей ереси арианства, в 342-360 годы (с перерывом) - Македоний, давший своё имя одному из ответвлений арианства (см. Македониане). В 379-381 годы епископом Константинополя был св. Григорий Богослов, один из «вселенских учителей» православной Церкви. При нём Константинополь освободился от арианского духовенства, в городе был созван II Вселенский собор (381 год) (см. Вселенские соборы).
Третье правило этого собора установило первенство чести епископа Константинополя в восточной части империи, «потому что град оный есть новый Рим». Эпохальным стало непродолжительное служение на Константинопольской кафедре другого «вселенского учителя» - св. Иоанна Златоуста (398-404 годы). Он деятельно боролся с социальными пороками, искоренял злоупотребления в клире; не имея властолюбивых притязаний, опираясь на личный духовный авторитет, вмешивался в жизнь соседних митрополий, объективно способствуя перерастанию морального влияния Константинопольской кафедры в формально закреплённую юрисдикцию над соседними митрополиями. Возвышение столичной кафедры вызвало противодействие епископа Александрийского Феофила, который, желая сохранить прежнее первенство своей кафедры на Востоке (см. Александрийская православная церковь), добился низложения Златоуста. Посмертная реабилитация Иоанна Златоуста означала новое возвышение Константинопольской кафедры.
Константинопольская церковь сыграла ведущую роль в христологических спорах V-VII веков (см. Несторианство, Монофизитство, Монофелитство), осложнившихся церковно-политич. столкновением Константинопольской и Александрийской кафедр. IV Вселенский собор в Халкидоне (451 год), сформулировавший православное христологич. учение, позаботился и об усилении роли Константинопольской кафедры, утвердив в своём 28-м правиле юрисдикцию столичного епископа над большими диоцезами Понта, Асии и Фракии, а также его право поставлять епископов на сопредельных этим диоцезам «варварских» территориях. Это правило предоставило Константинополю «равные преимущества» с Римом: ставя Константинопольскую кафедру второй после Римской, правило закрепило её первенство на христианском Востоке.
Однако христологич. учение, сформулированное Халкидонским собором, не приняли почти всё население Египта, значительная часть населения Сирии, а также сопредельные страны - Эфиопия, Армения, на первых порах и Грузия, начав против халкидонского вероопределения борьбу. Поскольку проблему примирения христиан нельзя было решить одними средствами государственного насилия, на поиски выхода из создавшейся ситуации были направлены все средства церковной дипломатии и большие усилия богословов. Запад относился к этому подозрительно и поверхностно. Когда от лица императора Зинона в 482 году был издан составленный патриархом Константинопольским Акакием указ об объединении («Энотикон»), Запад прекратил общение с Востоком («Акакианская схизма» 484-519 годы), хотя сам Акакий был халкидонитом, а «Энотикон» не требовал отречения от халкидонского вероопределения. В 553 году в Константинополе состоялся V Вселенский собор, предложивший глубоко обоснованный синтез халкидонского вероучения и богословия свт. Кирилла Александрийского, на которого больше всего ссылались противники Халкидона. Римскому папе решение V Вселенского собора было навязано силой.
В 532-537 годы по приказу императора Юстиниана I в Константинополе возведён новый большой кафедральный Святой Софии храм, в котором кафедра константинопольских патриархов находилась до завоевания Константинополя турками в 1453 году .
В 630-х годах началось арабскоезавоевание Византии, первыми жертвами которого стали византийские Сирия, Палестина и Египет. Завоевание было облегчено для арабов противостоянием защищавшего халкидонское вероучение Константинополя и противившегося «императорской вере» населения окраин империи. В 680-681 годы в Константинополе проходил VI Вселенский собор, осудивший монофелитство - опыт компромисса между православием и антихалкидонизмом. В 691-692 годы в Константинополе состоялся собор, который рассматривается как продолжение предыдущего и называется Трулльским (Шестым, или Пято-шестым, Вселенским собором). На этом соборе были кодифицированы правила предыдущих соборов и правила святых отцов, а также издан большой корпус новых правил, в котором просматривается стремление к унификации церковной жизни вселенской Церкви по константинопольским образцам. Это отвечало ситуации, сложившейся после распространения на Востоке антихалкидонизма и араб. завоевания, в результате чего Александрийский, Антиохийский (см. Антиохийская православная церковь) и Иерусалимский (см. Иерусалимская православная церковь) патриархаты значительно уменьшились, а с Римской церковью не было таких тесных отношений, как раньше. Преобладание КПЦ на Востоке стало в этот период неоспоримым.
В 726 году император Лев III Исавр открыл эпоху иконоборчества. Римский папа оказал сопротивление новой ереси, за что императорская власть изъяла из его юрисдикции обширные области на Балканах и в Южной Италии, включив их в юрисдикцию патриарха Константинопольского. Лишь с приходом к власти имп. Ирины и с помощью назначенного ею в 784 году патриарха св. Тарасия Константинопольского иконопочитание было восстановлено и догматически утверждено VII Вселенским собором в Никее в 787 году. Однако в 813 году император Лев V Армянин открыл новый период иконоборчества, продолжившийся до смерти императора Феофила в 842 году. Церкви за пределами Византии не принимали иконоборчество, поэтому КПЦ в этот период утратила своё общехристианское влияние.
После окончательного падения иконоборчества начался быстрый подъём КПЦ и расширилась сфера её влияния. В 860-х годах активизировалась её миссионерская деятельность среди славян. В 863 году византийские миссионеры Константин и Мефодий (см. Кирилл и Мефодий) были посланы в моравскую миссию и положили начало слав. письменности. Около 865 года произошло крещение Болгарии (см. Болгарская православная церковь). В отличие от Моравии, которая, попав под духовное и культурное влияние Константинополя, оставалась в юрисдикции Рим. церкви, христианизированная Болгария стала епархией Константинопольского патриархата. В эти же годы разгорелся острый конфликт между Константинополем и Римом. Папа Римский не признал свт. Фотия законным патриархом Константинопольским. Фотий на Константинопольском соборе 867 года осудил западную Церковь за догматическое новшество - Filioque и ряд канонич. нововведений. Пришедший вскоре к власти имп. Василий I Македонянин низложил Фотия и в 869 году созвал в Константинополе собор (в Римско-католической церкви считается VIII Вселенским), на котором папские легаты добились не только осуждения Фотия и его сторонников, но и определённого контроля Рима над КПЦ. Болгарский кн. Борис I, ища церковной независимости, переподчинил Болгарскую церковь Риму, но оказалось, что Рим в ещё меньшей степени был готов предоставить независимость, нежели Константинополь. По новой договорённости Болгария вернулась в Константинопольскую юрисдикцию и получила статус автономной архиепископии с множеством епархий. В 879-880 годы в Константинополе проходил собор вновь с участием папских легатов, который полностью реабилитировал Фотия, к тому времени вторично занявшего патриарший престол, и даже осудил Filioque. (Некоторые православные богословы - и древние, и современные - называют этот собор Вселенским.) Около 988 года произошло Крещение Руси, и Русь на более чем четыре с половиной столетия стала митрополией в составе Константинопольского патриархата (см. Русская православная церковь).
В 1054 году патриарх Константинопольский Михаил Кирулларий вопреки воле императора Константина IX Мономаха довёл конфликт с Римом до полного разрыва отношений («Великая схизма»; см. Разделение церквей). С этого времени западная Церковь остаётся в расколе с православными церквами.
В 1204 гоуд 4-й крестовый поход (см. Крестовые походы) окончился захватом Константинополя и значит. части территории Византии. На захваченных землях православных заставляли признать власть папы Римского. В Константинополе был учреждён латинский патриархат. Новым центром православного Константинопольского патриархата стал г. Никея, столица Никейской империи, одного из трёх православных государств, возникших на развалинах Византии. Из двух остальных государств Трапезундская империя в церковном отношении подчинялась Никее, а Эпирский деспотат - Охридской архиепископии, имевшей автокефалию с 920-х годов. В новом положении Константинопольский патриархат снисходительнее рассматривал просьбы о даровании автокефалии. В 1219 гоуд автокефальной стала Сербская православная церковь (что, однако, не привело к умалению КПЦ, поскольку серб. земли прежде подчинялись Охридской архиепископии), в 1235 году Константинопольский патриархат согласился на создание Тырновского патриархата в Болгарии. В 1261 году Константинополь был освобождён от латинян, но давление Запада на Византию значительно возросло. Это вынудило имп. Михаила VIII Палеолога заключить в 1274 унию церковную с Римом, послав своих светских и духовных представителей на Вселенский собор католической Церкви в Лион (см. Лионские соборы 1245 года, 1274 год). Уния насаждалась в Византии жестоким насилием, и ей активно противились самые широкие слои населения - от крестьян до членов имп. фамилии. Михаил VIII до своей смерти (в 1282 году) оставался верен унии, хотя под конец жизни Рим отлучил его от Церкви за неусердное её насаждение. Сын Михаила имп. Андроник II Палеолог, вступив на престол, немедленно отменил унию.
Исихастскими спорами (см. Исихазм) отмечен XIV веков Константинопольские соборы 1341, 1347 и 1351 годов утвердили учение свт. Григория Паламы о Божественных энергиях как учение православной Церкви. Не будучи формально вселенскими, эти соборы были реципированы всеми православными церквами.
КПЦ простирала свою юрисдикцию далеко за пределы стремительно умалявшейся Византии. После решающей победы турок над болгарами Константинопольский патриархат в 1393 году включил Болгарскую церковь в свой состав. Это соответствовало тогдашней доктрине КПЦ, гласившей, что полноценные патриархаты - только те пять (Римский, Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский), которые упоминаются в древних соборных правилах, а такие церкви, как Болгарская, несмотря на уступленный им патриарший титул, не могут быть полностью самостоятельны.
Часто проводившиеся после 1054 года переговоры об унии с Римом стали особенно интенсивны накануне гибели Византии. В 1438-1439 годы представительная делегация православных церквей участвовала в католическом Вселенском Ферраро-Флорентийском соборе, где была заключена имевшая компромиссный характер уния. Главная мотивировка греческих сторонников унии была политическая - они стремились любой ценой сохранить гибнувшую Византию. Бескомпромиссным противником унии остался участник собора митр. Марк Эфесский. В Византии уния встретила настолько сильный отпор, что 3/4 подписавших униональный документ отреклись от унии. Последние три года существования Византийской империи (1450-1453 годы) Константинопольская кафедра была вакантной - никто не хотел выступать в роли верховного ревнителя унии. Русская церковь, входившая в состав Константинопольского патриархата, в 1441 году свергла своего предстоятеля митр. Исидора, грека, патриота Византии, и поэтому одного из самых больших ревнителей унии, и, не желая разрыва с Византией и с Константинопольским патриархатом, приняла решение о фактической своей самостоятельности.
Падение Константинополя, взятого турками в 1453 году, означало конец унии на всех территориях, покорённых Османской империей. Зависимость православных церквей от папы Римского туркам была не нужна. В покорённых странах турки создали теократич. систему, в которой иноверные религиозной общины могли иметь определённую автономию. Самой большой такой общиной в султанате была православная, называвшаяся «Рум миллет», т. е. «римская нация». Её главой завоеватели назначили патриарха Константинопольского. Первым патриархом после падения Константинополя султан назначил вождя антиуниатской партии Геннадия Схолария. Если и прежде, в особенности после 1054 года, КПЦ имела определяющее влияние на др. православные церкви, то теперь это влияние усилилось ещё более по причине адм. власти патриарха Константинопольского над всеми православными Османской империи, а также по причине естественного влияния патриарха при султанском дворе. Турки объединили под своей властью Балканы, территории Антиохийской, Иерусалимской, Александрийской и Кипрской православных церквей. КПЦ помогала этим церквам, некоторые из них (прежде всего Александрийская) были на грани исчезновения. В 1589 году Константинопольский патриархат признал Русскую православную церковь в ранге автокефального патриархата «России и всех северных стран». В то же время при помощи тур. администрации в 1766-1767 годы Константинопольский патриархат включил в свой состав сербский Печский патриархат и Охридскую архиепископию.
Имея большую власть над всем православным населением Османской империи, константинопольские патриархи находились в унизительной зависимости от султанского правительства, которое по своему усмотрению часто низводило патриархов. Т. о., наряду с правящим патриархом, оказывалось неск. отставных, и любой из них мог вернуться на патриарший престол, что тоже было средством давления на патриарха. Турецкого завоевание привело к угасанию византийско культуры, древне-греческий язык - основа византийского образования, становился всё менее понятным. Культурный упадок православной Церкви в Османской империи вызвал надежды не только католиков, но и протестантов распространить свои учения на Востоке. Самой драматической была история патриарха Кирилла Лукариса, который после 19-летнего пребывания на Александрийской патриаршей кафедре 5 раз на достаточно короткие сроки в 1620-1638 годы занимал Константинопольскую кафедру. Прибегая для выживания Церкви к помощи протестантских держав - Англии и Голландии, он издал на Западе «Восточное исповедание христианской веры» в протестантском духе. Кирилл Лукарис был низложен и убит, как и другие 6 патриархов времени турецкого владычества. Папская дипломатия при поддержке католич. государств небезуспешно стремилась к захвату святых мест в Палестине и др. областях Османской империи. При каждом успехе католич. дипломатии КПЦ выступала за возвращение святых мест православным и обычно добивалась в этом успеха. Борясь против протестантизма и католицизма, КПЦ созывала соборы (1638, 1642, 1672, 1691, 1722, 1727, 1836, 1838 годы), в которых нередко участвовали первоиерархи др. поместных церквей. Эти соборы имеют вероучительное значение для всего православного мира, как и ответ вост. православных патриархов т. н. неприсягающим англиканам (1716-1725 годы), диалог с которыми завязался при посредничестве русского царя Петра I.
В XIX веке ширилась освободительная борьба народов Османской империи. Выделение из её состава независимых нац. государств приводило к созданию в них автокефальных церквей. В 1833 гоуд провозглашена автокефалия Элладской православной церкви, признанная КПЦ в 1850 году. После того как Сербия получила автономию, в 1831 гоуд стала автономной Сербская церковь, в 1879 году Церковь независимой Сербии получила автокефалию. Румынская православная церковь получила автокефалию в 1885 году. В Румынии, где были большие владения греческих церковных институтов (Афонских монастырей, Святогробского братства и др.), прошли обширные конфискации, греческие клирики изгонялись. Об угнетении греческим духовенством негреческой паствы нередко заявляли болг. лидеры. Стремясь к созданию независимой Церкви, болгары на основании султанского фирмана провозгласили в 1872 гоуд создание в составе Константинопольского патриархата автономного Болгарского экзархата с центром в Константинополе. Поскольку КПЦ решительно отказалась признать эту структуру, неканонически созданную указом светской и к тому же иноверной власти, экзархат фактически стал независимым. В обширных областях со смешанным населением создавалась параллельная церковная структура, в ряде городов было по два правящих епископа. В том же, 1872 год, в Константинополе состоялся собор с участием др. восточных патриархов, осудивший как ересь церковный национализм (см. Филетизм религиозный), приводящий к разделению единой Церкви по племенному принципу; болгары были объявлены схизматиками. Лишь в 1945 году при посредничестве Русской церкви между Болгарской и Константинопольской церквами было восстановлено церковное общение, КПЦ даровала Болг. церкви канонич. автокефалию.
Во второй половине XIX века многие греки эмигрировали в Америку. Проблема хаотичности юрисдикций в диаспоре в 1908 году была решена подчинением всех греч. приходов в Америке и др. странах рассеяния Элладской православной церкви.
Младотурецкая революция 1908 года в Османской империи привела к пересмотру теократич. системы «милетов», лишив патриарха и духовенство в целом светских полномочий. Этот процесс завершился в 1923 году при Ататюрке. В период Первой мировой войны положение греков в Османской империи значительно ухудшилось: началось их изгнание из Малой Азии, в некоторых местах доходило до резни.
Созванное в 1923 году в Константинополе патриархом Мелетием IV (1921-1923 годы) Всеправославное совещание рассматривало, в частности, вопрос о календарной реформе. В результате в КПЦ был принят новоюлианский календарь. Патриарх Мелетий IV отменил постановление 1908 года о подчинении греков диаспоры Элладской церкви и переподчинил всю греческую диаспору КПЦ. С этого времени Константинопольский патриархат выдвигает не разделяемую негреческими православными церквами доктрину, согласно которой не только греки, но и все др. православные, живущие за пределами каноническойтерриторий православных церквей, должны окормляться КПЦ. Ввиду начавшихся в 1918гоуд гонений на Церковь в России, временно парализовавших там патриаршее управление, в ответ на просьбы епископов Финляндии и Эстонии Мелетий IV принял под свой омофор Церкви этих государств на правах автономии. Русская церковь не признала этих деяний, как и последующего принятия под окормление Константинополя Церкви в Латвии и дарования Константинопольским патриархатом автокефалии Православной церкви в Польше (1924 год).
Греко-турецкая война 1919-1922 годов окончилась малоазийской катастрофой: геноцид греков унёс более 200 тыс. человек и более 2 млн. чел. были вынуждены бежать из Малой Азии; последующие обмены населением свели на нет греческое присутствие в этом регионе. Постепенно сокращавшееся греческое население оставалось лишь в Константинополе и его окрестностях. С того времени подавляющее большинство паствы КПЦ находится за пределами Турции. После Мелетия IV неск. месяцев патриархом был Григорий VII, тесно связанный с тур. властями и запятнавший себя поддержкой русскго обновленчества. В 1937 гоуд при патриархе Вениамине КПЦ даровала автокефалию Албанской церкви.
Активную межправославную и межхристианскую деятельность развил патриарх Афинагор I. При нём проходили Всеправославные совещания (1961, 1963, 1964, 1968 годы), имевшие целью подготовку к Великому Всеправославному собору. В 1965 году КПЦ и Римско-католич. церковь отменили взаимные анафемы 1054 года. В 1970 гоуд Русская церковь предоставила автокефалию Русской митрополии в Америке, стремившейся к объединению в единую Церковь всех православных континента. В результате образовалась Православная церковь в Америке, которую КПЦ, как и др. греческой церкви, не признаёт. Положение Константинопольского патриархата в Турции ухудшилось после Кипрского кризиса 1974 года (см. в статье Кипр), в частности была закрыта богословская школа (академия) на о. Халки.
Долгое время Грузинская православная церковь, восстановившая свою автокефалию и статус патриархата в 1917 году и признанная Русской православной церковью в этом статусе в 1943 гоуд, числилась в справочниках греч. церквей как «автономная в составе Константинопольского патриархата». Только в 1990 гоуд КПЦ при патриархе Димитрии I (1972-1991 годы) признала её патриарший статус. В 1996 году по просьбе небольшой группы эстонских националистов КПЦ возродила автономную Эстонская церковь в Константинопольской юрисдикции. Создание параллельной церковной структуры в Эстонии, где подавляющее большинство православных остаётся в юрисдикции самоуправляемой Эстонской православной церкви Московского патриархата, существенно осложнило отношения между Русской и Константинопольской церквами. Чешских земель и Словакии православная церковь, получившая в 1951 году автокефалию от Русской церкви, но греческими церквами считавшаяся «автономной в составе Константинопольского патриархата», захотела получить признание со стороны Константинополя; в 1998 году её автокефалия была признана КПЦ.
Современное положение.
Канонической территорией КПЦ с византийских времён являются территория совр. Турции (кроме юго-восточной её части) и часть территории современной Греции. В Турции - 5 небольших епархий (69 приходов и 10 монастырей). В Греции под непосредственной юрисдикцией КПЦ находятся полуавтономная Критская архиепископия (9 епархий), 5 митрополий Додеканеса (о. Родос и др. острова), п-ов Айон-Орос со всеми его монастырями (см. Афон) и о. Патмос. Особый статус имеют «новые территории» на севере Греции, вошедшие в её состав в 1913 года. Управление ими Константинопольский патриархат патриаршим и синодальным деянием 4 сентября 1928 года поручил Элладской православной церкви, сохраняя свои верховные права, в т. ч. участвуя в назначениях архиереев. «Новые территории» имеют 36 митрополий, включая 2-й по величине город Греции - Салоники. КПЦ окормляет также значительную паству в неправославных странах, образовавшуюся в результате эмиграции греч. населения из Турции, Греции, Кипра и других стран в XIX-XX веках и обращения в православие местных жителей. В Европе к КПЦ относятся автономная Финляндская православная церковь, 8 митрополий и большая Фиатирская и Великобританская архиепископия. Архиепископия Америки (США) включает 9 епархий; на Амер. континенте имеются также Торонтская (Канада), Мексиканская и Буэнос-Айресская (Южной Америка) митрополии. Австрал. архиепископия фактически состоит из 6 епархий, управляемых, как правило, викарными епископами. От неё отделилась небольшая митрополия Новой Зеландии и Океании. В Азии созданы миссионерские Корейского митрополия, митрополия Гонконга (Сянган) и митрополия Сингапура.
В юрисдикцию КПЦ входят также некоторые негреческие церковные группировки. С 1931 года, когда под окормление Константинопольского патриархата перешёл митр. Евлогий (Георгиевский), управлявший русскими приходами в Западной Европе, существует Западноевропейский экзархат русских православных приходов. К началу XXI века экзархат во главе с архиепископом имел 44 прихода и 3 монастыря во Франции, небольшое число приходов в Германии, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии и Швеции; в 2006 году в его состав включено викариатство Великобритании и Ирландии, насчитывающее 20 приходов. С 1928 года в юрисдикции КПЦ существует укр. церковная группировка в Северной Америке, возглавляемая архиепископом и имеющая 4 незначительные епархии: в США и Канаде; в Великобритании; в Бельгии, Германии и Франции; в Южной Америке. В 1938 в юрисдикцию КПЦ вошла группировка карпатороссов в Северной Америке, возглавляемая ныне митрополитом и насчитывающая 80 приходов в США и 3 в Канаде. В 1990 году в Константинопольскую юрисдикцию вошла группировка канад. украинцев, возглавляемая архиепископом и имеющая 3 епархии и 66 приходов (в т. ч. несколько приписных сельских церквей). В 1995 году, когда неканоническая Украинская автокефальная православная церковь начала разворачивать свою деятельность в Украине, в юрисдикцию КПЦ вошли приходы этой группировки в диаспоре. Возглавляемая архиепископом, эта структура имеет 3 епархии в США (76 приходов) и приходы в Австралии и Новой Зеландии.
Высший орган церковной власти - Святой и Священный Синод, в который входят 12 митрополитов, действует под председательством патриарха. Патриарх (с 1991 года - Варфоломей I) является предстоятелем КПЦ, носит титул «Всесвятейший Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх». Порядок избрания патриарха в целом соответствует правилам, принятым в 1860 году. Список кандидатов на патриарший престол утверждается правительством Турции. Патриаршая резиденция располагается в стамбульском районе Фанар, там же находится кафедральный собор во имя Св. вмч. Георгия Победоносца. Офиц. изданиями КПЦ являются: ежегодник «‘Ημερολόγιον τοῦ Οἰϰουμενιϰοῦ Πατριαρχείου »; ежеквартальник «’Ορθοδοξία»; ежемесячник «’Επίσϰεψις», издаётся на греческом и французском языках Православным центром Вселенского патриархата в Шамбези под Женевой.
Дополнительная литература:
Исторический список епископов и потом патриархов Святой и Великой Церкви Христовой, находящейся в Константинополе, от 36 года по Р. Х. по 1834. СПб., 1862;
Барсов Т. Константинопольский патриарх и его власть над Русскою Церковью. СПб., 1878;
Лебедев А. П. Очерки внутренней истории византийско-восточной церкви в IX, X и XI вв. М., 1878. СПб., 2003;
он же. Исторические очерки состояния византийско-восточной церкви от конца XI до середины XV в. М., 1892. СПб., 2003;
он же. Вселенские соборы IV и V в. СПб., 1896. СПб., 2004;
он же. Вселенские соборы VI, VII и VIII в. СПб., 1897. СПб., 2004;
он же. История греко-восточной церкви под властью турок. 2-е изд. СПб., 1903. СПб., 2004. Кн. 1–2;
Скабаланович Н. А. Византийское государство и церковь в XI в. СПб., 1884. СПб., 2004. Кн. 1–2;
Clément O. Dialogues avec le patriarche Athénagoras. P., 1969;
idem. «La vérité vous rendra libre». Entretiens avec le Patriarche œ cum ́enique Bartholomée I. P., 1996;
Καρυϰοπούλου Χ. Τὸ διεθνὲς ϰαθεστὼς τοῦ οἰϰουμενιϰοῦ Πατριαρχείου. Ἀθήνα, 1979;
Γιανναϰόπουλος Κ. Ἐπίτομη ἱστορία τοῦ οἰϰουμενιϰοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Θεσσαλονίϰη, 1990.
Иллюстрации:
Новое здание патриаршей резиденции в районе Фанар в Стамбуле. Архив БРЭ.
Патриарший саккос. 1858-1861. Архив БРЭ.
Резиденция константинопольских патриарховв Константинополе (Стамбул). Гравюра. 1737. Архив БРЭ.
Храм Святой Софиив Константинополе (Стамбул). Прорисовка южного фасада.
Герб Константинопольского патриархата. Изображение над входом в кафедральный собор во имя Святого великомученика Георгия Победоносца в районе Фанар в Стамбуле. Архив БРЭ.
Святители Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Роспись церкви Богородицы монастыря Студеница в Сербии. 1208-1209. Архив «Православной энциклопедии».
Фото С. Власова / Пресс-служба Московской патриархии. Сослужение предстоятелейи представителей поместных православных церквей в кафедральном соборе Константинопольской православной церкви во имя Святого великомученика Георгия Победоносцав районе Фанар в Стамбуле. 12.10.2008.
Фото П.В. Кузенкова. Кафедральный собор во имя Святого великомученика Георгия Победоносцав районе Фанар в Стамбуле.