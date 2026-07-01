КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСЛОВ 1885 ГОДА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСЛОВ 1885 ГОДА- конференция аккредитованных в Константинополе послов России, Германии, Великобритании, Франции, Австро-Венгрии и Италии с участием представителя Османской империи. Проходила 24 октября (5 ноября) - 18(30) ноября 1885 года.
Созвана для выработки согласованной позиции по вопросу о воссоединении Южной и Северной Болгарии, произошедшем в результате сентябрьского восстания 1885 года в Восточной Румелии.
Из-за противоречий между участниками никаких решений принято не было, конференция прекратила работу.
24 марта (5 апреля) 1886 года послами стран - участниц Константинопольской конференции послов подписан протокол, по которому генерал-губернатором Восточной Румелии, остававшейся по решению Берлинского конгресса 1878 года автономной провинцией османской Турции, мог быть только болгарский князь.