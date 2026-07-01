КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСЛОВ 1885 ГОДА

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ КОН­ФЕ­РЕН­ЦИЯ ПОСЛОВ 1885 ГОДА- кон­фе­рен­ция ак­кре­ди­то­ван­ных в Кон­стан­ти­но­по­ле по­слов Рос­сии, Гер­ма­нии , Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Ав­ст­ро-Венг­рии и Ита­лии с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­ля Ос­ман­ской им­пе­рии. Про­хо­ди­ла 24 октября (5 ноября) - 18(30) ноября 1885 года.

Со­зва­на для вы­ра­бот­ки со­гла­со­ван­ной по­зи­ции по во­про­су о вос­со­еди­не­нии Южной и Северной Бол­га­рии, про­изо­шед­шем в ре­зуль­та­те сен­тябрь­ско­го вос­ста­ния 1885 года в Восточной Ру­ме­лии.

Из-за про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми ни­ка­ких ре­ше­ний при­ня­то не бы­ло, кон­фе­рен­ция пре­кра­ти­ла ра­бо­ту.

24 марта (5 апреля) 1886 года по­сла­ми стран - уча­ст­ниц Константинопольской конференции послов под­пи­сан про­то­кол, по ко­то­ро­му генерал-гу­бер­на­то­ром Восточной Ру­ме­лии, ос­та­вав­шей­ся по ре­ше­нию Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года ав­то­ном­ной про­вин­ци­ей ос­ман­ской Тур­ции, мог быть толь­ко болгарский князь.

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