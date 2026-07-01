КОНСТАНТИНЕСКУ-ЯШЬ ПЕТРЕ
КОНСТАНТИНЕСКУ-ЯШЬ (Constantinescu-Iași) ПЕТРЕ - румынский историк, общественный и политический деятель, действительный член Румынской академии (1948 год).
Окончил литераткрно-филосовский факультет университета в Яссах (1914 год), там же в 1925 году получил степень доктора искусствоведения и археологии.
В 1920-х годах первым в Румынии сделал попытку дать периодизацию и трактовку национальной истории с позиций марксизма. Автор многочисленных трудов по археологии, истории иск-ва, новой и новейшей истории Румынии и балканских народов.
Один из основателей общества «Друзья СССР» (1934 год), активный участник коммунистического движения, за что с 1936 года неоднократно подвергался репрессиям в королевской Румынии. Участвовал в подготовке государственного переворота 23 августа 1944 года, в ходе которого было свергнуто правительство Й. Антонеску.
После прихода коммунистов к власти заместитель председателя Президиума Великого национального собрания Румынской Народной Республики (РНР; 1948-1953 годы), министр информации (1945-1946 годы), министр культов (1953-1957 годы). В 1948-1963 годы вице-председтеля Генерального совета Общества румынско-советской дружбы. В 1948-1953 годы директор Института истории, в 1957-1964 годы - Румынско-советского института Академии РНР. В 1955-1974 годы председатель Национального комитета учёных. В 1963-1965 годы член Государственного совета РНР.
Сочинения:
La lutte pour la création du Front populaire en Roumanie. Buc., 1972;
Pagini de luptă din trecut. 1914–1936. Buc., 1972;
În anii socialismului victorios. 1956–1974. Buc., 1976.