КОНСТАНТИНЕСКУ-ЯШЬ ПЕТРЕ

КОНСТАНТИНЕСКУ-ЯШЬ (Constantines­cu-Iași) ПЕТРЕ - румынский ис­то­рик, об­щественный и по­ли­тический дея­тель, действительный член Румынской ака­де­мии (1948 год).

Окон­чил литераткрно-фи­лосовский фа­куль­тет университета в Яс­сах (1914 год), там же в 1925 году по­лу­чил сте­пень доктора ис­кус­ст­во­ве­де­ния и ар­хео­ло­гии.

В 1920-х годах пер­вым в Ру­мы­нии сде­лал по­пыт­ку дать пе­рио­ди­за­цию и трак­тов­ку национальной ис­то­рии с по­зи­ций мар­ксиз­ма. Ав­тор мно­го­численных тру­дов по ар­хео­ло­гии, ис­то­рии иск-ва, но­вой и но­вей­шей ис­тории Ру­мы­нии и балканских на­ро­дов.

Один из ос­но­ва­те­лей общества «Дру­зья СССР » (1934 год), ак­тив­ный уча­ст­ник ком­му­ни­стического дви­же­ния, за что с 1936 года не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся ре­прес­си­ям в ко­ро­лев­ской Ру­мы­нии. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке государственного пе­ре­во­ро­та 23 августа 1944 года, в хо­де ко­то­ро­го бы­ло сверг­ну­то пра­ви­тель­ст­во Й. Ан­то­не­ску .

По­сле при­хо­да ком­му­ни­стов к вла­сти заместитель председателя Пре­зи­диу­ма Ве­ли­ко­го национального со­б­ра­ния Румынской Народной Рес­пуб­ли­ки (РНР; 1948-1953 годы), министр ин­фор­ма­ции (1945-1946 годы), министр куль­тов (1953-1957 годы). В 1948-1963 годы ви­це-председтеля Ге­не­раль­но­го со­ве­та Общества румынско-советской друж­бы. В 1948-1953 годы ди­рек­тор Института ис­то­рии, в 1957-1964 годы - Румынско-советского института Ака­де­мии РНР. В 1955-1974 годы председатель Национального комитета учё­ных. В 1963-1965 годы член Государственного со­ве­та РНР.

Сочинения:

La lutte pour la création du Front popu­laire en Roumanie. Buc., 1972;

Pagini de luptă din trecut. 1914–1936. Buc., 1972;

În anii socialismului victorios. 1956–1974. Buc., 1976.