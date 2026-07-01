КОНСТАНТИНА

КОНСТАНТИНА - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ал­жи­ра, административный центр ви­лайи Кон­стан­ти­на.

Население 462,8 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на высоте около 630 м, в 90 км от по­бе­ре­жья Сре­ди­зем­но­го мо­ря. Круп­ный транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Го­род из­вес­тен с глу­бо­кой древ­но­сти. В конце III - середины I веков до н. э. сто­ли­ца цар­ст­ва Ну­ми­дия ; на­зы­вал­ся Цир­та (Кир­та; Cirta), счи­тал­ся са­мым боль­шим по­сле Кар­фа­ге­на го­ро­дом в Северной Аф­ри­ке. Наи­выс­ше­го рас­цве­та дос­тиг во II веке до н. э. при ца­ре Ма­си­нис­се.

По­сле римского за­вое­ва­ния Ну­ми­дии (46 до н. э.) административный центр римской пров. Но­вая Аф­ри­ка (позд­нее - Ну­ми­дия). Название Константина да­но го­ро­ду в 313 году н. э. в честь римского императора Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го. В 429-430 годы за­воёван ван­да­ла­ми , в 533-534 годы - ви­зан­тий­ца­ми, в VII веке - ара­ба­ми. В XVI -начале XVIII веков под вла­стью ту­рок. В 1837-1962 годы в со­ста­ве французской ко­ло­нии Ал­жир. По­сле за­вое­ва­ния Ал­жи­ром не­за­ви­си­мо­сти (1962 год) административный центр од­но­именого де­пар­та­мен­та (с 1969 года - ви­лайя).

Го­род рас­по­ло­жен на ска­ли­стом пла­то, ог­ра­ни­чен­ном с се­ве­ро- и юго-вос­тока глу­бо­ким ущель­ем, че­рез ко­то­рое пе­ре­бро­ше­ны мос­ты: аль-Кан­та­ра (1792 год, с ис­поль­зо­ва­ни­ем ру­ин ан­тич­но­го мос­та, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1860 году, середина XX века), Си­ди-Ра­шид (1912 год), ви­ся­чий мост Си­ди-Мсид (1912 год), пе­ше­ход­ный мост Пер­ре­го (середина XX века). В са­мой вы­со­кой, северной час­ти - кас­ба (кре­пость) турецкого вре­ме­ни (XVI-XVII века, на мес­те римского ка­пи­то­лия) с римскими цис­тер­на­ми.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки римских мос­тов, ак­ве­ду­ков, ви­зантийских городских стен. В ста­ром арабском го­ро­де: Боль­шая ме­четь (1136 или 1221 год, фа­сад пе­ре­стро­ен в XX веке), ме­че­ти Сук аль-Га­заль (1730 год), Си­ди-Лах­дар (1743 год), Са­лах-бея (Си­ди аль-Кет­та­ни, 1776 год); мед­ре­се и мав­зо­лей Си­ди аль-Кет­та­ни (1775 год), мед­ре­се Си­ди-Лах­дар (1779 год), дво­рец Хад­жи-Ах­меда (1826-1835 годы). В современной Константы час­ти Константы - по­строй­ки ев­ропейского ти­па (три­ум­фаль­ная ар­ка в честь сол­дат Первой ми­ро­вой вой­ны; университет Мен­ту­ри, ос­но­ван­ный в 1969 году, зда­ние - 1971 год, арх. О. Ни­мей­ер). Ме­четь эми­ра Абд аль-Ка­ди­ра (1980-е годы). Городской му­зей (1862 год, зда­ние - 1930 год, арх. М. Кас­тел­ли; от­де­лы ар­хео­ло­гии, средне-векового искусства, жи­во­пи­си, гра­фи­ки).

Константина - круп­ный тор­го­вый (зер­но, му­ка, ко­жи, шерсть, лён) и промышленный центр. Стан­ко­строи­тель­ный и трак­тор­ный за­во­ды, про­изводство ди­зель­ных дви­га­те­лей. Пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, тек­стиль­ной, пи­ще­вой (в т. ч. са­хар­ной, му­ко­моль­ной, пи­во­ва­рен­ной) промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Кус­тар­ные про­мыс­лы (тка­че­ст­во, ков­ро­де­лие). ТЭС.

Близ Константины - руи­ны римского г. Тид­дис.

Иллюстрации:

Кон­стан­ти­на. Ме­четь эми­ра Абд аль-Ка­ди­ра. 1980-е гг. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)