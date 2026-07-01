КОНСТАНТИНА
КОНСТАНТИНА - город на северо-востоке Алжира, административный центр вилайи Константина.
Население 462,8 тыс. человек (2009 год). Расположен на высоте около 630 м, в 90 км от побережья Средиземного моря. Крупный транспортный узел. Международный аэропорт.
Город известен с глубокой древности. В конце III - середины I веков до н. э. столица царства Нумидия; назывался Цирта (Кирта; Cirta), считался самым большим после Карфагена городом в Северной Африке. Наивысшего расцвета достиг во II веке до н. э. при царе Масиниссе.
После римского завоевания Нумидии (46 до н. э.) административный центр римской пров. Новая Африка (позднее - Нумидия). Название Константина дано городу в 313 году н. э. в честь римского императора Константина Великого. В 429-430 годы завоёван вандалами, в 533-534 годы - византийцами, в VII веке - арабами. В XVI -начале XVIII веков под властью турок. В 1837-1962 годы в составе французской колонии Алжир. После завоевания Алжиром независимости (1962 год) административный центр одноименого департамента (с 1969 года - вилайя).
Город расположен на скалистом плато, ограниченном с северо- и юго-востока глубоким ущельем, через которое переброшены мосты: аль-Кантара (1792 год, с использованием руин античного моста, реконструирован в 1860 году, середина XX века), Сиди-Рашид (1912 год), висячий мост Сиди-Мсид (1912 год), пешеходный мост Перрего (середина XX века). В самой высокой, северной части - касба (крепость) турецкого времени (XVI-XVII века, на месте римского капитолия) с римскими цистернами.
Сохранились остатки римских мостов, акведуков, византийских городских стен. В старом арабском городе: Большая мечеть (1136 или 1221 год, фасад перестроен в XX веке), мечети Сук аль-Газаль (1730 год), Сиди-Лахдар (1743 год), Салах-бея (Сиди аль-Кеттани, 1776 год); медресе и мавзолей Сиди аль-Кеттани (1775 год), медресе Сиди-Лахдар (1779 год), дворец Хаджи-Ахмеда (1826-1835 годы). В современной Константы части Константы - постройки европейского типа (триумфальная арка в честь солдат Первой мировой войны; университет Ментури, основанный в 1969 году, здание - 1971 год, арх. О. Нимейер). Мечеть эмира Абд аль-Кадира (1980-е годы). Городской музей (1862 год, здание - 1930 год, арх. М. Кастелли; отделы археологии, средне-векового искусства, живописи, графики).
Константина - крупный торговый (зерно, мука, кожи, шерсть, лён) и промышленный центр. Станкостроительный и тракторный заводы, производство дизельных двигателей. Предприятия металлообрабатывающей, текстильной, пищевой (в т. ч. сахарной, мукомольной, пивоваренной) промышленности; производство стройматериалов. Кустарные промыслы (ткачество, ковроделие). ТЭС.
Близ Константины - руины римского г. Тиддис.
Иллюстрации:
Константина. Мечеть эмира Абд аль-Кадира. 1980-е гг. Архив БРЭ.