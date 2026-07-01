КОНСТАНТИН X ДУКА
КОНСТАНТИН X ДУКА (Κωνσταντίνος ὁ Δούϰας) - византийский император (1059-1067 годы). Из знатного рода Дук.
В 1057 году Константин X Дука поддержал мятеж и приход к власти императора Исаака I Комнина, хотя и не поддерживал затем его преобразования.
Заняв престол по воле умиравшего Исаака I, свернул большинство его реформ, вследствие чего обострилось противостояние между кланами византийской столичной и провинциальной знати.
При Константине X Дуке центральная власть была неустойчива.
Византия подвергалась нападениям узов на Балканах (в 1064 году дошли до Фессалоник) и турок-сельджуков на востоке (в 1064 году захватили Ани и подчинили Грузию).
Усиление налогового гнёта привело к восстанию в Северной Греции (1066 год). С 1059 года соправителем Константина X Дука был его сын Михаил VII Дука.
После смерти Константина X Дука его вдова Евдокия Дукена правила несколько месяцев от имени своих сыновей и в 1067 году заключила брак с полководцем Романом Диогеном, который был возведён на престол (Роман IV Диоген).