КОНСТАНТИН X ДУКА

КОНСТАНТИН X ДУКА (Κωνσταντίνος ὁ Δούϰας) - ви­зантийский им­пе­ра­тор (1059-1067 годы). Из знат­но­го ро­да Дук.

В 1057 году Константин X Дука под­дер­жал мя­теж и при­ход к вла­сти императора Исаа­ка I Ком­ни­на, хо­тя и не под­дер­жи­вал за­тем его пре­об­ра­зо­ва­ния.

За­няв пре­стол по во­ле уми­рав­ше­го Исаа­ка I, свер­нул боль­шин­ст­во его ре­форм, вслед­ст­вие че­го обо­ст­ри­лось про­ти­во­стоя­ние ме­ж­ду кла­на­ми ви­зантийской сто­лич­ной и про­вин­ци­аль­ной зна­ти.

При Константине X Дуке центральная власть бы­ла не­ус­той­чи­ва.

Ви­зан­тия под­вер­га­лась на­па­де­ни­ям узов на Бал­ка­нах (в 1064 году дош­ли до Фес­са­ло­ник) и ту­рок-сель­джу­ков на вос­то­ке (в 1064 году захва­ти­ли Ани и под­чи­ни­ли Гру­зию ).

Уси­ле­ние на­ло­го­во­го гнё­та при­ве­ло к вос­ста­нию в Северной Гре­ции (1066 год). С 1059 года со­пра­ви­те­лем Константина X Дука был его сын Ми­ха­ил VII Ду­ка .

По­сле смер­ти Константина X Дука его вдо­ва Ев­до­кия Ду­ке­на пра­ви­ла несколько ме­ся­цев от име­ни сво­их сы­но­вей и в 1067 году за­клю­чи­ла брак с пол­ко­вод­цем Ро­ма­ном Дио­ге­ном, ко­то­рый был воз­ве­дён на пре­стол (Ро­ман IV Дио­ген).