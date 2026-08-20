КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ

КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ - князь вла­ди­мир­ский (1216-1218 годы).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, стар­ший сын Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до, брат Юрия Все­во­ло­до­ви­ча, Яро­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча и Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча.

В 1196 году отец же­нил Константина до­че­ри князя Мсти­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча , скре­пив со­юз, на­прав­лен­ный про­тив чер­ни­гов­ских Оль­го­ви­чей.

Вес­ной 1198 года Все­во­лод Боль­шое Гнез­до взял 12-лет­не­го Константина Всеволодовича в по­ход на р. Дон про­тив по­лов­цев. По­ход за­кон­чил­ся ус­пеш­но для русских кня­зей. По­сле­дую­щие несколько лет Константин Всеволодович про­вёл во Вла­ди­ми­ре.

В 1201 году Константин Всеволодович при­сут­ст­во­вал при ос­вя­ще­нии Ус­пен­ско­го со­бо­ра, по­стро­ен­но­го его ма­те­рью во вла­ди­мир­ском Кня­ги­ни­не монастыре.

В 1205 году отец на­пра­вил Константин Всеволодович на кня­же­ние в Нов­го­род, что бы­ло свя­за­но с во­енной уг­ро­зой нов­го­род­ским зем­лям, ко­то­рой не мог про­ти­во­сто­ять Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич, а так­же не­же­ла­ни­ем Все­во­ло­да Боль­шое Гнез­до вы­де­лять удел Константину Всеволодовичу в Северо-Восточной Ру­си. 20 марта 1205 года Константин Всеволодович при­был в Нов­го­род, од­на­ко его прав­ле­ние ока­за­лось не­дол­гим.

В начале 1207 года отец вы­звал Константина Всеволодовича во Вла­ди­мир, т. к. рез­ко обо­ст­ри­лись от­но­ше­ния вла­ди­мир­ско­го кня­зя с чер­ни­гов­ским кн. Все­во­ло­дом Свя­то­сла­ви­чем Черм­ным, и по­на­до­би­лась мо­би­ли­за­ция нов­го­род­цев на вой­ну с чер­ни­гов­ски­ми князь­я­ми. Константин Всеволодович вер­нул­ся в Нов­го­род, со­брал боль­шое вой­ско из нов­го­род­цев, пско­ви­чей, ла­до­жан и но­во­торж­цев и позд­ним ле­том 1207 года при­был с ним в Мо­ск­ву ; там к Константин Всеволодович при­со­еди­нил­ся отец со свои­ми пол­ка­ми. Од­нако из-за за­го­во­ра ря­зан­ских кня­зей, всту­пив­ших в сго­вор с Оль­го­ви­ча­ми, вла­ди­мир­ский князь на­пра­вил свои вой­ска на Ря­зан­ское кня­же­ст­во. Константин Всеволодович уча­ст­во­вал в оса­де Прон­ска, за­кон­чив­шей­ся ка­пи­ту­ля­ци­ей го­ро­да. Вер­нув­шись по­сле это­го во Вла­ди­мир, Константин Всеволодович по­лу­чил от от­ца удел с цен­тром в Рос­то­ве (ту­да во­шли так­же Яро­славль, Бе­ло­озе­ро, Уг­лич, Мо­ло­га и Ус­тюг). В 1209 году Константин Всеволодович по ве­ле­нию от­ца на­чал по­ход на Новый Торг (Тор­жок), что­бы за­ста­вить нов­го­род­цев от­пус­тить аре­сто­ван­но­го ими бра­та Свя­то­сла­ва, но кон­фликт был ула­жен без при­ме­не­ния во­енной си­лы.

Все­во­лод Боль­шое Гнез­до хо­тел ви­деть Константина Всеволодовича сво­им пре­ем­ни­ком на вла­ди­мир­ском сто­ле, од­на­ко Константин Всеволодович, под­дер­жи­вае­мый рос­тов­ца­ми, рас­счи­ты­вал вос­ста­но­вить преж­нее зна­че­ние Рос­то­ва как сто­ли­цы всей Северо-Восточной Ру­си. Ме­ж­ду от­цом и сы­ном на­зрел кон­фликт: Константин Всеволодович не по­ехал во Вла­ди­мир по вы­зо­ву от­ца. То­гда Все­во­лод Боль­шое Гнез­до со­звал во Вла­ди­ми­ре пред­ста­ви­те­лей бо­яр­ст­ва, ду­хо­вен­ст­ва, дво­рян­ст­ва, куп­цов и других ка­те­го­рий на­се­ле­ния, ко­то­рым объ­я­вил, что пе­ре­да­ёт вла­ди­мир­ский стол не Константину Всеволодовичу, а сво­ему 2-му сы­ну Юрию. Со­брав­шие­ся под­дер­жа­ли Все­во­ло­да Боль­шое Гнез­до и при­нес­ли клят­ву вер­но­сти Юрию Все­во­ло­до­ви­чу.

По­сле смер­ти от­ца (1212 год) Константин Всеволодович на­чал вой­ну с бра­том Юри­ем за вер­хо­вен­ст­во в Северо-Восточной Ру­си. На сто­ро­ну Константина Всеволодовича вста­ли его млад­шие бра­тья Иван и Свя­то­слав, а на сто­ро­ну Юрия - бра­тья Яро­слав и Вла­ди­мир. Позд­нее по­ли­тич. ори­ен­та­ция млад­ших брать­ев ме­ня­лась. Во­енные столк­но­ве­ния Константина Всеволодовича с Юри­ем и Яро­сла­вом в 1212 и 1213 годы по­ка­за­ли, что у рос­тов­ско­го кня­зя не­дос­та­точ­но сил, что­бы одер­жать верх над вла­ди­мир­ским и пе­ре­яс­лав­ским князь­я­ми. Бо­лее то­го, Юрий и Яро­слав ве­ли ус­пеш­ные бое­вые дей­ст­вия под са­мим Рос­то­вом, гра­бя и опус­то­шая рос­тов­скую ок­ру­гу. Констатину Всеволодовичу при­шлось за­клю­чать мир с млад­ши­ми брать­я­ми и да­же ока­зы­вать им во­енную по­мощь. В ус­ло­ви­ях ми­ра Константин Всеволодович стре­мил­ся под­дер­жать Рос­тов­скую епар­хию (от ко­то­рой в 1214/1215 году от­де­ли­лась Суз­даль­ская и Вла­ди­мир­ская епар­хия), ос­но­вал ряд церк­вей в Рос­то­ве и Яро­слав­ле.

В 1216 году на­сту­пи­ла раз­вяз­ка ме­ж­ду­кня­же­ско­го про­ти­во­стоя­ния в Северо-Восточной Ру­си. В Ли­пиц­кой бит­ве 1216 года близ Юрь­е­ва (Поль­ско­го) вой­ска коа­ли­ции нов­го­род­ско­го кн. Мсти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча Удат­но­го, Константин Всеволодович, псков­ско­го кн. Вла­ди­ми­ра Мсти­сла­ви­ча, смо­лен­ско­го кн. Вла­ди­ми­ра Рю­ри­ко­ви­ча и Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча, сы­на ки­ев­ско­го кн. Мсти­сла­ва Ро­ма­но­ви­ча Ста­ро­го, раз­гро­ми­ли объ­еди­нён­ное вой­ско Яро­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча и его брать­ев Юрия, Вла­ди­ми­ра и Свя­то­сла­ва. В ре­зуль­та­те вла­ди­мир­ским кня­зем стал Константин Всеволодович, а Юрий был отправ­лен в Го­ро­дец-Ра­ди­лов (ны­не Горо­дец).

Од­на­ко уже че­рез пол­го­да Константин Всеволодович вер­нул бра­та из ссыл­ки и дал ему во вла­де­ние Суз­даль. По за­клю­чён­но­му ме­ж­ду ни­ми со­гла­ше­нию, Юрий по­сле смер­ти Константина Всеволодовича дол­жен был унас­ле­до­вать вла­ди­мир­ский стол, со­хра­нив за его сы­новь­я­ми удел, по­лу­чен­ный Константином Всеволодовичем от от­ца в 1207 году.

По­сле смер­ти Константина Всеволодовича его по­том­ки со­хра­ни­ли свой удел, но уже ни­ко­гда не предъ­яв­ля­ли пре­тен­зий на вла­ди­мир­ский стол.