КОНСТАНТИН VIII
КОНСТАНТИН VIII (Κωνσταντίνος) - византийский император (1025-1028 годы), последний (7-й) на троне империи мужской представитель Македонской династии.
Брат Василия II Болгаробойцы.
Являясь формально соправителем Василия II, не принимал участия в управлении.
Став самодержцем в 1025 году (после смерти брата), доверил власть дворцовым евнухам.
Богатая казна, собранная предшественником, расточалась на кутежи и подарки любимцам, среди которых преобладали иноземцы.
Перед смертью выдал дочь Зою за Романа (император Роман III Аргир), фактически передав ему престол. Константин VIII заслужил недобрую славу у современников, по словам которых, он «первым привёл империю к гибели».
Автор статьи: Г. Г. Литаврин.