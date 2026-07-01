КОНСТАНТИН VIII

КОНСТАНТИН VIII (Κωνσταντίνος) - ви­зантийский им­пе­ра­тор (1025-1028 годы), по­след­ний (7-й) на тро­не им­пе­рии муж­ской пред­ста­ви­тель Ма­ке­дон­ской ди­на­стии.

Брат Ва­си­лия II Бол­га­ро­бой­цы .

Яв­ля­ясь фор­маль­но со­пра­ви­те­лем Ва­си­лия II, не при­ни­мал уча­стия в управ­лении.

Став са­мо­держ­цем в 1025 году (по­сле смер­ти бра­та), до­ве­рил власть двор­цо­вым ев­ну­хам .

Бо­га­тая каз­на, со­б­ран­ная пред­ше­ст­вен­ни­ком, рас­то­ча­лась на ку­те­жи и по­дар­ки лю­бим­цам, сре­ди ко­то­рых пре­об­ла­да­ли ино­зем­цы.

Пе­ред смер­тью вы­дал дочь Зою за Ро­ма­на (император Ро­ман III Ар­гир), фак­ти­че­ски пе­ре­дав ему пре­стол. Константин VIII за­слу­жил не­до­б­рую сла­ву у со­вре­мен­ни­ков, по сло­вам ко­то­рых, он «пер­вым при­вёл им­пе­рию к ги­бе­ли».

Автор статьи: Г. Г. Ли­тав­рин.