КОНСТАНТИН VII ПОРФИРОГЕНЕТ («БАГРЯНОРОДНЫЙ») (греч. Κωνσταντίνος ὁ Πορφυρογέννητος)

Византийский император с 15.05.908 г. (факт. с 27.01.945 г.), сын императора Льва VI и его четвертой жены Зои Карбонопсины, зять императора Романа I Лакапина , представитель Македонской династии .

С самого рождения К. VII П. не доставало легитимных престолонаследных прав, что поощряло интриганство придворных клик и стимулировало властные амбиции различных политических и военных деятелей, в гуще борьбы которых оказался порфирородный сын Льва VI. Неоднозначная каноничность четвертого брака Льва Мудрого и связанный с этим статус К. VII П. как «полузаконного» отпрыска наложил отпечаток на его судьбу. Рано лишившись отца, К. VII П. стал игрушкой в руках соперничавших группировок, столкновение которых нередко грозило гибелью и ему самому и его роду.

Хотя Лев VI успел короновать единственного сына в качестве своего соправителя (15.05.908 г.), он смог обеспечить незыблемость прерогатив К. VII П. Смерть василевса Александра (6.06.913), брата и преемника Льва VI, откровенно враждебно относившегося к племяннику, только обострила династический кризис. Возглавивший регентский совет константинопольский патриарх Николай I Мистик , вначале тайно поддержал притязания на престол доместика схол Константина Дуки, но когда последний спешно прибыл в Константинополь с частью верных войск, патриарх жестоко подавил им же инспирированный мятеж, причем Дука был убит (9.06.913).

На фоне резкого обострения обстановки на Балканах, вызванного небывалой экспансией Болгарии и недвусмысленными притязаниями ее правителя Симеона I Великого на императорский титул и сам Константинополь, 02.914 г. Николай Мистик был отстранен от регентства матерью К. VII П. Зоей Карбонопсиной. Новое правительство не смогло добиться необходимого сплочения правящей верхушки вокруг малолетнего наследника Македонского дома, а продолжение войны с Симеоном I привело к тяжелейшим поражениям: летом 915 г. болгары захватили Адрианополь (Эдирне), а 20.08.917 г. византийцы были наголову разгромлены в битве на р. Ахелой.

Отчаянное положение, в котором оказалась империя, требовало создания сильного режима и единственным, кто оказался соответствующим этой задаче, был друнгарий флота Роман Лакапин, 25.03.919 г. при помощи вверенных ему войск совершивший бескровный государственный переворот. Уже 05.919 г. выдав за К. VII П. дочь Елену, Лакапин деятельно занялся укреплением собственной власти и положения своей семьи, при том, что К. VII П., поддержавший Романа против своей матери Зои, являлся единственной политической опорой, оправдывавшей доминирование Лакапина среди враждебного окружения.

С провозглашением Романа I императором (17.12.920) К. VII П. оказался незаметно оттерт от управления страной, надолго оказавшись в тени могущественного тестя-соправителя. Тем не менее Лакапин, вероятно, непредумышленно, надежно оградил и укрепил трон порфирородного василевса, что не в последнюю очередь произошло благодаря прекращению в 927 г. тяжелой и в целом неудачной для Константинополя войны с Болгарией. Больше того, Роман I выбил из-под ног царя Симеона I идеологическую почву для претензий на господство в ромейской ойкумене, которым грезил Симеон, стремившийся к объединению под своим скипетром Болгарии и Византии. Вместо хаоса дворцовых интриг, напрямую грозивших гибелью Македонской династии и фактической вакантностью византийского престола, которым так желал овладеть Симеон Великий, Лакапин учредил прочное правительство, разделив власть с молодым законным императором. В то же время Роман Лакапин счел необходимым укрепить престолонаследные права К. VII П.: 06.920 г. поместный церковный собор, прямо не осудив четвертый брак Льва VI, подтвердил запрет на таковой в принципе, что, впрочем, окончательно не устранило некоторой двусмысленности в положении К. VII П.

Торжество идеи легитимизма – законности Македонской династии – неожиданно проявилось 16.12.944 г., когда престарелый Роман I был отстранен от власти, пострижен и сослан на Принцевы острова его младшими сыновьями-соимператорами (наряду с К. VII П.) Стефаном и Константином: свержение правившего четверть века Лакапина прошло совершенно незамеченным. Однако вскоре после падения тестя К. VII П. без труда отнял власть у зарвавшихся шуринов: 27.01.945 г. при поддержке своей энергичной супруги Елены, а также населения столицы, в сущности, остававшегося в неведении относительно происходившего, порфирородный император низложил младших Лакапинидов.

Лишь на 40-м году жизни К. VII П. единолично овладел кормилом государственного корабля: одно время сразу трое сыновей Романа I – старший Христофор (ум в 931 г.) и младшие Стефан и Константин – являлись соправителями, тогда как К. VII П. вынужден был довольствоваться декоративным, третьим местом в этой иерархии. Правда, под конец царствования Роман Лакапин пошел на некоторое сближение с зятем: осенью 944 г. Роман I составил завещание, провозгласившее К. VII П. «первым императором». Очевидно, здесь содержалась завуалированная угроза младшим Лакапинидам, сопряженная с лишением царского статуса, хотя нельзя исключать, что такую блестящую интригу разыграл сам К. VII П.: сначала разжег у Романа Лакапина подозрения в адрес его собственных сыновей, а затем натравил их на отца.

Перевороты 944-5 гг. ознаменовались не только началом фактического правления К. VII П., но и тем, что хотя смена правительства произошла в традиционном византийском стиле, как результат борьбы придворных группировок, с 945 г. политическое господство начало переходить от «гражданской» (дворцовая знать и столичная бюрократия) к «военной» ( фемная аристократия) «партии». Вставший во главе государственного управления паракимомен Василий Ноф (оскопленный внебрачный сын Романа Лакапина), враждебно относившийся к дворцовой знати, вступил в тактический альянс с торгово-ремесленной верхушкой Константинополя, а также с некоторыми представителями военной провинциальной аристократии. Центральное правительство сделало ставку на союз с армяно-каппадокийским родом Фок, глава которого Варда Фока получил высокую командную долность доместика схол.

Внутренняя политика К. VII П. являлась продолжением линии Романа Лакапина, несмотря на официальные декларации о полном разрыве с курсом тестя-соправителя. В целях укрепления разорявшегося мелкого землевладения новелла 03.947 г. предписывала безвозмездное (для беднейших селян) возвращение бывшим владельцам незаконно приобретенных наделов, причем крестьяне получили право преимущественной покупки также и при отчуждении вотчин динатами при прочих равных условиях.

Внешняя политика К. VII П. ознаменовалась дальнейшим продвижением империи на Восток. Воспользовавшись длительным замирением на Балканах после соглашения с Болгарией (927), Византия сконцентрировала усилия на азиатском направлении. Правда, в 949 г. провалилась очередная крупная экспедиция против критских арабов, но в том же году византийцы захватили Адану, Германикию (Кахраманмараш), Феодосиполь (Эрзурум) и в 952 г. форсировали Евфрат. Несмотря на то, что уже в 953 г. эмир Алеппо (Халеб) Сейф-ад-Даула вновь овладел Германикией и нанес чувствительное поражение имперской армии, в кон. 950-х гг. Византия вновь перехватила инициативу, продолжив наступление на владения распавшегося и агонизировавшего халифата. Смещенный с поста доместика схол после обвинений в казнокрадстве Варда Фока в 954 г. был заменен его сыном Никифором. 06.957 г. Никифор Фока взял северо-сирийскую крепость Адату (Хадат), а в 958 г. Иоанн Цимисхий на севере Месопотамии овладел Самосатой (Самсат), открывавшей дорогу в Междуречье.

В к. 950-х гг. вновь обострилась борьба внутри правящей верхушки: правительство Василия Нофа столкнулось с довольно влиятельной оппозицией в среде дворцовой аристократии, группировавшейся вокруг «малого двора» сына и наследника К. VII П. Романа II. Новый виток придворных интриг, в конечном счете, завершился 11.959 г. со смертью К. VII П., вызванной, по одной из версий, отравлением, организованным его сыном-соправителем Романом II и невесткой Феофано.

Долгие годы находясь в вынужденном бездействии, вдали от государственного управления и практической политики, К. VII П. направил усилия на глубокое, хотя и лишенное систематичности, самообразование, в чем далеко превзошел своих предков и потомков. В зрелые годы К. VII П. являлся одним из вдохновителей и активным участником движения «византийского энциклопедизма», ставшего основой т.н. «Македонского ренессанса».

Авторству К. VII П. принадлежат три крупные работы: компилятивное историко-географическое сочинение «О фемах» (ок. 934-44), политико-дипломатическое наставление «Об управлении империей» (ок. 948-52) и сборник «О церемониях византийского двора» (ок. 956-59) – своеобразный обрядник, регулировавший организацию различных процессий, приемов и праздников.

К литературному наследию К. VII П. относятся также несколько речей, письма, образцы литургической поэзии и биография деда императора Василия I (ок. 950), включенная в «Жизнеописания царей» Продолжателя Феофана.

Сочинения:

Константин Багрянородный. Об управлении государством; О фемах Запада, т.е. Европы; Изложение царского чина / Известия Государственной академии истории материальной культуры. Вып. 91: Известия византийских писателей о Северном Причерноморье. Вып. 1. М.; Л., 1934;

Константин Багрянородный. Об управлении империей / Текст, перев., комм. под ред. Г.Г. Литаврина, А.П. Новосельцева. М., 1991;

Сочинения Константина Багрянородного. «О фемах» (De thematibus) и «О народах» (De administrando Imperio) / Предисл. Г. Ласкина. М., 1899;

Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio / Greek text ed. by G. Moravcsik, English transl. by R.J.H. Jenkins. Washington, 1967;

Constantine Porphyrogennetos. The Book of Ceremonies: In 2 vol. / Translated by Ann Moffatt and Maxene Tall. Canberra, 2012.

Исторические источники:

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я.Н. Любарский. 2-е изд. СПб., 2009;

Сборник документов по социально-экономической истории Византии / Отв. ред. акад. Е.А. Косминский. М., 1951;

John Skylitzes. A Synopsis of Byzantine History, 811-1057 / Transl. by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by J.-C. Cheynet. Cambridge, 2010.

Иллюстрации:

Император Константин VII Багрянородный, коронуемый Христом (ок. 945 г. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва);

Возвращение императором Константином VII Багрянородным из ссылки Зои Карбонопсины («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Разгром византийцев болгарами при Анхиале («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Ослепленный мятежник Лев Фока-старший перед Романом Лакапином и императором Константином VII Багрянородным («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Разгром византийского флота критскими арабами в 949 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Разгром византийцами эмира Алеппо Сейфа-ад-Даулы в 950 г. («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Отравление императора Константина VII Багрянородного его невесткой Феофано («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид);

Император Константин VII Багрянородный на смертном одре («Обозрение истории» Иоанна Скилицы, рубеж XII – XIII вв. Королевская библиотека. Мадрид).