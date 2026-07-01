КОНСТАНТИН VI

КОНСТАНТИН VI (Κωνσταντίνος) - ви­зантийский им­пе­ра­тор (780-797 годы).

Сын Льва IV Ха­за­ри­на и Ири­ны.

Ко­ро­но­ван со­пра­ви­те­лем (776 год), од­на­ко до конца 790 года ре­аль­ной вла­сти не имел.

В 787году в ка­че­ст­ве но­ми­наль­но­го им­пе­ра­то­ра под­писал по­ста­нов­ле­ния VII Все­лен­ско­го (II Ни­кей­ско­го) со­бо­ра, вос­ста­но­вив­ше­го ико­но­по­чи­та­ние.

Став еди­но­лич­ным пра­вите­лем, пред­при­нял без­ре­зуль­тат­ные по­хо­ды на ара­бов и бол­гар, в 792 году по­тер­пел жес­то­кое по­ра­же­ние от по­след­них при Мар­кел­лах.

В 792 года вер­нул Ири­ну ко дво­ру, что раз­оча­ро­ва­ло его сто­рон­ни­ков. В 792-793 годы по­да­вил за­го­вор сво­его дя­ди Ни­ки­фо­ра Ке­са­ря и вос­ста­ние в фе­ме Ар­ме­ни­ак.

В 795 году раз­вёл­ся с же­ной Ма­ри­ей Ам­ний­ской и же­нил­ся на фа­во­рит­ке Фео­до­те, вы­звав «ми­хи­ан­ский рас­кол» в ви­зантийской Церк­ви ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми пат­ри­ар­ха Та­ра­сия Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, с од­ной сто­ро­ны, и Фео­до­ра Сту­ди­та - с дру­гой.

В 797 году Ири­на ор­га­ни­зо­ва­ла двор­цо­вый пе­ре­во­рот, при­вед­ший к свер­же­нию, ос­ле­п­ле­нию и ссыл­ке Кон­стан­ти­на VI.