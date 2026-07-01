КОНСТАНТИН VI
КОНСТАНТИН VI (Κωνσταντίνος) - византийский император (780-797 годы).
Сын Льва IV Хазарина и Ирины.
Коронован соправителем (776 год), однако до конца 790 года реальной власти не имел.
В 787году в качестве номинального императора подписал постановления VII Вселенского (II Никейского) собора, восстановившего иконопочитание.
Став единоличным правителем, предпринял безрезультатные походы на арабов и болгар, в 792 году потерпел жестокое поражение от последних при Маркеллах.
В 792 года вернул Ирину ко двору, что разочаровало его сторонников. В 792-793 годы подавил заговор своего дяди Никифора Кесаря и восстание в феме Армениак.
В 795 году развёлся с женой Марией Амнийской и женился на фаворитке Феодоте, вызвав «михианский раскол» в византийской Церкви между сторонниками патриарха Тарасия Константинопольского, с одной стороны, и Феодора Студита - с другой.
В 797 году Ирина организовала дворцовый переворот, приведший к свержению, ослеплению и ссылке Константина VI.