КОНСТАНТИН V

Византийский император в 741-75 г., соправитель с августа 720 г., сын императора Льва III и Марии, представитель Исаврийской (Сирийской) династии , выдающийся военачальник и администратор.

Будучи теоретиком и практиком иконоборческого движения Константин V получил от ортодоксальных писателей резко негативную и очевидно искаженную посмертную оценку личности и правления, «удостоившись» прозвищ Копроним («Гноеименный») и Каваллин («Кобылятник»).

Взойдя на престол 18 июня 741 г., Константин V уже год спустя едва не потерял царство. Летом 742 г. вспыхнул крупный мятеж, вдохновителем которого стал Артавазд – комит фемы Опсикий и муж старшей сестры василевса Анны. В июле 742 г. Артавазд объявил себя императором и при участии войск Опсикия, Армениака и Фракии, а также константинопольского чиновничества и духовенства быстро занял столицу. Новое правительство пошло на поводу у симпатизировавшей ему клики и немедленно реабилитировало иконопочитание, что оттолкнуло от Артавазда многих из фемной аристократии. Провинциальная военная знать, прежде всего, в областях Анатолик, Фракисия, Кивирреоты сплотилась вокруг Константина V: в итоге и за Артавазда, и за молодого василевса выступили примерно равные армейские группировки. Удача, однако, приняла сторону Константина. Он избрал своей ставкой Аморий (близ нынешнего села Хисаркей под городом Эмирдаг), где и перезимовал, а в мае 743 г. разбил бунтовщиков при Сардах. 2 ноября 743 г. Константин V штурмом овладел Константинополем, после чего плененный Артавазд и его сыновья (родные племянники Константина) Никифор и Никита были ослеплены.

Подавление восстания Артавазда подняло авторитет Константина V: он отказался от курса отца, стремившегося к полюбовному соглашению со стратигами и игравшего на противоречиях между ними. Уже в 743 г. по обвинению в заговоре против императора был арестован и лишен зрения стратиг Фракисийской фемы патрикий Сисиний – племянник Льва III и двоюродный брат Константина V. Сисиний поддержал Константина против Артавазда, но с разгромом мятежа влияние стратига Фракисиев чрезмерно возросло: скрытые амбиции Сисиния представляли для Константина V не меньшую угрозу, чем явные притязания Артавазда, и царь нанес по вероятному сопернику упреждающий удар. Далее Константин поставил армию и ее руководство под жесткий личный контроль, став не номинальным, а подлинным военным вождем империи. Василевс переподчинил себе мобильные отряды фемной конницы, ранее находившиеся в ведении стратигов, а также реализовал масштабную военную реформу, краеугольным камнем которой было появление тагм – регулярных кавалерийских частей. Они предназначались для наступления и составили главную силу ромейской армии, тогда как приоритетной функцией фемного ополчения оставалась оборона. Учреждение постоянных армейских «полков», расквартированных в столице, отвечало и насущным военным потребностям Византии, и решало серьезную внутреннюю проблему – пресечение провинциального сепаратизма и восстановление власти центра над периферией. «Константинополь вернул себе доминирующее положение в империи, т.к. помимо гражданских структур управления в столице теперь были сосредоточены отборные воинские контингенты» (А.С. Мохов).

В течение десятилетия с момента мятежа Артавазда – очень опасного неожиданным рецидивом иконопочитания – Константин V возобновил твердую иконоборческую политику (см. Лев III), добившись консолидации правящей верхушки. Для василевса было принципиально важно сделать по-настоящему «своим» Константинополь: благословение узурпатора Артавазда столичной знатью подорвало доверие Константина к ней. Правда, осада города 742-43 гг., вызванный ею голод и штурм с последовавшей расправой над сторонниками Артавазда, а также постигшая Константинополь в 747-48 гг. чумная эпидемия обескровили столичное население и ослабили константинопольскую аристократию, чем и воспользовался василевс. Царь предпринял шаги, улучшившие столичное хозяйство и городской быт. Константин V наводнил поредевший Константинополь ремесленниками из Греции и выходцами из самых верных фем – Анатолик и Фракисия. С дислокацией в столице и поблизости от нее регулярных воинских подразделений (тагм) константинопольские ремесленники обзавелись стабильными заказами на свою продукцию от императорских солдат. Василевс озаботился и благоустройством столицы: специальный налог – дикератон (см. Лев III) – позволил в 766 г. возродить константинопольский водопровод (т.н. акведук Валента), разрушенный аварами в 626 г.

Ища поддержки у константинопольцев, царь в известной мере жертвовал интересами деревни: в 766-67 гг. он перевел часть государственных налогов в денежную форму (см. Налогообложение в Византии). Это особенно отразилось на крестьянах, которые в поисках монеты для уплаты податей были вынуждены реализовывать свою продукцию на городском и в том числе столичном рынке, т.е. снабжать Константинополь продовольствием по заниженной стоимости, поскольку император еще и установил фиксированные цены на хлеб. Иными словами, поощряя подъем торговли и ремесла в столице, василевс не смущался тем, что это исподволь усиливало потенциально нелояльную группировку – константинопольскую аристократию, которая по-прежнему экономически господствовала в столице. Интенсифицируя городское хозяйство путем нажима на деревню, Константин V, таким образом, ущемлял тех, кто являлся опорой его режима – провинциальную военную знать и свободное общинное крестьянство. Впрочем, последствия данного шага сказались не сразу, а тогда, сумев закрепиться в Константинополе, иконокласты уже в начале 750-х гг. активизировали борьбу против иконодулов.

Являясь фанатичным приверженцем иконоборчества, император дал его теологическое обоснование в т.н. «Вопрошаниях» (ок. 751 г.) – богословско-полемическом трактате, составленном в виде вопросов и ответов. Адресованные духовенству, «Вопрошания» должны были доказать правоту иконокластов и развеять сомнения по поводу соответствия их воззрений православному вероучению, которое царь взялся очистить от атавизмов идолопоклонства (например, Константин V развивал тезис о том, что истинный облик Христа – причастие, а наиболее значимый символ веры – крест). В своем труде (правда, вполне дилетантском), и в не менее чем 13 публичных речах Константин защищался от нападок ортодоксальной оппозиции, с середины 740-х гг. распространявшей слухи о неисправимом еретичестве императора. Радикальные идеи василевса, в частности, отвержение не только почитания икон Богоматери и святых, но и их культа вообще, не встретили широкого отклика, так и оставшись чем-то вроде личного мнения. Тем не менее, Константин V задал генеральную линию всему иконоборческому движению. В 752-53 гг. была развернута агитационная кампания в столице и крупных городах: на специальных сходках царские эмиссары зачитывали инструкции, фрагменты сочинений Константина, разъясняя правительственный курс. Сам царь регулярно обращался к армии и константинопольскому населению на особых собраниях на столичном ипподроме – т.н. силенциях, – что также играло роль в популяризации иконоборчества.

На фоне побед на восточном фронте (об этом ниже) Константин V обрел необходимое могущество, чтобы организовать церковный собор, призванный догматически и дисциплинарно закрепить торжество иконоборчества. Нареченный «вселенским» собор заседал в Иерии (пригород Константинополя) с 10 февраля по 27 августа 754 г.: он пребывал под влиянием умеренной партии, которая желала отмежеваться от различных ересей и в целом стояла на позициях православной церкви. Осудив почитание икон и святых мощей как идолопоклонство, соборные декреты в то же время предписывали прекратить изъятие храмовых сокровищ и устранить в данном вопросе перегибы на местах. Хотя постановления собора никак не касались монашества, именно с этого момента оно громко заявило о себе как о яростно-непримиримом критике официальной идеологии. Реакцией Константина V на антиправительственную деятельность ортодоксальных фанатиков стал террор. В 760-70-е гг. по столице и в провинции прокатились волны монастырских погромов: немалое число обителей было упразднено и перестроено в общественные здания (от зернохранилищ до казарм), а сами насельники бежали на Запад, в Сицилию, Южную Италию, Крым, или переходили в разряд обычных земледельцев; лояльные императору монастыри оказывались под государственным надзором. После уничтожения ряда монастырей их земельный фонд был превращен в государственную собственность, что высвобождало средства для возобновления внутренней колонизации Малой Азии и стимулировало хозяйственное развитие Византии. Идя по стопам Юстиниана II, Константин V не упускал случая, чтобы пополнить число подданных: так, в 763/64 г. большая группа славян покинула Болгарию и была переселена на северо-запад Анатолии в провинцию Вифиния.

В 766 г. против василевса созрел заговор логофета дрома патрикия Константина, в котором были замешаны представители высшей бюрократии и даже константинопольский патриарх Константин II. Провал неудавшегося переворота, раскрытого на подготовительной стадии, привел к кровавой чистке управленческого аппарата и дальнейшему упрочению царской власти. Централистские тенденции нашли выражение в разделении ненадежной еще с эпохи Артавазда фемы Опсикий на три региона – собственно Опсикий, Вукелларии и Оптиматы, которые лучше поддавались контролю Константинополя, чем один большой военно-административный округ. К 766 г. во главе ключевых азиатских фем Константин V расставил ближайших и, безусловно, преданных ему соратников – стратигом Анатолика стал Михаил Мелиссин, Фракисии – «правая рука» василевса в претворении иконоборчества Михаил Лаханодракон, Вукеллариев – Манис.

Несмотря на иконоборческую воинственность Константина V, к концу его царствования обнаружились признаки угасания движения иконокластов. Обогащение фемного офицерства в том числе за счет реквизированных церковных ценностей привело к тому, что оно все больше отрывалось от своих социальных корней – общинного крестьянства – и отказывалось от религиозно-хозяйственного ригоризма. Это перерождение провинциальной знати воплотилось в ее сближении с константинопольской аристократией, что притупляло их антагонизм и, как следствие, унимало прежнее иконоборческое рвение: между иконодулами и иконокластами наметилась тяга к компромиссу.

Внешняя политика Константина V была на редкость успешной: впервые за несколько десятилетий Византия атаковала и в Малой Азии, и на Балканах. В Анатолии Византия со второй половины 740-х гг. перешла от глухой обороны к тактике приграничной войны, все чаще и смелее беспокоя мусульман. Константин воспользовался смутам в халифате, вызванными сменой династии Омейядов Аббасидами: в 744/45 г. ромеи вступили в Германикею (Кахраманмараш) – родину Льва III, – в 747 г. рассеяли флот сарацин у Кипра, а в 754-55 гг. захватили Мелитену (Малатья), Самосату (Самсат) и Феодосиополь (Эрзурум). В 756/57 г. арабы попытались взять реванш, но на р. Пирамос (Джейхан) в Киликии путь им преградили внушительные силы византийцев, и сарацины предпочли заключить перемирие и обменяться пленными. Однако затруднения арабов носили временный характер, а полноценную кампанию на Востоке Константинополь вести не мог. Не имея возможности долгосрочно удерживать освобожденные районы, Константин V опустошал их и дотла разрушал сарацинские крепости, а местных жителей массово депортировал в Византию.

В середине 750-х гг. основным театром боевых действий Константин V сделал Балканы, где наибольшую опасность для Византии представляла Болгария. Вчерашние кочевники, болгары, даже смешавшись со славянским населением, не вполне перешли к оседлому образу жизни, а правящая династия Дуло контролировала далеко не все болгарские роды, часть из которых беспрестанно тревожила византийцев во Фракии. Для борьбы с этой угрозой, равно как и для противостояния сарацинским рейдам Константин развернул строительство новых и капитальный ремонт старых фортификационных сооружений: оно затронуло долину р. Гебр (Марица), византийско-арабское пограничье на юго-западе Малой Азии, острова Эгейского моря. Укомплектовывая форпосты на византийско-болгарском порубежье, василевс переселял во Фракию пленных арабов, армян, сирийцев и др. К 770-м гг. были реконструированы и важнейшие дороги на Балканах, в частности, от Константинополя до Фессалоники и Сердики (Софии), что обеспечило быстрое перемещение войск от столицы к границе с Болгарией. В итоге грамотная организация армии, ее руководства и снабжения привели к тому, что львиная доля ресурсов, выделявшихся на военные нужды, шла не на содержание воинских подразделений, особенно, в порубежных районах, а на сооружение оборонительных линий.

Между тем укрепление северо-фракийской границы болгары восприняли настороженно, а прекращение империей выплаты дани (ок. 754 г.) – и вовсе как объявление войны. Очевидно, василевс был к ней готов, поскольку дальнейшие события показали, что Константин V перешел в активное наступление, поставив конечной целью полное покорение Болгарии и восстановление ромейской границы на Дунае. Опираясь на хорошо экипированные и укомплектованные войска, византийцы вторгались на болгарскую территорию с нескольких направлений одновременно, что дезориентировало неприятеля и вынуждало его распылять собственные силы. Хотя главную ударную часть ромейской полевой армии, – регулярной и компактной (ок. 10-12 тыс. солдат) – составляла конница, большое значение принадлежало и военно-морскому флоту. Он еще больше повышал уровень мобильности византийских войск и способствовал их высадке в самых неожиданных для болгар пунктах. Не обладая собственным кораблестроением, болгары здесь целиком проигрывали ромеям, которые безраздельно господствовали на Черном море и, таким образом, уверенно владели инициативой. Как и на Востоке, болгарские кампании Константина были скоротечными: он проводил вылазки вглубь вражеских областей, стремясь нанести максимальный материальный ущерб.

Болгаро-византийские войны открылись в 755 г. набегом хана Кормисоша на Фракию, который был отбит. Год спустя в 756 г. уже Константин V, как всегда, лично командуя армией, атаковал хана и наголову разбил его у Маркелл (вероятно, близ нынешнего города Кюстендил), тогда как ромейский флот вошел в устье Дуная и опустошил северную Болгарию. В 759 г. новая схватка с болгарами закончилась неудачно, византийцы не смогли одолеть хана Винеха, но он не сумел развить успех и организовать преследование ромеев. Новое обострение византийско-болгарских отношений повлекло разгром болгар 30 июня 763 г. у Анхиала (Поморие), после чего бежавший с поля боя хан Телец был вскоре убит, а Болгария на десятилетие погрузилась в междоусобицу. Однако, несмотря на блестящие победы, длительного мира на северо-западных рубежах, равно как и подчинения Болгарии, Византии достичь не удалось. В 765 и 774 гг. болгарские кампании Константина срывались из-за гибели в шторм ромейских эскадр под Варной и Месемврией (Несебр) соответственно, а в 768 и 773 гг. василевс ограничился вторжениями в Болгарию без прямого столкновения с ее войсками. Хотя империя закрепила за собой северную Фракию вплоть до Месемврии, периодические сшибки византийцев и болгар, ответные экспедиции продолжались вплоть до кончины Константина V во время очередного (девятого) болгарского похода.

В царствование Константина положение Византии упрочилось повсюду, за исключением Италии: разрозненные византийские владения на Апеннинах оказались предоставлены сами себе и едва выживали. В 751 г. лангобарды (см. Фока) вступили в Равенну, ликвидировали ромейский экзархат в серединной Италии и создали непосредственную угрозу Риму. Отсутствие военной помощи из Константинополя побудило папу Стефана II (III) обратиться за защитой к фактическому правителю (майордому) франков Пипину Короткому: его свидание с понтификом 6 января 754 г. и последовавшая затем 28 июля 754 г. королевская коронация Пипина в парижском аббатстве Сен-Дени ознаменовали переориентацию папства с Византии на франков. На такой демарш Рима Константин V отреагировал выводом из-под юрисдикции папы эллинизированных провинций Калабрии, Сицилии и Иллирика: их епархии отошли к константинопольскому патриарху.

С поражением и осуждением иконоборчества в середине IX в. прах Константина Копронима был изъят из императорской усыпальницы в церкви св. Апостолов в Константинополе, сожжен и выброшен в море.

Константин V был трижды женат. В 732 г. в знак укоренения связей с Хазарией Лев III женил наследника на дочери или сестре кагана Вирхора Чичак, крестившейся под именем Ирины. После рождения ее единственного сына Льва (IV) 25 января 750 г. Ирина скончалась, и Константин обвенчался с Марией, умершей бездетной ок. 751 г. Третьей женой Константина V стала Евдокия Мелиссина, родившая ему пятерых сыновей и дочь.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия / Пер. и комм. Е.Э. Липшиц // Византийский временник. Т. III (28). 1950;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980.

Иллюстрации:

Император Константин V (солид, ок. 741);

Император Константин V во главе иконоборческого движения (болгарский иллюстрированный перевод Хроники Константина Манассии. Миниатюра 48, XIV в.).

Автор статьи: А. Н. Слядзь