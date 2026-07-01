КОНСТАНТИН СИЦИЛИЙСКИЙ

КОНСТАНТИН СИЦИЛИЙСКИЙ, Кон­стан­тин Грам­ма­тик, Кон­стан­тин Фи­ло­соф (Κωνσταντίνος ὁ Σιϰελός, Σιϰελιώτης) - ви­зантийский по­эт.

Уче­ник Льва Фи­ло­со­фа (Ма­те­ма­ти­ка) и (пред­по­ло­жи­тель­но) пат­ри­ар­ха Фо­тия .

Ав­тор лю­бов­ных и тра­ур­ных (плач по род­ст­вен­ни­кам, по­гиб­шим в бу­рю) анак­ре­он­тических сти­хо­тво­ре­ний.

Константин Сицилийский при­над­ле­жит «Апо­ло­гия Льва Фи­ло­со­фа» (Ἀπολογία Λέοντος Φιλοσόφου) - са­ти­рическая по­эма, в ко­то­рой Константин Сицилийский вы­смеи­ва­ет сво­его на­став­ни­ка за чрез­мер­ное ув­ле­че­ние ан­тич­ной по­эзи­ей и фи­ло­со­фи­ей и пу­га­ет его гря­ду­щи­ми му­че­ния­ми в аду.

Ав­тор­ст­во по­эмы и не­сколь­ких эпи­грамм, так­же об­ра­щён­ных к Льву Фи­ло­со­фу, не­од­но­крат­но ста­ви­лось под со­мне­ние: так, бы­ло вы­ска­за­но пред­по­ло­же­ние, что они на­пи­са­ны св. Кон­стан­ти­ном (см. в статье Ки­рилл и Ме­фо­дий ).

Сочинения:

Anecdota graeca... / Ed. P. Matranga. Roma, 1850. Vol. 2. P. 555–559, 689–698.