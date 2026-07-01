КОНСТАНТИН СИЦИЛИЙСКИЙ
КОНСТАНТИН СИЦИЛИЙСКИЙ, Константин Грамматик, Константин Философ (Κωνσταντίνος ὁ Σιϰελός, Σιϰελιώτης) - византийский поэт.
Ученик Льва Философа (Математика) и (предположительно) патриарха Фотия.
Автор любовных и траурных (плач по родственникам, погибшим в бурю) анакреонтических стихотворений.
Константин Сицилийский принадлежит «Апология Льва Философа» (Ἀπολογία Λέοντος Φιλοσόφου) - сатирическая поэма, в которой Константин Сицилийский высмеивает своего наставника за чрезмерное увлечение античной поэзией и философией и пугает его грядущими мучениями в аду.
Авторство поэмы и нескольких эпиграмм, также обращённых к Льву Философу, неоднократно ставилось под сомнение: так, было высказано предположение, что они написаны св. Константином (см. в статье Кирилл и Мефодий).
Сочинения:
Anecdota graeca... / Ed. P. Matranga. Roma, 1850. Vol. 2. P. 555–559, 689–698.