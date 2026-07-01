КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИЙ
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИЙ - Константин Болгарский. Писатель, переводчик, епископ, основатель преславской книжной школы.
Немногочисленные биографические сведения о Константине Преславском содержатся в сообщении черноризца Тудора (Феодора) Доксова (907 год) и в предисловии самого Константина Преславского к составленному им Учительному евангелию.
Считается, что Константин Преславский был в числе учеников Мефодия (см. Кирилл и Мефодий). После изгнания из Моравии ученики Мефодия были обращены в рабство, затем выкуплены византийским императорским чиновником на невольничьем рынке в Венеции, привезены в Константинополь и оттуда пришли в Болгарию. Согласно другой гипотезе, Мефодий во время поездки в Константинополь (881 год) оставил там Константина Преславского, который впоследствии по приглашению кн. Бориса I переселился в Болгарию.
Константин Преславский активно участвовал в реформах болгарского царя Симеона по переводу богослужения на славянских язык и не позднее 906 года стал епископом новой столицы Болгарии - Преслава. Соратник еп. Климента Охридского, рукополагал священников из славян. Некоторые исследователи считают Константин Преславский создателем кириллицы.
Около 893-894 годов Константин Преславский составил Учительное евангелие (сборник бесед на воскресные евангельские чтения). Б ́oльшая часть бесед является переводами толкований (катен) Иоанна Златоуста и Кирилла Александрийского на Евангелие, 42-ю беседу написал сам Константин Преславский. В Учительное евангелие вошли также переведённое Константином Преславским «Сказание церковное» Германа Константинопольского, разъясняющее символический смысл литургии; составленные Константином Преславским «Историкии» (перечень знаменитых людей и важных событий от Сотворения мира до конца IX века); написанная Константином Преславским стихотворная Азбучная молитва, предназначенная для торжественной декламации.
Константин Преславский - основной переводчик на славянский язык. Постной Триоди (см. Триодь Постная и Цветная), он перевёл также 4 «Слова против ариан» Афанасия Великого. Ему принадлежит ряд славянских гимнографических текстов в составе славянской Триоди и Минеи. Константин Преславский приписывается также авторство Пространного жития первоучителя Мефодия, службы ему (около 900 года) и «Огласительных поучений» Кирилла Иерусалимского.
Творчество Константина Преславского оказало заметное влияние на формирование церковнославянского языка, в составе которого выделяется пласт «преславской» лексики; он внёс вклад в становление слав. терминологии, передающей абстрактные понятия, создал ряд новых жанров славянской книжности.
Сочинения Константина Преславского были широко известны на Руси. Отдельные беседы из Учительного евангелия входят в состав русских гомилетических сборников.