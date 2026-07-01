КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИЙ

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИЙ - Кон­стан­тин Бол­гар­ский. Пи­са­тель, пе­ре­во­дчик, епи­скоп, ос­но­ва­тель пре­слав­ской книж­ной шко­лы.

Не­мно­го­чис­лен­ные био­гра­фические све­де­ния о Константине Преславском со­дер­жат­ся в со­об­ще­нии чер­но­риз­ца Ту­до­ра (Фео­до­ра) Док­со­ва (907 год) и в пре­ди­сло­вии са­мо­го Константина Преславского к со­став­лен­но­му им Учи­тель­но­му еван­ге­лию.

Счи­та­ет­ся, что Константин Преславский был в чис­ле уче­ни­ков Ме­фо­дия (см. Ки­рилл и Ме­фо­дий ). По­сле из­гна­ния из Мо­ра­вии уче­ни­ки Ме­фо­дия бы­ли об­ра­ще­ны в раб­ст­во, за­тем вы­ку­п­ле­ны ви­зантийским императорским чи­нов­ни­ком на не­воль­ничь­ем рын­ке в Ве­не­ции, при­ве­зе­ны в Кон­стан­ти­но­поль и от­ту­да при­шли в Бол­га­рию. Со­глас­но другой ги­по­те­зе, Ме­фо­дий во вре­мя по­езд­ки в Кон­стан­ти­но­поль (881 год) ос­та­вил там Константина Преславского, ко­то­рый впо­след­ст­вии по при­гла­ше­нию кн. Бо­ри­са I пе­ре­се­лил­ся в Бол­га­рию.

Константин Преславский ак­тив­но уча­ст­во­вал в ре­фор­мах болгарского ца­ря Си­ме­о­на по пе­ре­во­ду бо­го­слу­же­ния на славянских язык и не позд­нее 906 года стал епи­ско­пом но­вой сто­ли­цы Бол­га­рии - Пре­сла­ва. Со­рат­ник еп. Кли­мен­та Ох­рид­ско­го, ру­ко­по­ла­гал свя­щен­ни­ков из сла­вян. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют Константин Преславский соз­да­те­лем ки­рил­ли­цы.

Около 893-894 годов Константин Преславский со­ста­вил Учи­тель­ное еван­ге­лие (сборник бе­сед на вос­крес­ные еван­гель­ские чте­ния). Б ́oль­шая часть бе­сед яв­ля­ет­ся пе­ре­во­да­ми тол­ко­ва­ний (ка­тен) Ио­ан­на Зла­то­ус­та и Ки­рил­ла Алек­сан­д­рий­ско­го на Еван­ге­лие, 42-ю бе­се­ду на­пи­сал сам Константин Преславский. В Учи­тель­ное еван­ге­лие во­шли так­же пе­ре­ве­дён­ное Константином Преславским «Ска­за­ние цер­ков­ное» Гер­ма­на Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, разъ­яс­няю­щее сим­во­лический смысл ли­тур­гии; со­став­лен­ные Константином Преславским «Ис­то­ри­кии» (пе­ре­чень зна­ме­ни­тых лю­дей и важ­ных со­бы­тий от Со­тво­ре­ния ми­ра до конца IX века); на­пи­сан­ная Константином Преславским сти­хотворная Аз­буч­ная мо­лит­ва , пред­на­зна­чен­ная для тор­же­ст­вен­ной дек­ла­ма­ции.

Константин Преславский - основной пе­ре­во­дчик на славянский язык. По­ст­ной Трио­ди (см. Три­одь По­ст­ная и Цвет­ная), он пе­ре­вёл так­же 4 «Сло­ва про­тив ари­ан» Афа­на­сия Ве­ли­ко­го. Ему при­над­ле­жит ряд славянских гим­но­гра­фических тек­стов в со­ста­ве славянской Трио­ди и Ми­неи. Константин Преславский при­пи­сы­ва­ет­ся так­же ав­тор­ст­во Про­стран­но­го жи­тия пер­во­учи­те­ля Ме­фо­дия, служ­бы ему (около 900 года) и «Ог­ла­си­тель­ных по­уче­ний» Ки­рил­ла Ие­ру­са­лим­ско­го.

Твор­че­ст­во Константина Преславского ока­за­ло за­мет­ное вли­я­ние на фор­ми­ро­ва­ние цер­ков­но­сла­вян­ско­го язы­ка, в со­ста­ве ко­то­ро­го вы­де­ля­ет­ся пласт «пре­слав­ской» лек­си­ки; он внёс вклад в ста­нов­ле­ние слав. тер­ми­но­ло­гии, пе­ре­даю­щей аб­ст­ракт­ные по­ня­тия, соз­дал ряд но­вых жан­ров славянской книж­но­сти.

Со­чи­не­ния Константина Преславского бы­ли ши­ро­ко из­вест­ны на Ру­си. Отдельные бе­се­ды из Учи­тель­но­го еван­ге­лия вхо­дят в со­став русских го­ми­ле­ти­че­ских сбор­ни­ков.