КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧСКИЙ

КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧСКИЙ - Кос­те­нец­кий, Кос­тен­че­ский. Дея­тель южнославянской куль­ту­ры, книж­ник, пи­са­тель, пе­ре­во­дчик, пе­да­гог, ди­пло­мат.

Около 1405-1410 годов обу­чал­ся в болгарском Бач­ков­ском монастыре под руководством Ан­д­ро­ни­ка, уче­ни­ка пат­ри­ар­ха Ев­фи­мия Тыр­нов­ско­го . Около 1410-1412 годов пе­ре­се­лил­ся в Сер­бию, где жил сна­ча­ла при дво­ре пат­ри­ар­ха Печ­ско­го Ни­ко­на, за­тем - в Бел­гра­де при дво­ре дес­по­та Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ча. Со­вер­шил па­лом­ни­че­ст­во в Свя­тую зем­лю, со­про­во­ж­дал дес­по­та Сте­фа­на в во­енных по­хо­дах и за­ру­беж­ных ди­пло­ма­тич. мис­си­ях, по­сле его смер­ти (1427 год) пе­ре­се­лил­ся на юг Сер­бии, ко дво­ру пат­ри­ар­ха Ни­ко­на и ке­са­ря Уг­ле­ши.

Под по­кро­ви­тель­ст­вом Сте­фа­на Константин Костенечский за­ни­мал­ся литературной и про­све­ти­тель­ской дея­тель­но­стью, при­нёс­шей ему сла­ву «фи­ло­со­фа» и «учи­те­ля серб­ско­го». Он од­ним из пер­вых в славянскомкуль­тур­ном ареа­ле обос­но­вал не­об­хо­ди­мость ко­ди­фи­ка­ции литературного языка.

В фи­ло­ло­гическом трак­та­те по­ле­мического ха­рак­те­ра «Ска­за­ние о пись­ме­нах» (около 1424-1426 годов) в ос­но­ву ко­ди­фи­ка­ции цер­ков­но­сла­вян­ско­го языка им был по­ло­жен прин­цип ан­ти­сти­ха - диф­фе­рен­циа­ции лек­сических и грам­ма­тических омо­нимов с по­мо­щью букв и над­строч­ных ди­а­к­ри­ти­че­ских зна­ков, став­ший основным прин­ци­пом цер­ков­но­сла­вян­ской ор­фо­гра­фии. Со­глас­но Константину Костенечскому, ка­ж­дый знак пись­ма име­ет смыс­ло­раз­ли­чи­тель­ную функ­цию и слу­жит для про­ти­во­пос­тав­ле­ния язы­ко­вых еди­ниц с раз­ным зна­че­ни­ем: ср. м|р№но (от м|ро ‘свя­щен­ное масло’) и ми́р№но (от ми́ръ ‘мир, покой’), вода̀ (ед. ч.) и вё1ды (мн. ч.), е3ди́наа (ед. ч. жен. ро­да) и е3ди́наa (дв. ч. муж. ро­да). Не­об­хо­ди­мость со­блю­де­ния это­го прин­ци­па ар­гу­мен­ти­ро­ва­лась за­да­чей по­строе­ния цер­ков­но­сла­вян­ско­го яз. по мо­де­ли гре­че­ско­го, ко­то­рый, со­глас­но соз­дан­ной Константином Костенечским тео­рии ге­неа­ло­ги­че­ско­го раз­ви­тия свя­щен­ных язы­ков, яв­ля­ет­ся «ма­те­рью» цер­ков­но­сла­вян­ско­го. Бо­го­слов­ское обос­но­ва­ние язы­ко­вой тео­рии Константина Костенеского и его пред­став­ле­ний о про­ис­хо­ж­де­нии, при­ро­де и дос­то­ин­ст­ве цер­ков­но­сла­вян­ско­го языка боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей свя­зы­ва­ет с тра­ди­ци­ей иси­хаз­ма. Константин Костенечский ис­хо­дил из то­го, что сло­во есть сим­вол (т. е. оз­на­чаю­щее без­ус­лов­но свя­за­но с оз­на­чае­мым), сле­до­ва­тель­но, гра­фические зна­ки Свя­щен­но­го Пи­са­ния яв­ля­ют­ся не ус­лов­ны­ми, а мо­ти­ви­ро­ван­ны­ми обо­зна­че­ния­ми бо­же­ст­вен­ных про­об­ра­зов. По­это­му лю­бое на­ру­ше­ние норм ор­фо­гра­фии при­во­дит к от­сту­п­ле­нию от пра­во­сла­вия, ере­тичесим ис­ка­же­ни­ям смыс­ла свя­щен­ных тек­стов. Для пре­дот­вра­ще­ния та­ких ис­ка­же­ний Константином Костенечским бы­ла раз­ра­бо­та­на специальная про­грам­ма пер­во­на­чаль­но­го обу­че­ния гра­мо­те. В си­лу сво­ей слож­но­сти трак­тат Константин Костенечский не по­лу­чил ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния в славянской книж­но­сти (со­хра­нил­ся в един­ст­вен­ном спи­ске середины XVII века). Боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зо­вал­ся со­кра­щён­ный ва­ри­ант это­го тек­ста под заглавием «Сло­ве­са вкрат­це» (не позд­нее ру­бе­жа XV-XVI веков).

На­пи­сан­ное Константином Костенечским около 1431 года Жи­тие дес­по­та Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ча (со­хра­ни­лось в двух ав­тор­ских ре­дак­ци­ях, по­сле­до­ва­тель­ность соз­да­ния ко­то­рых не впол­не ус­та­нов­ле­на) пред­став­ля­ет со­бой об­шир­ную хро­ни­ку, в ко­то­рой жизнь и дея­тель­ность дес­по­та опи­са­ны на фо­не ши­ро­кой (от Центральной Ев­ро­пы до Средней Азии) ис­то­рические па­но­ра­мы 1380-1420-х годов, главное ме­сто в ко­то­рой за­ни­ма­ет ос­ман­ское за­вое­ва­ние Бал­кан. Литературный стиль Константина Костенечского от­ли­ча­ет со­че­та­ние пси­хо­ло­гиз­ма по­ве­ст­во­ва­ния с по­вы­шен­ной ри­то­рич­но­стью, ино­гда за­труд­няю­щей по­ни­ма­ние тек­ста. Со­чи­не­ни­ям Константина Костенечского свой­ст­вен­но так­же ши­ро­кое при­ме­не­ние фор­маль­ных приё­мов, в ча­ст­но­сти ак­ро­сти­ха. С начала XVI века это жи­тие по­лу­чи­ло из­вест­ность в русской книж­но­сти, по­слу­жив од­ним из главных ис­точ­ни­ков «Рус­ско­го хро­но­гра­фа» (около 1516-1522 годов); в это же вре­мя на Ру­си бы­ла со­зда­на со­кра­щён­ная ре­дак­ция жи­тия.

Константин Костенечский вы­пол­нен так­же но­вый пе­ре­вод на славянском языке биб­лей­ской кни­ги Песнь пес­ней с тол­ко­ва­ния­ми Фео­до­ри­та Кир­ско­го и пе­ре­ве­де­но опи­са­ние Свя­тых мест Па­ле­сти­ны.

Издания:

Ку­ев К., Пет­ков Г. Събра­ни съчи­не­ния на Кон­стан­тин Кос­те­неч­ки. Из­сле­до­ва­не и текст. Со­фия, 1986.