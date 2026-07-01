КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧСКИЙ
КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧСКИЙ - Костенецкий, Костенческий. Деятель южнославянской культуры, книжник, писатель, переводчик, педагог, дипломат.
Около 1405-1410 годов обучался в болгарском Бачковском монастыре под руководством Андроника, ученика патриарха Евфимия Тырновского. Около 1410-1412 годов переселился в Сербию, где жил сначала при дворе патриарха Печского Никона, затем - в Белграде при дворе деспота Стефана Лазаревича. Совершил паломничество в Святую землю, сопровождал деспота Стефана в военных походах и зарубежных дипломатич. миссиях, после его смерти (1427 год) переселился на юг Сербии, ко двору патриарха Никона и кесаря Углеши.
Под покровительством Стефана Константин Костенечский занимался литературной и просветительской деятельностью, принёсшей ему славу «философа» и «учителя сербского». Он одним из первых в славянскомкультурном ареале обосновал необходимость кодификации литературного языка.
В филологическом трактате полемического характера «Сказание о письменах» (около 1424-1426 годов) в основу кодификации церковнославянского языка им был положен принцип антистиха - дифференциации лексических и грамматических омонимов с помощью букв и надстрочных диакритических знаков, ставший основным принципом церковнославянской орфографии. Согласно Константину Костенечскому, каждый знак письма имеет смыслоразличительную функцию и служит для противопоставления языковых единиц с разным значением: ср. м|р№но (от м|ро ‘священное масло’) и ми́р№но (от ми́ръ ‘мир, покой’), вода̀ (ед. ч.) и вё1ды (мн. ч.), е3ди́наа (ед. ч. жен. рода) и е3ди́наa (дв. ч. муж. рода). Необходимость соблюдения этого принципа аргументировалась задачей построения церковнославянского яз. по модели греческого, который, согласно созданной Константином Костенечским теории генеалогического развития священных языков, является «матерью» церковнославянского. Богословское обоснование языковой теории Константина Костенеского и его представлений о происхождении, природе и достоинстве церковнославянского языка большинство исследователей связывает с традицией исихазма. Константин Костенечский исходил из того, что слово есть символ (т. е. означающее безусловно связано с означаемым), следовательно, графические знаки Священного Писания являются не условными, а мотивированными обозначениями божественных прообразов. Поэтому любое нарушение норм орфографии приводит к отступлению от православия, еретичесим искажениям смысла священных текстов. Для предотвращения таких искажений Константином Костенечским была разработана специальная программа первоначального обучения грамоте. В силу своей сложности трактат Константин Костенечский не получил широкого распространения в славянской книжности (сохранился в единственном списке середины XVII века). Большей популярностью пользовался сокращённый вариант этого текста под заглавием «Словеса вкратце» (не позднее рубежа XV-XVI веков).
Написанное Константином Костенечским около 1431 года Житие деспота Стефана Лазаревича (сохранилось в двух авторских редакциях, последовательность создания которых не вполне установлена) представляет собой обширную хронику, в которой жизнь и деятельность деспота описаны на фоне широкой (от Центральной Европы до Средней Азии) исторические панорамы 1380-1420-х годов, главное место в которой занимает османское завоевание Балкан. Литературный стиль Константина Костенечского отличает сочетание психологизма повествования с повышенной риторичностью, иногда затрудняющей понимание текста. Сочинениям Константина Костенечского свойственно также широкое применение формальных приёмов, в частности акростиха. С начала XVI века это житие получило известность в русской книжности, послужив одним из главных источников «Русского хронографа» (около 1516-1522 годов); в это же время на Руси была создана сокращённая редакция жития.
Константин Костенечский выполнен также новый перевод на славянском языке библейской книги Песнь песней с толкованиями Феодорита Кирского и переведено описание Святых мест Палестины.
Издания:
Куев К., Петков Г. Събрани съчинения на Константин Костенечки. Изследоване и текст. София, 1986.