КОНСТАНТИН IV ПОГОНАТ («Бородатый»)

Византийский император в 668-85 гг., соправитель с апреля 654 г., старший сын императора Константа II и Фаусты, представитель Ираклийской династии .

В соответствии с завещанием Константа II большую часть царствования Константин IV, прозванный Погонатом (букв. «Бородатый»), правил совместно с младшими братьями-близнецами августами (одно из почетных званий императоров) Ираклием и Тиверием. Однако в 681 г. они были обвинены в подготовке вооруженного мятежа и наказаны отрезанием носов, несмотря на сопротивление войск фемы Анатолик, сочувствовавших августам. Преодолев недовольство синклита и армии, Константин IV изгнал братьев и достиг серьезного успеха в утверждении идеи наследственности трона: коронование сына василевса Юстиниана II (ок. 685 г.) создало прецедент для претворения в жизнь новых принципов в вопросе престолонаследия. Во-первых, предпочтительное право на восприятие императорства принадлежало старшему из сыновей предшественника; во-вторых, соправитель, кто бы им не оказался, не мог обладать реальной властью; в-третьих, в соправительстве братьев не было необходимости, если у старшего императора уже имелся сын-преемник.

Внутренняя политика Константина Погоната ознаменовалась, прежде всего, созывом VI Вселенского собора (7 ноября 680 г. – 16 сентября 681 г.), призванного восстановить церковное единство, упрочить православие и категорически осудить монофелитство (см. Ираклий I, Констант II).

Правление Константина IV прошло в войнах, в которых как победы, так и неудачи Византии предопределили ее развитие на десятилетия вперед. Набиравшая силу волна арабских завоеваний докатилась до самой сердцевины империи: с 663 г. мусульмане совершали ежегодные грабительские рейды в Малую Азию, в 670 г. им удалось закрепиться на полуострове Кизик (Капу-Даг), а в 672 г. они заняли Смирну (Измир). Арабы сделали эти стратегически важные пункты плацдармом для наступления на Константинополь и с лета 674 г. на протяжении нескольких лет (в весенне-летний период) яростно атаковали столицу, держа ее на осадном положении. Лишь в 678 г. сарацинский флот был полностью разгромлен: впервые Византия решительно дала отпор арабской экспансии, и в итоге халиф Муавия I заключил с Константином IV перемирие на 30-летний срок и даже согласился выдавать империи символическую ежегодную субсидию. В победе над мусульманами крупную роль сыграло применение т.н. «жидкого» или «греческого огня»: ок. 673 г. беженец из Гелиополя (Баальбек) Каллиник на основе сырой нефти разработал специальную горючую смесь, которая теперь была впервые применена в качестве боевого оружия.

После подписания договора с арабами (ок. 679 г.) Константин Погонат обратился к балканским рубежам, которые были нарушены болгарской ордой во главе с ханом Аспарухом. В 680 г. византийцы неожиданно потерпели поражение, и в 681 г. вынужденно признали существование славяно-болгарской державы в Нижней Мезии (устье Дуная), обязавшись платить ей дань, что положило начало формированию Болгарии. Правда, акватория Дуная все же осталась под контролем Византии: в отличие от болгар империя располагала военным флотом, способным патрулировать реку в ее нижнем течении до впадения в Черное море.

Константин IV скончался от дизентерии летом или в осенью 685 г.

Константин Погонат был женат на Анастасии, родившей двоих сыновей.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия / Пер. и комм. Е.Э. Липшиц // Византийский временник. Т. III (28). 1950;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980.

Иллюстрации:

Император Константин IV Погонат (солид, 668-73);

Император Константин IV Погонат (в центре) с братьями-соправителями Ираклием и Тиверием и сыном Юстинианом (II) (ц. Сант-Аполлинаре-ин-Классе, Равенна).

Автор статьи: А. Н. Слядзь