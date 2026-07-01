КОНСТАНТИН II

КОНСТАНТИ́Н II (Κωνσταντίνος) - ко­роль Гре­ции в 1964-1973 годы. Из ди­на­стии Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург-Глюксбург, сын греческого ко­ро­ля Пав­ла I.

Окон­чил ари­сто­кра­тический кол­ледж Анав­ри­та и юри­дический факультет Афин­ско­го университета. В 1956-1958 годы про­хо­дил под­го­тов­ку в во­енных учи­ли­щах Гре­ции, в 1958-1959 годы - США .

В 1960 году стал олим­пий­ским чем­пио­ном по па­рус­но­му спор­ту.

Взо­шёл на пре­стол 6 марта 1964 года по­сле смер­ти от­ца.

Вы­сту­пил за рас­ши­ре­ние пре­ро­га­тив ко­ро­ля, что ста­ло од­ной из при­чин его кон­флик­та с пре­мьер-министром Г. Па­пан­д­реу. В 1965 году Константин II от­пра­вил пра­ви­тель­ст­во в от­став­ку и в на­ру­ше­ние кон­сти­ту­ции собственным ука­зом сфор­ми­ро­вал но­вое пра­ви­тель­ст­во, что дес­та­би­ли­зи­ро­ва­ло об­ста­нов­ку в стра­не.

Для пре­одо­ле­ния уг­луб­ляв­ше­го­ся внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са ко­ро­лев­ский двор в феврале 1967 года на­чал под­го­тов­ку государственного пе­ре­во­ро­та с це­лью пе­ре­да­чи вла­сти ге­не­раль­ской хун­те во гла­ве с начала ген­шта­ба генерал-лейтинанта Г. Спан­ди­да­ки­сом. Эти пла­ны бы­ли на­ру­ше­ны во­ен­ны­ми под руководством пол­ков­ни­ков Г. Па­па­до­пу­ло­са, С. Пат­та­ко­са, Н. Ма­ка­ре­зо­са и Г. Зои­та­ки­са, осу­ще­ст­вив­ши­ми в ночь с 20 на 21 апреля 1967 года во­енный пе­ре­во­рот и ус­та­но­вив­ши­ми в Гре­ции «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ру» 1967-1974 годы.

По­пыт­ка Константина II ор­га­ни­зо­вать контр­пе­ре­во­рот про­ва­ли­лась, в декабре 1967 году он был вы­ну­ж­ден бе­жать в Ита­лию , стал име­но­вать­ся ко­ро­лём в из­гна­нии. Вес­ной 1973 года хун­та об­ви­ни­ла Константина II в под­го­тов­ке но­во­го ан­ти­пра­ви­тельств. за­го­во­ра, 1 июня 1973 года уп­разд­ни­ла ин­сти­тут мо­нар­хии и про­воз­гла­си­ла Гре­цию рес­пуб­ли­кой (эти ша­ги бы­ли одоб­ре­ны на ре­фе­рен­ду­ме 29 июля 1973 года). По­сле па­де­ния «дик­та­ту­ры чёр­ных пол­ков­ни­ков» ли­к­ви­да­ция ин­сти­ту­та мо­нар­хии в Гре­ции бы­ла под­тверж­дена на но­вом ре­фе­рен­ду­ме 8 декабря 1974 года.

Несколько раз в 1990-2000-х годы Константин II по­се­щал Афи­ны, об­ра­щал­ся в Ев­ро­пей­ский суд по пра­вам че­ло­ве­ка с ис­ком к греческому пра­ви­тель­ст­ву по по­во­ду не­за­кон­но­сти кон­фи­ска­ции ко­ро­лев­ской соб­ст­вен­но­сти. В но­ябре 2000 года суд вы­нес вер­дикт не в поль­зу Константина II, ему бы­ла воз­вра­ще­на толь­ко часть дви­жи­мой соб­ст­вен­но­сти се­мьи.

Про­жи­ва­ет с семь­ёй в Лон­до­не .