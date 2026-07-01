КОНСТАНТИН II
КОНСТАНТИ́Н II (Κωνσταντίνος) - король Греции в 1964-1973 годы. Из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург, сын греческого короля Павла I.
Окончил аристократический колледж Анаврита и юридический факультет Афинского университета. В 1956-1958 годы проходил подготовку в военных училищах Греции, в 1958-1959 годы - США.
В 1960 году стал олимпийским чемпионом по парусному спорту.
Взошёл на престол 6 марта 1964 года после смерти отца.
Выступил за расширение прерогатив короля, что стало одной из причин его конфликта с премьер-министром Г. Папандреу. В 1965 году Константин II отправил правительство в отставку и в нарушение конституции собственным указом сформировал новое правительство, что дестабилизировало обстановку в стране.
Для преодоления углублявшегося внутриполитического кризиса королевский двор в феврале 1967 года начал подготовку государственного переворота с целью передачи власти генеральской хунте во главе с начала генштаба генерал-лейтинанта Г. Спандидакисом. Эти планы были нарушены военными под руководством полковников Г. Пападопулоса, С. Паттакоса, Н. Макарезоса и Г. Зоитакиса, осуществившими в ночь с 20 на 21 апреля 1967 года военный переворот и установившими в Греции «чёрных полковников диктатуру» 1967-1974 годы.
Попытка Константина II организовать контрпереворот провалилась, в декабре 1967 году он был вынужден бежать в Италию, стал именоваться королём в изгнании. Весной 1973 года хунта обвинила Константина II в подготовке нового антиправительств. заговора, 1 июня 1973 года упразднила институт монархии и провозгласила Грецию республикой (эти шаги были одобрены на референдуме 29 июля 1973 года). После падения «диктатуры чёрных полковников» ликвидация института монархии в Греции была подтверждена на новом референдуме 8 декабря 1974 года.
Несколько раз в 1990-2000-х годы Константин II посещал Афины, обращался в Европейский суд по правам человека с иском к греческому правительству по поводу незаконности конфискации королевской собственности. В ноябре 2000 года суд вынес вердикт не в пользу Константина II, ему была возвращена только часть движимой собственности семьи.
Проживает с семьёй в Лондоне.