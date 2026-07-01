КОНСТАНТИН I
КОНСТАНТИН I (Κωνσταντίνος ) - король Греции в 1913-1917, 1920-1922 годы. Из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург, сын греческого короля Георга I и российской великой княжны Ольги Константиновны.
Носил учреждённый для него титул князя Спарты (Δουξ τῆς Σπάρτης ).
Получил образование в Греческой военной академии (1882-1885 годы), Гейдельбергском и Лейпцигском университетах (1886-1889 годы).
В 1889 году женился на принцессе Софии Доротее Гогенцоллерн. Командовал греческой армией во время греко-турецкой войны 1897 года, поражение в которой нанесло ощутимый удар по его авторитету. Во время восстания, организованного в Афинах Военной лигой в 1909 году, бежал за границу, по возвращении назначен генеральным инспектором вооруженых сил (1910 год). Командовал армией во время Балканских войн 1912-1913 годов, одержанные в них победы способствовали росту престижа Константина I в стране.
В 1913 году получил от германского императора Вильгельма II звание генерал-фельдмаршела германской армии. Вступил на престол после гибели отца в 1913 году. Прогермански настроенный Константин I являлся сторонником сохранения Грецией нейтралитета в Первой мировой войне, что стало причиной его конфликта с премьер-министром Э. Венизелосом. После оккупации англо-французскими войсками в 1915 году ряда греческих островов и г. Салоники в июне 1917 года по требованию верховного комиссара Антанты отрёкся от престола в пользу сына Александра (1917-1920 годы) и эмигрировал.
Со смертью Александра по результатам плебисцита был призван на престол. В сентября 1922 году в условиях острого внутриполитического кризиса и восстания в армии, связанного с поражением в греко-турецкой войне 1919-1922 годов, вновь был вынужден отречься от престола в пользу сына (будущего короля Георга II).
Умер в эмиграции в Италии.