КОНСТАНТИН I

КОНСТАНТИН I (Κωνσταντίνος ) - ко­роль Гре­ции в 1913-1917, 1920-1922 годы. Из ди­на­стии Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург-Глюксбург, сын греческого ко­ро­ля Ге­ор­га I и российской ве­ли­кой княж­ны Оль­ги Кон­стан­ти­нов­ны.

Но­сил уч­ре­ж­дён­ный для не­го ти­тул кня­зя Спар­ты (Δουξ τῆς Σπάρτης ).

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Греческой во­енной ака­де­мии (1882-1885 годы), Гей­дель­берг­ском и Лейп­циг­ском университетах (1886-1889 годы).

В 1889 году же­нил­ся на прин­цес­се Со­фии До­ро­тее Го­ген­цол­лерн. Ко­ман­до­вал греческой ар­ми­ей во вре­мя гре­ко-турецкой вой­ны 1897 года, по­ра­же­ние в ко­то­рой на­нес­ло ощу­ти­мый удар по его ав­то­ри­те­ту. Во вре­мя вос­ста­ния, ор­га­ни­зо­ван­но­го в Афи­нах Во­енной ли­гой в 1909 году, бе­жал за гра­ни­цу, по воз­вра­ще­нии на­зна­чен ге­не­раль­ным ин­спек­то­ром воо­руженых сил (1910 год). Ко­ман­до­вал ар­ми­ей во вре­мя Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов, одер­жан­ные в них по­бе­ды спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту пре­сти­жа Константина I в стра­не.

В 1913 году по­лу­чил от германского императора Виль­гель­ма II зва­ние генерал-фельдмаршела германской ар­мии. Всту­пил на пре­стол по­сле ги­бе­ли от­ца в 1913 году. Про­гер­ман­ски на­стро­ен­ный Константин I яв­лял­ся сто­рон­ни­ком со­хра­не­ния Гре­ци­ей ней­тра­ли­те­та в Первой ми­ро­вой вой­не, что ста­ло при­чи­ной его кон­флик­та с пре­мьер-министром Э. Ве­ни­зе­ло­сом. По­сле ок­ку­па­ции анг­ло-французскими вой­ска­ми в 1915 году ря­да греческих ост­ро­вов и г. Са­ло­ни­ки в ию­не 1917 года по тре­бо­ва­нию вер­хов­но­го ко­мис­са­ра Ан­тан­ты от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сы­на Алек­сан­д­ра (1917-1920 годы) и эмиг­ри­ро­вал.

Со смер­тью Алек­сан­д­ра по резуль­та­там пле­бис­ци­та был при­зван на пре­стол. В сентября 1922 году в ус­ло­ви­ях ост­ро­го внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са и вос­ста­ния в ар­мии, свя­зан­но­го с по­ра­же­ни­ем в гре­ко-ту­рецкой вой­не 1919-1922 годов, вновь был вы­ну­ж­ден от­речь­ся от пре­сто­ла в поль­зу сы­на (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Ге­ор­га II ).

Умер в эмиг­ра­ции в Ита­лии.