КОНСТАНТ II

Византийский император в 641-68 гг., сын императора Константина III Ираклия и Григории, внук императора Ираклия I , представитель Ираклийской династии .

Кончина Константина III весной 641 г. до крайности обострила внутрисемейные противоречия между старшей и младшей линиями потомков Ираклия I. Первенство перехватила младшая ветвь Ираклидов: единственным императором был провозглашен 15-летний Ираклий II (Ираклеон) – сын Ираклия I от его второй жены Мартины, приходившейся ему племянницей. В этой связи будущее сыновей почившего Константина – Ираклия (впоследствии нареченного Константом II) и Феодосия – представлялось в высшей степени неопределенным, над ними нависла смертельная угроза.

Вместе с тем положение Мартины, ставшей регентом при юном сыне-василевсе, оказалось непрочным: войска, расквартированные в Малой Азии, подняли бунт под руководством видного военачальника Валентина Аршакуни и заняли Халкидон (Кадыкей). Поддавшись неприкрытому давлению армии, Ираклий II в сентябре 641 г. публично принес клятву в том, что сыновьям Константина III ничто не угрожает, а старший из них – Ираклий – был возведен в ранг соправителя под именем Константа II (хотя официально он назывался Константином). Однако данный маневр не спас младших Ираклидов: Аршакуни не сложил оружия, а в самом Константинополе в ноябре 641 г. произошел переворот, приведший к смещению Ираклия II. Лишенный носа Ираклий с матерью, которой вырезали язык, и братьями – Давидом и Мартином – был сослан на о. Родос. По воле синклита императором стал Констант II, а на период малолетства опеку над ним взяли на себя сенаторы и Валентин Аршакуни. Аршакуни выдал за василевса свою дочь Фаусту и, возможно, короновался в качестве соправителя, что, впрочем, не помогло ему утвердиться подле трона: Аршакуни вызывал всеобщую ненависть, и в 645 г. он был растерзан столичной толпой в ходе волнений, спровоцированных бесчинствами телохранителей временщика.

Царствование Константа II заполнено войнами, которые теснимой отовсюду империи приходилось вести почти непрерывно. В сентябре 642 г. византийцы организованно покинули Александрию, эвакуировавшись на Родос: Египет бесповоротно подпал под власть арабов (правда, в 645-46 гг. Константинополь попытался отвоевать Александрию, но неудачно). В конце 640-х – начале 650-х гг. сарацины создали собственный флот и совершили рейды по приморским провинциям Византии: в 649 г. арабы атаковали Кипр, а в 654 г. – Родос, при этом явно нацеливаясь на Константинополь. В 655 г. имперская эскадра под личным командованием василевса Константа потерпела поражение в первом морском сражении с мусульманами у юго-восточного побережья Малой Азии. В 659 г. в халифате разгорелась усобица, что вынудило арабов пойти на мир с Византией: они отказались от претензий на Закавказье и Карфагенский экзархат, подвергшиеся сарацинскому нападению в 647 г., и обязались выплатить некоторую денежную компенсацию за аннексию ромейских областей в Африке и на Ближнем Востоке. Таким образом, в международном положении империи проявились симптомы стабилизации: продвижение ислама на запад приостановилось.

Воспользовавшись затишьем в Азии, Констант II обратился к Балканам, где нашествие славян свело византийское влияние к минимуму. В 658 г. василевс предпринял экспедицию в Македонию: хотя империи не удалось возвратить контроль над дорожными коммуникациями в этом важном балканском регионе, славяне, расселившиеся в Родопах и долине р. Стримон, признали себя данниками Константинополя. Часть славянских пленников была переселена в Малую Азию, где они составили вспомогательный армейский корпус, правда, дезертировавший к арабам в 665 г.

В то же время в Италии византийские позиции пошатнулись, чему способствовала размолвка Константинополя с Римом, вызванная изданием в 648 г. т.н. «Типоса». Настоящий эдикт императора Константа запрещал любые дискуссии о «энергиях» и «волях» во Христе, что являлось предметом ожесточенных споров между христианами и серьезно разобщало церковь (см. Ираклий I). Многие из приверженцев ортодоксии расценили «Типос» как отклонение от православия, поскольку василевс не высказался в его защиту, а лишь обходил стороной все догматические разногласия. Уже в октябре 649 г. новоизбранный папа Мартин I на синоде в Латеране, не указывая на Константа II напрямую, осудил официальный религиозный курс царя, что означало завуалированный выпад в адрес Константинополя. Однако папа не рассчитал силы: несмотря на антиимператорское восстание в Равенне и Сицилии (вскоре ликвидированное), 15 июня 653 г. Мартин I был арестован в Риме экзархом Феодором Каллиопой и препровожден на суд в Константинополь. Обвиненный в оскорблении царя, а также в инспирировании государственного переворота, низложенный Мартин I очутился в ссылке в крымском Херсоне, где и умер осенью 655 г.

В начале 660-х гг. накалились отношения Константа II c синклитом и гражданами Константинополя: рост недовольства императорским правительством обусловливался уменьшением политического и экономического веса столицы. Натурализация народного хозяйства стимулировала упадок городской среды, усугублявшийся прекращением даровых раздач египетского хлеба. Конфликт еще больше обострился в 660 г. после насильственного рукоположения в священники, а затем убийства брата Константа Феодосия, заподозренного василевсом в подготовке мятежа. Чувствуя антипатию жителей Константинополя, Констант II опасался заговоров и в итоге решился на крайнюю меру: весной 663 г. вместе с двором он отбыл из враждебно настроенной столицы. Намереваясь перенести ставку на Запад, Констант посетил опорные пункты балканских владений Византии – Фессалонику и Афины – и высадился в Южной Италии. По прибытии в Тарент, император открыл боевые действия против лангобардов, но осада Беневента окончилась ничем, и византийцы отступили в Неаполь. Далее Констант II направился в Рим и 5 июля 663 г. торжественно въехал в город. Пробыв в Риме менее двух недель, василевс вернулся в Неаполь и оттуда отправился в Сиракузы: именно их Констант сделал своей постоянной резиденцией. Переезд в Сиракузы вовсе не казался сумасбродством: Сицилия, куда эмигрировало экономически активное население из захваченных мусульманами восточных провинций, занимала ключевое положение между атакованными варварами Италией, Балканами и Северной Африкой. Находясь в стороне от жестоких вторжений арабов и лангобардов, Сицилия выглядела в буквальном смысле островком спокойствия.

Жизнь Константа II, фактически самоустранившегося от дел в основной (восточной) части империи, неожиданно оборвалась летом 668 г., когда в момент купания император был убит.

Исторические источники:

Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта / Пер. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского; предисл. О.М. Бодянского. М., 1884;

Никифора патриарха Константинопольского краткая история со времени после царствования Маврикия / Пер. и комм. Е.Э. Липшиц // Византийский временник. Т. III (28). 1950;

Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М., 1980;

Davis R. The Book of Pontiffs (Liber Pontificalis). 2nd Edition. Liverpool, 2000.

Michel le Syrien. Chronique / Ed. J.-B. Chabot: 5 Vol. Vol. I-II. Paris, 1899-1901.

Иллюстрации:

Император Констант II (слева) и его сын-соправитель Константин IV (гексаграм, 654-68).

Автор статьи: А. Н. Слядзь