КОНСТАНЦСКИЙ СОБОР

Констaнцский собор — собор Римско-католической церкви (в католической традиции считается XVI Вселенским собором; 5 ноября 1414 — 22 апреля 1418).

Главной задачей К. с. было «дело единства», т. е. преодоление схизмы (церковного разделения) и восстановление единства Католической церкви. Схизма возникла после смерти папы Григория XI (1378), когда последовательно были избраны два папы Римских — в Риме и Авиньоне. Правители различных государств поддерживали папу римской или авиньонской юрисдикции в зависимости от своих политических интересов. В 1409 на соборе в Пизе была объявлена необходимость урегулирования ситуации и избран третий папа — Иоанн XXIII (1410—1415), но ожидания, что его признает вся Католическая церковь, не оправдались. К. с. Иоанн XXIII созвал по настоянию германского короля Сигизмунда I Люксембурга в нейтральном г. Констанце (Германия). Благодаря усилиям организаторов на К. с. были представлены большинство государств, княжеств и церковных диоцезов Европы. В силу отсутствия общих правил отбора делегатов участниками стали разные представители высшего духовенства, князья, дворяне, богословы и юристы, делившиеся на нации (итальянцы, французы, германцы, англичане и испанцы). К. с. стал самым представительным конгрессом в средневековой Европе. В его работе участвовали 29 кардиналов, около 300 архиепископов, епископов и их представителей, около 500 представителей монашеских орденов, около 400 чиновников папской курии и церковных юристов, около 30 докторов теологии и около 300 сопровождавших их членов факультетов и студентов университетов, около 30 князей и герцогов, более 100 графов, несколько тысяч представителей дворянства. Путем долгих переговоров участники К. с. добились отстранения (как добровольного, так и принудительного) всех трех пап, 11 ноября 1417 избрали нового папу Мартина V и провели ряд реформ для предотвращения подобных разделений в дальнейшем. В целях защиты веры от ересей К. с. признал опасным учение Дж. Уиклифа (ок. 1330—1384), а Яна Гуса (ок. 1370—1415) и Иеронима Пражского (ок. 1378—1416) как еретиков приговорил к казни. Также участники обсуждали возможность объединения с Православной церковью Византии и многочисленные частные вопросы.

Лит.: Смирнов Д. В. Констанцский собор // Православная энциклопедия. Т. 37. М., 2015. С. 359—393; Brandmüller W. Das Konzil von Konstanz: 1414—1418. Paderborn etc., 1999 2; Buck Th. M., Kraume H. Das Konstanzer Konzil: Kirchenpolitik — Weltgeschehen — Alltagsleben. Ostfildern, 2013; Das Konzil von Konstanz: Beiträge zu seiner Geschichte und Theologie. Freiburg, 1964; Das Konstanzer Konzil. Darmstadt, 1977; Frenken A. Die Erforschung des Konstanzer Konzils (1414—1418) in der letzen 100 Jahren. Paderborn, 1995; Idem. Das Konstanzer Konzil (1414—1418). Stuttgart, 2015;John Hus at the Council of Constance/ Ed. by M. Spinka. New York, 1965; Rathmann Th. Geschehen und Geschichten des Konstanzer Konzils: Chroniken, Briefe, Lieder und Sprüche als Konstituenten eines Ereignisses. München, 2000; Riegel J. Die Teilnehmerlisten des Konstanzer Konzils: Ein Beitrag zur mittelalterlichen Statistik: Diss. Freiburg, 1916.