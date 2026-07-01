КОНСТАНЦИЙ I ХЛОР, ФЛАВИЙ ВАЛЕРИЙ (лат. Flavius Valerius Constantius)

Римский император (293-306 гг.).

Его прозвище Хлор переводится как «бледный». Родом из Иллирика , Констанций сделал военную карьеру, был наместником в Далмации ; в тот период он имел связь или законный брак с дочерью трактирщика Еленой, которая родила ему сына, будущего императора Константина. В 289 г. он женился на Феодоре, падчерице Максимиана , соправителя Диоклетиана, а 1 марта 293 г. Максимиан усыновил его. Констанций был провозглашен цезарем и соправителем и получил в управление Галлию и Британию, отвоеванную им у узурпатора Аллекта; его резиденцией был Трир. В 294-299 гг. он сражается с франками, фризами и алеманнами. Гонения на христиан , начатые Диоклетианом, на территориях Констанция проводились формально, не достигая масштабов того, что происходило на Востоке. После отказа Диоклетиана и Максимиана от власти (1 мая 305 г.), Констанций стал августом Запада, при это реально контролируя лишь Галлию, Британию и Испанию. Он уступал по могуществу своему соправителю Галерию , у которого, кроме того, практически на положении заложника находился его сын Константин. Констанций смог добиться возвращения сына, так как ему понадобилась его помощь в отражении наступления пиктов на римскую часть Британии. Констанций смог одержать несколько побед в 306 г., но 25 июля скончался в Эбораке (совр. Йорк).

Исторические источники :

Аврелий Виктор. О цезарях, 41;

Зосим. Новая история, II;

Евтропий. Бревиарий, IX-X.

Иллюстрация :

Монета (фоллис) Констанция Хлора.