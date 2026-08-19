КОНСТАНЦА

КОНСТАНЦА (Constanța) - го­род в восточной час­ти Ру­мы­нии, административный центр жу­де­ца Кон­стан­ца.

Население 299,4 тыс. человек (2009 год), тре­тий по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны по­сле Бу­ха­ре­ста и Клуж-На­по­ки. Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Чёр­но­го м.; ко­неч­ный пункт на ка­на­ле Чер­на­во­дэ - Кон­стан­ца (со­еди­ня­ет Ду­най с Чёр­ным морем). Круп­ный транс­порт­ный узел. Главный мор­ской порт стра­ны (вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших ев­ропейских пор­тов, гру­зо­обо­рот 57,8 млн. т в 2007 году; име­ют­ся кон­тей­нер­ный тер­ми­нал, тер­ми­нал для су­дов ти­па ро-ро). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт им. М. Ко­гэл­ни­чану .

Го­род ос­но­ван ио­ний­ски­ми гре­ка­ми из Ми­ле­та в 657 году до н. э. под названием То­мы (Τόμοι), в 29 году до н. э. за­воё­ван рим­ля­на­ми, ко­то­рые со­хра­ни­ли его преж­нее на­зва­ние. В Констанце на­хо­дил­ся в ссыл­ке (8-17 годы н. э.) и умер Ови­дий.

В III веке го­род силь­но раз­ру­шен го­та­ми. При императоре Ди­ок­ле­тиа­не сто­ли­ца римской пров. Ма­лая Ски­фия (Scithia Minor). Дос­тиг­ла сво­его рас­цве­та при императоре Кон­стан­ти­не Ве­ли­ком. При его сы­не Кон­стан­цие II был по­стро­ен но­вый гордской квар­тал, ко­то­рый в честь не­го по­лу­чил назв. Кон­стан­ти­ниа­на (Constantiniana; по другим дан­ным, на­зван в честь се­ст­ры Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го - Кон­стан­тиа­ны), это на­зва­ние бы­ло пе­ре­не­се­но и на ста­рый го­род. В IV-XIV веках вме­сте с До­б­руд­жей по­пе­ре­мен­но на­хо­ди­лась под вла­стью Ви­зан­тии, Пер­во­го и Вто­ро­го Болг. царств, Ге­нуи; в Констанце рас­по­ла­га­лись ре­зи­ден­ции ми­тро­по­ли­та и про­винц. вла­стей. В 1413 году (по др. дан­ным, в 1418 году) го­род по­пал под власть Ос­ман­ской им­пе­рии, име­но­вал­ся Кюс­тенд­жа. В 1878 году по ре­зуль­та­там русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов пе­ре­дан Ру­мы­нии.

Сре­ди час­тич­но со­хра­нив­ших­ся древне-римских и ви­зантийских по­стро­ек (часть из них на­хо­дит­ся в Ар­хео­ло­гич. пар­ке) наи­боль­ший ин­те­рес пред­став­ля­ют ук­ра­шен­ные мо­заи­кой тор­го­вые зда­ния и ба­ни II-III веков и хри­сти­ан­ские хра­мы V-VI веков. На главной пло­ща­ди го­ро­да (пл. Ови­дия) - па­мят­ник Ови­дию (1887 год, скульп­тор Э. Фер­ра­ри) и зда­ние бывшей мэ­рии. Ар­хитектурный сим­вол го­ро­да - рас­по­ло­жен­ное на на­бе­реж­ной зда­ние ка­зи­но (1909 год, ар­хи­тек­то­ры Д. Ре­нар и П. Ан­то­не­ску, мо­дерн); там же - ге­ну­эз­ский ма­як (1858-1860 годы), бюст по­эта М. Эми­не­ску (1930 год). Пра­во­слав­ный ка­фед­раль­ный со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1883-1895 годы, арх. И. Мин­ку), пра­во­слав­ная греческая церковь Св. Еле­ны (1865-1867 годы), ка­то­лическая церковь Св. Ан­то­ния (1937 год), ме­четь Мах­му­дие ( Мах­му­да II ; 1910 год), де­ревянная церковь Св. Ми­ны. Сре­ди па­мят­ни­ков гражданской ар­хи­тек­ту­ры - Дом со льва­ми (конец XIX века), зда­ние те­ат­ра «Фан­та­зия» (1927 год).

Во­енно-морская ака­де­мия «Мир­ча чел Бэт­рын» (1920 год; современное название и ста­тус с 1990 года), Университет им. Ови­дия (1961 год), Мор­ской университет (1972 год, современное название и ста­тус с 2000 года). Национальный му­зей ис­то­рии и ар­хео­ло­гии (1879 год), Му­зей­ный ком­плекс ес­тественных на­ук (1958 год; вклю­ча­ет дель­фи­на­рий, пла­не­та­рий, ас­тро­но­мическую об­сер­ва­то­рию); сре­ди других му­зе­ев - ху­до­же­ст­вен­ный (1961 год), Румынский мор­ской (1969 год), народного ис­кус­ст­ва (1990 год), во­енно-морского фло­та. Те­ат­ры: опе­ры, ба­ле­та, «Фан­та­зия», «Ови­дий», ку­коль­ный. Чер­но­мор­ский фи­лар­мо­нический ор­кестр (до 1992 года под названием Сим­фо­нический ор­кестр Кон­стан­цы).

Констанца - яд­ро важ­но­го промышленного уз­ла. Су­дострои­тель­ные и су­до­ре­монт­ные вер­фи в Констанце («Santierul Naval Constanța») и Ман­га­лии (кор. «Daewoo Mangalia Hea­vy Industries Shipyard»); ус­лу­ги по ре­мон­ту тор­го­вых су­дов пре­дос­тав­ля­ет так­же верфь в Ми­дии. В спут­ни­ке Констанци - Нэ­во­да­ри дей­ст­ву­ют неф­те­хи­мический ком­би­нат «Petromidia» (мощ­но­сти по пе­ре­ра­бот­ке 4 млн. т сы­рой неф­ти в год; им­порт­ная нефть по­сту­па­ет в тер­ми­на­лы пор­тов Констанца и Ми­дия; вы­пуск различных ви­дов ав­то­мо­биль­но­го и авиационного то­п­ли­ва, ор­га­нических по­лу­про­дук­тов), за­вод по про­изводству фос­фор­ных удоб­ре­ний и сер­ной ки­сло­ты «Fertilchim» (ис­поль­зу­ет им­порт­ные фос­фа­ты). Про­изводство сельско-хозяйственной тех­ни­ки, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Ши­ро­ко пред­став­ле­на пи­ще­вая (му­ко­моль­ная, хле­бо­бу­лоч­ная, мяс­ная, мас­ло­бой­ная, ры­бо­кон­серв­ная, пло­до­во-кон­серв­ная) промышленность; про­изводство пи­ва (за­вод кон­цер­на «Heineken»), ви­но­де­лие. Пред­при­ятия лёг­кой (швей­ной, три­ко­таж­ной, шер­стя­ной), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, це­мент­ной промышленности. ТЭЦ (110 МВт).

Констанца - один из важ­ней­ших при­мор­ских ту­ри­стических цен­тров Ру­мы­нии, близ го­ро­да - ку­рор­ты Ма­мая, Эфо­рия, Те­кир­гёл.

Близ Констанца - ко­лон­на Трая­на в Адамк­ли­си (109, Апол­ло­дор из Да­ма­ска), руи­ны ан­тич­ных и ви­зантийских го­ро­дов Ис­т­рия (греческая ко­ло­ния с VII века до н. э., руи­ны хра­мов Аф­ро­ди­ты, Зев­са, терм) и Кал­ла­тис (ны­не г. Ман­га­лия; VI век до н. э., руи­ны кре­по­сти, ба­зи­ли­ки; ме­четь 1525 год).

В рай­оне Констанца, на шель­фе Чёр­но­го моря, ком­па­ния «Petromar» ве­дёт до­бы­чу неф­ти и га­зо­во­го кон­ден­са­та.

Иллюстрации:

Кон­стан­ца. Зда­ние ка­зи­но. 1909. Ар­хи­тек­то­ры Д. Ре­нар и П. Ан­то­не­ску. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)