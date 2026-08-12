КОНСТАН

КОНСТАН, Кон­стан де Ре­бек (Constant de Rebecque) Бен­жа­мен Ан­ри - французский и швейцарский пи­са­тель, об­щественный дея­тель.

Сын пол­ков­ни­ка. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние; обу­чал­ся в университете Эдин­бур­га (1782-1783).

Слу­жил ка­мер­ге­ром и со­вет­ни­ком гер­цо­га Бра­ун­швейг­ско­го (1788-1794 годы). В 1795 году пе­ре­ехал в Па­риж . В 1795-1797 годы жил в Швей­ца­рии, был близ­ким дру­гом Ж. де Сталь, ока­зав­шей ре­шаю­щее воз­дей­ст­вие на фор­ми­ро­ва­ние его ли­бе­раль­ных взгля­дов, в ос­но­ве ко­то­рых - прин­цип ува­же­ния го­су­дар­ст­вом пра­ва ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и лич­ной сво­бо­ды гра­ж­да­ни­на.

«До­пол­няя» уче­ние Ш. Л. Мон­те­скьё , Констант, на­ря­ду с за­ко­но­дательной, ис­пол­нительной и су­деб­ной вла­стя­ми, вво­дил ещё чет­вёр­тую -нейт­раль­ную и не­за­ви­си­мую ко­ро­лев­скую власть, вы­сту­паю­щую по­сред­ни­цей меж­ду дво­рян­ст­вом и бур­жу­а­зи­ей.

Пуб­ли­ци­стическсие кни­ги Константа 1790-х годов на­прав­ле­ны на под­держ­ку Ди­рек­то­рии: «О си­ле со­вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва и не­об­хо­ди­мо­сти его под­дер­жи­вать» («De la force du gouvernement actuel et de la nécessité de s’y rallier», 1796 год), «О по­след­ст­ви­ях тер­ро­ра» («Des effets de la ter­reur», 1797 год) и др.

В 1799-1802 годы член три­бу­на­ла. В 1803-1814 годы жил в Швей­ца­рии, вы­сту­пал про­тив по­ли­ти­ки На­по­ле­о­на I : пам­флет «О ду­хе за­вое­ва­ний и об узур­па­ции в их со­от­но­ше­нии с ев­ро­пей­ской ци­ви­ли­за­ци­ей» («De l’esprit de con­quête et l’usurpation dans leurs rap­ports avec la civilisation européenne», 1814 год). В 1815 году раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты кон­сти­ту­ци­он­ных из­ме­не­ний, вой­дя в пра­ви­тель­ст­во «Ста дней» На­по­ле­о­на I, по­сле по­ра­же­ния ко­то­ро­го был вы­ну­ж­ден скры­вать­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Во вре­мя Рес­тав­ра­ции Константа - член Па­ла­ты де­пу­та­тов (1819-1830 годы, с пе­ре­ры­вом), яр­кий ора­тор, из­да­тель ли­бе­раль­ных жур­на­лов «La Mi­nerve française» (1818 год) и «La Re­nom­mée» (1820 год).

Как ли­те­ра­тор Констант по­лу­чил боль­шую из­вест­ность по­сле опуб­ли­ко­ва­ния ро­ма­на «Адольф» («Adolphe», 1815 год; русский перевод 1818 год; русский перевод П.А. Вя­зем­ско­го, 1831 год), по­ве­ст­вую­ще­го о мо­лодом че­ло­ве­ке, чьи вы­со­кие ду­хов­ные уст­рем­ле­ния, не най­дя от­зы­ва в кос­ной ре­аль­но­сти, вы­ро­ди­лись в без­во­лие, апа­тию, раз­лад с са­мим со­бой и всем ми­ром. Ис­по­ве­даль­ный ха­рак­тер, ла­ко­низм сти­ля, вир­ту­оз­ный пси­хо­ло­гический ана­лиз пре­вра­ти­ли ро­ман в од­но из са­мых зна­чительных яв­ле­ний французского ро­ман­тиз­ма.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Константа - ав­то­био­гра­фические кни­ги «Крас­ная тет­радь» («Le cahier rouge», изд. в 1907 год), «Се­силь» («Cécile», изд. в 1951 году), 5-том­ный трак­тат «Об ис­точ­ни­ках, фор­ме и раз­ви­тии ре­ли­гии» («De la religion con­sidérée dans sa source, ses formes et son développement», изд. в 1824-1831 годы), литературно-кри­тические ста­тьи.

Име­нем Констанат на­зван Институт фи­ло­ло­гии университета Ло­зан­ны.

Сочинения:

Адольф. М., 1959;

Correspondance gé­nérale. Tüb., 1993–. Vol. 1–4–;

Про­за о люб­ви. М., 2006.

Иллюстрации:

Б.А. Констан. Портрет работы А. Девериа. Около 1830 года. Архив БРЭ.