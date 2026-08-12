КОНСТАН
КОНСТАН, Констан де Ребек (Constant de Rebecque) Бенжамен Анри - французский и швейцарский писатель, общественный деятель.
Сын полковника. Получил домашнее образование; обучался в университете Эдинбурга (1782-1783).
Служил камергером и советником герцога Брауншвейгского (1788-1794 годы). В 1795 году переехал в Париж. В 1795-1797 годы жил в Швейцарии, был близким другом Ж. де Сталь, оказавшей решающее воздействие на формирование его либеральных взглядов, в основе которых - принцип уважения государством права частной собственности и личной свободы гражданина.
«Дополняя» учение Ш. Л. Монтескьё, Констант, наряду с законодательной, исполнительной и судебной властями, вводил ещё четвёртую -нейтральную и независимую королевскую власть, выступающую посредницей между дворянством и буржуазией.
Публицистическсие книги Константа 1790-х годов направлены на поддержку Директории: «О силе современного правительства и необходимости его поддерживать» («De la force du gouvernement actuel et de la nécessité de s’y rallier», 1796 год), «О последствиях террора» («Des effets de la terreur», 1797 год) и др.
В 1799-1802 годы член трибунала. В 1803-1814 годы жил в Швейцарии, выступал против политики Наполеона I: памфлет «О духе завоеваний и об узурпации в их соотношении с европейской цивилизацией» («De l’esprit de conquête et l’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne», 1814 год). В 1815 году разрабатывал проекты конституционных изменений, войдя в правительство «Ста дней» Наполеона I, после поражения которого был вынужден скрываться в Великобритании.
Во время Реставрации Константа - член Палаты депутатов (1819-1830 годы, с перерывом), яркий оратор, издатель либеральных журналов «La Minerve française» (1818 год) и «La Renommée» (1820 год).
Как литератор Констант получил большую известность после опубликования романа «Адольф» («Adolphe», 1815 год; русский перевод 1818 год; русский перевод П.А. Вяземского, 1831 год), повествующего о молодом человеке, чьи высокие духовные устремления, не найдя отзыва в косной реальности, выродились в безволие, апатию, разлад с самим собой и всем миром. Исповедальный характер, лаконизм стиля, виртуозный психологический анализ превратили роман в одно из самых значительных явлений французского романтизма.
Среди произведений Константа - автобиографические книги «Красная тетрадь» («Le cahier rouge», изд. в 1907 год), «Сесиль» («Cécile», изд. в 1951 году), 5-томный трактат «Об источниках, форме и развитии религии» («De la religion considérée dans sa source, ses formes et son développement», изд. в 1824-1831 годы), литературно-критические статьи.
Именем Констанат назван Институт филологии университета Лозанны.
Сочинения:
Адольф. М., 1959;
Correspondance générale. Tüb., 1993–. Vol. 1–4–;
Проза о любви. М., 2006.
Иллюстрации:
Б.А. Констан. Портрет работы А. Девериа. Около 1830 года. Архив БРЭ.