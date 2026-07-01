КОНСКАЯ АМУНИЦИЯ
КОНСКАЯ АМУНИЦИЯ (от лат. munitio - укрепление, снаряжение) - снаряжение, надеваемое на лошадь.
Управляют лошадью при помощи уздечки, которая состоит из надевающегося на голову недоуздка, вставляющихся в рот удил и пристёгивающихся к удилам поводьев (для верховых и вьючных лошадей) или вожжей (для упряжных).
Конская амуниция для верховых лошадей включает седло, которое кладётся на спину лошади поверх потника (изготовленного из материалов, поглощающих пот) и крепится с помощью подпруг. Для упора ног всадника у седла есть стремена на путлищах.
Для различных видов состязаний на лошадях или езды верхом существуют модификации сёдел и их комплектующих. Конская амуниция для вьючных лошадей включает специальное вьючное седло. Основной деталью этого седла является т. н. ленчик - твёрдый каркас для сбора и закрепления др. деталей, состоящий из двух деревянных полок, скреплённых шарнирным способом двумя металлическими луками с крючками для навешивания грузов. Для смягчения давления вьюка на тело лошади в седле имеются подушки, набитые овечьей шерстью или конским волосом, под седло подкладывают войлочный потник. Седло крепится двумя подпругами; для удержания седла с грузом на спине лошади при подъёме в гору и при спуске с горы служат нагрудная и задняя шлейки.
Конская амуниция для упряжных лошадей называется упряжью и служит для передачи тягового усилия лошади на повозку, экипаж или сельско-хозяйственое орудие. Цирковая конская амуниция изготавливается в соответствии с режиссёрским решением номера. Существует также защитная конская амуниция, предотвращающая травмы нижних частей ног лошади, и конская амуниция для корректировки аллюров.
Иллюстрации:
Вариант амуниции верховой лошади. Литография из книги «Материалыпо истории русских одежд и обстановки жизни народной». СПб., 1883. Архив БРЭ.