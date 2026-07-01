КОНСКАЯ АМУНИЦИЯ

КОНСКАЯ АМУНИЦИЯ (от лат. munitio - ук­ре­п­ле­ние, сна­ря­же­ние) - сна­ря­же­ние, на­де­вае­мое на ло­шадь.

Управ­ля­ют ло­ша­дью при по­мо­щи уз­деч­ки, ко­то­рая со­сто­ит из на­де­ваю­ще­го­ся на го­ло­ву не­до­узд­ка, встав­ляю­щих­ся в рот удил и при­стё­ги­ваю­щих­ся к уди­лам по­водь­ев (для вер­хо­вых и вьюч­ных ло­ша­дей) или во­жжей (для уп­ряж­ных).

Конская амуниция для вер­хо­вых ло­ша­дей вклю­ча­ет сед­ло, ко­то­рое кла­дёт­ся на спи­ну ло­ша­ди по­верх пот­ни­ка (из­го­тов­лен­но­го из ма­те­риа­лов, по­гло­щаю­щих пот) и кре­пит­ся с по­мощью под­пруг. Для упо­ра ног всад­ни­ка у сед­ла есть стре­ме­на на пут­ли­щах.

Для различных ви­дов со­стя­за­ний на ло­ша­дях или ез­ды вер­хом су­ще­ст­ву­ют мо­ди­фи­ка­ции сё­дел и их ком­плек­тую­щих. Конская амуниция для вьюч­ных ло­ша­дей вклю­ча­ет специальное вьюч­ное сед­ло. Основной де­та­лью это­го сед­ла яв­ля­ет­ся т. н. лен­чик - твёр­дый кар­кас для сбо­ра и за­кре­п­ле­ния др. де­та­лей, со­стоя­щий из двух де­ревянных по­лок, скре­п­лён­ных шар­нир­ным спо­со­бом дву­мя ме­тал­лическими лу­ка­ми с крюч­ка­ми для на­ве­ши­ва­ния гру­зов. Для смяг­че­ния дав­ле­ния вью­ка на те­ло ло­ша­ди в сед­ле име­ют­ся по­душ­ки, на­би­тые овечь­ей шер­стью или кон­ским во­ло­сом, под сед­ло под­кла­ды­ва­ют вой­лоч­ный пот­ник. Сед­ло кре­пит­ся дву­мя под­пру­га­ми; для удер­жа­ния сед­ла с гру­зом на спи­не ло­ша­ди при подъ­ё­ме в го­ру и при спус­ке с го­ры слу­жат на­груд­ная и зад­няя шлей­ки.

Конская амуниция для уп­ряж­ных ло­ша­дей на­зы­ва­ет­ся уп­ря­жью и слу­жит для пе­ре­да­чи тя­го­во­го уси­лия ло­ша­ди на по­воз­ку, эки­паж или сельско-хозяйственое ору­дие. Цир­ко­вая конская амуниция из­го­тав­ли­ва­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с ре­жис­сёр­ским ре­ше­ни­ем но­ме­ра. Су­ще­ст­ву­ет так­же за­щит­ная конская амуниция, пре­дот­вра­щаю­щая трав­мы ниж­них час­тей ног ло­ша­ди, и конская амуниция для кор­рек­ти­ров­ки ал­лю­ров.

Иллюстрации:

Ва­ри­ант аму­ни­ции вер­хо­вой ло­ша­ди. Литография из книги «Материалыпо истории русских одежд и обстановки жизни народной». СПб., 1883. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)