КОНСИДЕРАН ВИКТОР

КОНСИДЕРАН (Considérant) ВИКТОР - французский об­щественный и по­ли­тический дея­тель, со­циа­лист-уто­пист.

Окон­чил па­риж­скую По­ли­тех­ническую шко­лу (1830 год), слу­жил в инжинерных вой­сках. В юно­сти ув­ле­кал­ся идея­ми К.А. де Рув­руа Сен-Си­мо­на. По­сле Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года, по­зна­ко­мив­шись с Ш. Фу­рье, ос­та­вил во­енную служ­бу и по­свя­тил се­бя про­па­ган­де его идей.

Ре­дак­ти­ро­вал жур­на­лы «La Phalanstère» (1832-1834 годы), «La Phalange» (с 1836 года) и газета «La Démocratie pa­ci­fique» (1843-1851 годы). В тру­де «Со­ци­аль­ное пред­на­зна­че­ние» («Destinée sociale», vol. 1-3, 1834-1844 годы) В. Консидеран дал наи­бо­лее сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ное и пол­ное из­ло­же­ние идей Фу­рье. В даль­ней­шем со­ли­да­ри­зи­ро­вал­ся с идея­ми Л. Бла­на, за­ни­мал­ся их про­па­ган­дой, вы­сту­пал за объ­е­ди­не­ние всех со­циа­ли­стических сил.

Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848 года во Фран­ции сто­ял на рес­пуб­ли­кан­ских по­зи­ци­ях, был чле­ном Уч­ре­ди­тель­но­го, за­тем За­ко­но­дат. со­б­ра­ния и Люк­сем­бург­ской ко­мис­сии, тре­бо­вал офиц. при­зна­ния пра­ва на труд. В 1849 году рез­ко кри­ти­ко­вал по­ли­ти­ку пре­зи­ден­та Луи Бо­на­пар­та (бу­ду­щий имп. На­по­леон III ). Опа­са­ясь пре­сле­до­ва­ний, В. Консидеран эмиг­ри­ро­вал в Бель­гию, за­тем в США, где за­ни­мал­ся соз­да­ни­ем фа­лан­сте­ри­ан­ских ко­ло­ний (фа­лан­стер - дво­рец, в ко­то­ром, со­глас­но Фу­рье, долж­ны жить и ра­бо­тать чле­ны про­из­водственных об­щин - «фа­ланг»). Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Ин­тер­на­цио­на­ла 1-го .

В 1869 году вер­нул­ся во Фран­цию, ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти. Зая­вил о под­держ­ке Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года, но уча­стия в её дея­тель­но­сти не при­ни­мал. В сво­их тру­дах рас­смат­ри­вал пер­спек­ти­ву по­сте­пен­ной мо­но­по­ли­за­ции ка­пи­та­ли­стического про­изводства, го­во­рил о воз­мож­но­сти мир­но­го пре­одо­ле­ния ан­та­го­низ­ма ме­ж­ду пред­при­ни­ма­те­ля­ми и на­ём­ны­ми ра­бот­ни­ка­ми. Идеи В. Консидерана о «чис­той де­мо­кра­тии», «ас­со­циа­ции тру­да, ка­пи­та­ла и та­лан­та» про­ти­во­ре­чи­ли тео­рии мар­ксис­тов, ко­то­рые ре­ши­тель­но осу­ж­да­ли его взгля­ды.

Сочинения:

Bases de la politique positive. P., 1841;

Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier. P., 1846;

Principes du socialisme. Manifeste de la démocratie du XIX siècle. P., 1847. Wash., 2005.