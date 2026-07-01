КОНСИДЕРАН ВИКТОР
КОНСИДЕРАН (Considérant) ВИКТОР - французский общественный и политический деятель, социалист-утопист.
Окончил парижскую Политехническую школу (1830 год), служил в инжинерных войсках. В юности увлекался идеями К.А. де Рувруа Сен-Симона. После Июльской революции 1830 года, познакомившись с Ш. Фурье, оставил военную службу и посвятил себя пропаганде его идей.
Редактировал журналы «La Phalanstère» (1832-1834 годы), «La Phalange» (с 1836 года) и газета «La Démocratie pacifique» (1843-1851 годы). В труде «Социальное предназначение» («Destinée sociale», vol. 1-3, 1834-1844 годы) В. Консидеран дал наиболее систематизированное и полное изложение идей Фурье. В дальнейшем солидаризировался с идеями Л. Блана, занимался их пропагандой, выступал за объединение всех социалистических сил.
Во время Революции 1848 года во Франции стоял на республиканских позициях, был членом Учредительного, затем Законодат. собрания и Люксембургской комиссии, требовал офиц. признания права на труд. В 1849 году резко критиковал политику президента Луи Бонапарта (будущий имп. Наполеон III). Опасаясь преследований, В. Консидеран эмигрировал в Бельгию, затем в США, где занимался созданием фаланстерианских колоний (фаланстер - дворец, в котором, согласно Фурье, должны жить и работать члены производственных общин - «фаланг»). Участвовал в работе Интернационала 1-го.
В 1869 году вернулся во Францию, отошёл от активной политической деятельности. Заявил о поддержке Парижской коммуны 1871 года, но участия в её деятельности не принимал. В своих трудах рассматривал перспективу постепенной монополизации капиталистического производства, говорил о возможности мирного преодоления антагонизма между предпринимателями и наёмными работниками. Идеи В. Консидерана о «чистой демократии», «ассоциации труда, капитала и таланта» противоречили теории марксистов, которые решительно осуждали его взгляды.
Сочинения:
Bases de la politique positive. P., 1841;
Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier. P., 1846;
Principes du socialisme. Manifeste de la démocratie du XIX siècle. P., 1847. Wash., 2005.