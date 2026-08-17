КОНШИНЫ

КОНШИНЫ - один из старейших предпринимательских родов в Российской империи.

Из по­сад­ских тор­го­вых лю­дей г. Сер­пу­хов (впер­вые упо­мя­ну­ты в 1552 году); впо­след­ст­вии сер­пу­хов­ские куп­цы (с 1836 года - 1-й гиль­дии), по­том­ст­вен­ные почетные гра­ж­да­не (с 1841 года), по­том­ст­вен­ные дво­ря­не (с 1882 года; воз­ве­де­ны в дво­рян­ст­во «в воз­дая­ние за­слуг на по­при­ще оте­че­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти»).

Воз­вы­ше­ние Коншиных свя­за­но с дея­тель­но­стью Пет­ра Фи­лип­по­ви­ча (1721 - не ра­нее 1789 годов), ко­то­рый в 1781 году ос­но­вал в Сер­пу­хо­ве па­рус­но-по­лот­ня­ную ма­ну­фак­ту­ру. При его сы­не Алек­сее Пет­ро­ви­че (1744 - не позд­нее 1816 годов) пред­при­ятие ста­ло од­ним из ве­ду­щих в от­рас­ли (св. 350 ра­бо­чих, сбыт па­ру­си­ны пре­им. в Ве­ли­ко­бри­та­нию). Его сын Мак­сим Алек­сее­вич (1781 - по­сле 1816 годы) в свя­зи с при­сое­ди­не­ни­ем Рос­сии к кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де Ве­ли­ко­бри­та­нии (1807 год) ре­ор­га­ни­зо­вал пред­при­ятие в пря­диль­ную ма­ну­фак­ту­ру (1809 год; пря­жа для из­го­тов­ле­ния тка­ни от­да­ва­лась ме­ст­ным кус­та­рям), ко­то­рая его сы­ном Ни­ко­ла­ем Мак­си­мо­ви­чем (1798-1853 годы) (в 1850-1852 годы го­род­ской го­ло­ва Сер­пу­хо­ва) в 1840-х годах пре­об­разо­ва­на в фаб­ри­ку на ма­шин­ной тя­ге (в 1852 году - 1 тыс. ра­бо­чих).

По­сле кон­чи­ны Н.М. Кон­ши­на его сы­но­вья раз­де­ли­ли се­мей­ное иму­ще­ст­во. Иван Ни­ко­лае­вич (1828-1898 годы), вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1870-1882, 1885-1888 годы), по­лу­чил в на­след­ст­во бу­ма­гоп­ря­диль­ную фаб­ри­ку в Сер­пу­хо­ве. По­сле его смер­ти вдо­ва Алек­сан­д­ра Ива­нов­на (уро­ж­дён­ная Иг­на­то­ва) [1838-26 сеньтября (9 октября) 1914 год], унас­ле­до­вав иму­ще­ст­во на сум­му 10 млн. руб., по­свя­ти­ла се­бя бла­го­тво­рительной дея­тель­но­сти, за­ве­ща­ла 6 млн. руб. бла­го­тво­рительным за­ве­де­ни­ям Мо­ск­вы и Сер­пу­хо­ва, а так­же московских городских об­щественных са­мо­управ­ле­нию.

Другие сы­но­вья Н.М. Кон­ши­на - Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [19 февраля (3 марта) 1831-1918 годы] и Мак­сим Ни­ко­лае­вич (1838–? годы) по се­мей­но­му раз­де­лу по­лу­чи­ли зе­мель­ные уча­ст­ки в Ка­луж­ской губ., бу­ма­гот­ка­цкую и кра­силь­ную фаб­ри­ки в Сер­пу­хо­ве. В 1859 году они уч­ре­ди­ли тор­го­вый дом «Ни­ко­лая Кон­ши­на сы­но­вья», в 1861 году при уча­стии Л.Г. Кно­па по­строи­ли ме­ха­ническую ткац­кую фаб­ри­ку (473 стан­ка) и пря­диль­ню (30 тыс. ве­ре­тён) в Сер­пу­хо­ве.

По­сле вы­хо­да М.Н. Кон­ши­на из се­мей­но­го де­ла (1872 году) фир­ма ре­ор­га­ни­зо­ва­на в пае­вое Товарищество ма­ну­фак­тур Н.Н. Кон­ши­на в Сер­пу­хо­ве (1877 год, к 1913 году ос­нов­ной ка­пи­тал 10 млн. руб.), в ко­то­ром ди­рек­то­ром-рас­по­ря­ди­те­лем и главным ак­цио­не­ром был Н.Н. Кон­шин. В 1882 году он вме­сте с А.А. Ба­ра­но­вым, А.А. Ло­се­вым, Т.С. Мо­ро­зо­вым и М.А. Хлу­до­вым уч­ре­дил Сред­не­ази­ат­ское тор­го­во-промышленное товарищество. Фир­ма име­ла тор­го­вые пред­ста­ви­тель­ст­ва (оп­то­вые скла­ды) в Бу­ха­ре, Ко­кан­де, Са­мар­кан­де и Те­ге­ра­не, где тка­ни об­ме­ни­ва­лись на ме­ст­ный хло­пок.

В 1889 года по ини­циа­ти­ве Коншиных в Те­ге­ра­не ор­га­ни­зо­ва­на вы­став­ка российских то­ва­ров.

Н.Н. Кон­шин од­ним из пер­вых сре­ди российских пред­при­ни­ма­те­лей ор­га­ни­зо­вал собственные хлоп­ко­вые план­та­ции в Средней Азии (Мерв­ский оа­зис, по­се­вы длин­но­во­лок­ни­сто­го амер. хлоп­ка), ос­но­вал там хлоп­ко­очи­сти­тель­ные и прес­со­валь­ные за­во­ды. В 1898 году Н.Н. Кон­шин по­стро­ил в Сер­пу­хо­ве пря­диль­но-ткац­кую фаб­ри­ку, пред­при­ятие Коншиных пре­вра­ти­лось в тре­тий по ве­ли­чи­не (по­сле Ни­коль­ской и Бо­го­род­ско-Глу­хов­ской ма­ну­фак­тур Мо­ро­зо­вых) тек­стиль­ный ком­би­нат Рос­сии с пол­ным цик­лом про­изводства хлоп­ча­то­бу­маж­ной тка­ни, вклю­чав­ший пря­диль­но-ткац­кую, кра­силь­но-от­де­лоч­ную, сит­це­на­бив­ную и ку­бо­во-кра­силь­ную фаб­ри­ки.

Н. Н. Кон­шин за­ни­мал­ся об­щественной дея­тель­но­стью. Городской го­ло­ва Сер­пу­хо­ва (1867-1872 годы).

С 1870-х годов жил в Мо­ск­ве, ак­тив­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции По­ли­тех­ни­че­ской вы­став­ки 1872 года, с 1876 года вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества, с 1892 году член Московского от­де­ле­ния Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур.

Ока­зы­вал фи­нан­со­вую по­мощь пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря».

С 1882 года по­пе­чи­тель ле­чеб­ни­цы Сер­пу­хов­ско­го бла­го­тво­рительного общества, с 1887 года почетный член Пре­чис­тен­ско­го городского по­пе­чи­тель­ст­ва о бед­ных в Мо­ск­ве.

В начале XX века он пе­ре­дал не­по­сред­ст­вен­ное ру­ково­дство фир­мой сы­новь­ям Сер­гею Ни­ко­лае­ви­чу [15(27) октября 1863 года - 26 мая (8 июня) 1911 года] и Алек­сан­д­ру Ни­ко­лае­ви­чу [11(23) марта 1867 года - ?], а так­же при­гла­шён­но­му в прав­ле­ние То­ва­ри­ще­ст­ва Н.А. Вто­ро­ву (его се­ст­ра бы­ла за­му­жем за С.Н. Кон­ши­ным). Товарищество ма­ну­фак­тур Н.Н. Кон­ши­на дей­ст­во­ва­ло как се­мей­ное пред­при­ятие, основными ак­цио­не­ра­ми яв­ля­лись Коншины, а так­же Кно­пы и Вто­ров. Фир­ма са­мо­стоя­тель­но ве­ла оп­то­вую и роз­нич­ную тор­гов­лю сво­ей про­дук­ци­ей (св. 160 сор­тов тка­ней), име­ла скла­ды в 15 го­ро­дах Российской им­пе­рии, а так­же в Шан­хае (Ки­тай) (в 1914 году тор­го­вое де­ло пе­ре­да­но Товариществу на па­ях внутренней и вы­воз­ной тор­гов­ли, уч­ре­ж­дён­но­му Вто­ро­вым).

К 1917 году на фаб­ри­ках фир­мы дей­ст­во­ва­ло 120 тыс. пря­диль­ных ве­ре­тён и св. 4 тыс. ткац­ких стан­ков, на пред­при­яти­ях Коншиных тру­ди­лись св. 13 тыс. ра­бочих (на всех пред­при­яти­ях в Сер­пу­хов­ском у. Московской губ. ра­бо­та­ли 19 тыс. ра­бо­чих). При фаб­ри­ках за счёт фир­мы и по­жерт­во­ва­ний Коншиных со­дер­жа­лись про­дук­то­вые лав­ки, чай­ная, жи­лые ка­зар­мы, отдельные до­ма для се­мей­ных ра­бо­чих (при не­об­хо­ди­мо­сти им вы­да­ва­лась ссу­да на при­об­ре­те­ние жи­лья), боль­ни­ца, яс­ли, на­чаль­ное уч-ще, низ­шая ре­мес­лен­ная шко­ла и др.

До­ля из­дер­жек на ра­бо­чую силу в 1904-1905 годы дос­ти­га­ла 46% от про­из­водств. рас­хо­дов фир­мы (тем не ме­нее в 1897-1899, 1902, 1905-1907 и 1912 годы на фаб­ри­ках про­шли за­бас­тов­ки ра­бо­чих). По­сле 1907 года То­ва­ри­ще­ст­вом соз­дан осо­бый ка­пи­тал «для улуч­ше­ния бы­та ра­бо­чих и слу­жа­щих», вве­де­но пре­ми­ро­ва­ние за про­дук­цию без бра­ка.

По­сле смер­ти С.Н. Кон­ши­на при боль­ни­це ком­би­на­та соз­дан фонд, про­цен­ты с ко­то­рого вы­дава­лись на по­со­бия ра­бот­ни­кам в слу­ча­ях, ко­гда боль­ни­ца не мог­ла ока­зать им нуж­ную вра­чеб­ную по­мощь. В 1918 году Товарищество ма­ну­фак­тур Н.Н. Кон­ши­на на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но (ны­не хол­динг «Сер­пу­хов­ский тек­стиль»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)