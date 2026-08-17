КОНШИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы и предпринимательство

О ранних годах жизни Николая Николаевича известно немного. Родился он в 1833 г. Отец – Николай Максимович Коншин, мать – Марфа Филипповна.

Когда К. исполнилось девятнадцать лет, он поступил на службу казначеем богоугодных заведений г. Серпухова. Однако истинным его увлечением стало предпринимательство. Много сделал для организации группы предприятий «Новая Мыза», которые располагались в черте города. Основал ряд фабрик, работавших на иностранных машинах, которые поставлял для К. Л. Кноп. Для одной из фабрик была построена электростанция. Предпринимал попытки добывать уголь в Подмосковье, но оставил эту идею ввиду нерентабельности.

В 1867 г. вошел в состав комитета по тюрьмам. Занимался сбором налогов. В 1872 г. подготовил Белокаменную политехническую выставку, получив за это орден Св. Станислава 3-й степени. Много сделал для развития русско-шведских торговых отношений, за что в 1873 г. удостоен креста. Вел активную торговлю с Болгарией и Сербией. В 1878 г. повез ткани на Всемирную промышленную выставку в Париже, получив высокую их оценку.

К. с братьями вели дела с семейством Кнопов и магнатом Н.А. Второвым.

Торговец и фабрикант

Сферой интересов К. была Средняя Азия. Промышленника привлекала хозяйственная сторона вопроса. Поэтому он приобрел участок земли и организовал в Мервском оазисе плантацию, где занимался выращиванием хлопчатника из привезенных из Америки семян. В итоге К. и ряд других промышленников сумели к 1914 г. поставлять около 50 процентов хлопка на отечественные фабрики, тем самым снизив влияние на русскую промышленность со стороны США и Индии.

В начале XX в. К. считался одним из крупнейших предпринимателей страны. Заботился о быте рабочих своих фабрик. Открыл бесплатные ясли при фабриках и училище. Стараниями К. рабочие смогли начать обучение в ремесленной школе. Боролся К. и с пьянством. Открыл больницу и чайную. Тем не менее, на фабриках частым явлением были забастовки, основными требованиями которых были повышение заработной платы и сокращение рабочего дня до 10 часов.

К. совершенствовал свои фабрики. Перенимал производственный опыт в Англии. Содействовал развитию отношений с Персией, за что удостоен медали.

Общественная жизнь

Активно помогал образовательным и другим обществам. Входил в Пречистенское городское попечительство о бедных в Москве, Московское отделение Совета торговли и мануфактур.

Доходы позволили К. приобрести дом в Большом Кисловском переулке, который в дальнейшем был передан женской гимназии (1885).

На средства К. были построены дома для рабочих, поселок на 300 домов. Выделял средства на монастыри, больницы.

Умер К. в 1918 г.

Семья

В первом браке родились двое детей. Вторая супруга – О.Н. Добрынина. У пары было семеро детей.