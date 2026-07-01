КОНШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КОНШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный деятель, предприниматель.
Окончил Московский университет (1883 год).
Служил в Казённой палате Московской губернии (1883-1885 годы) и Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов (1890-1894 годы), преподавал в 3-м Московском кадетском корпусе (1884-1888 годы).
Помощник директора Санкт-Петербургской конторы Государственного банка Российской империи (с 1894 года). Директор Санкт-Петербургской сберегательой кассы (1896 год).
Старший инспектор (с 1897 года), член совета директоров Государственного банка (с 1903 года), управляющий его Санкт-Петербургской конторой (1906 год), товарищ управляющего (1906-1909 годы), управляющий (1910-1914 годы) Государственным банком. Способствовал развитию Государственным банком сети элеваторов и зернохранилищ, системы кредитной кооперации, поддерживал кредитами Государственного банка ведущие акционерные коммерческие банки, ведя курс на превращение Государственного банка в «банк банков».
Председатель правления Русской торгово-промышленного акционерного коммерческого банка в Петрограде (1914-1917 годы), один из ведущих акционеров Общества Верхнеисетских горно-металлургических заводов на Урале.