КОНШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КОНШИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный деятель , предприниматель .

Окон­чил Московский университет (1883 год).

Слу­жил в Ка­зён­ной па­ла­те Московской губернии (1883-1885 годы) и Осо­бен­ной кан­це­ля­рии по кредит­ной час­ти Министерства фи­нан­сов (1890-1894 годы), пре­по­да­вал в 3-м Московском ка­дет­ском кор­пу­се (1884-1888 годы).

По­мощ­ник ди­рек­то­ра Санкт-Пе­тербургской кон­то­ры Го­су­дар­ст­вен­но­го бан­ка Рос­сий­ской им­пе­рии (с 1894 года). Ди­рек­тор Санкт-Пе­тербургской сбе­ре­гательой кас­сы (1896 год).

Стар­ший ин­спек­тор (с 1897 года), член со­ве­та ди­рек­то­ров Государственного бан­ка (с 1903 года), управ­ляю­щий его Санкт-Пе­тербургской кон­то­рой (1906 год), то­ва­рищ управ­ляю­ще­го (1906-1909 годы), управ­ляю­щий (1910-1914 годы) Государственным бан­ком. Спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию Государственным бан­ком се­ти эле­ва­то­ров и зер­но­хра­ни­лищ, сис­те­мы кре­дит­ной коо­пе­ра­ции, под­дер­жи­вал кре­ди­та­ми Государственного бан­ка ве­ду­щие ак­цио­нер­ные ком­мерческие бан­ки, ве­дя курс на пре­вра­ще­ние Государственного бан­ка в «банк бан­ков».

Председатель прав­ле­ния Русской тор­го­во-промышленного ак­цио­нер­но­го ком­мерческого бан­ка в Пет­ро­гра­де (1914-1917 годы), один из ве­ду­щих ак­цио­неров Общества Верх­не­исет­ских гор­но-ме­тал­лур­гических за­во­дов на Ура­ле.