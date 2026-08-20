КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (The Conservative Party)
Образовалась на основе партии тори.
Наименование «консерваторы» вошло в обиход в 1830-х гг., после того как Р. Пиль заявил в одном из своих выступлений, что цель политики тори – сохранять («conserve») всё хорошее, что есть в существующих институтах. По завершении парламентской реформы 1832 образовались первые местные организации консерваторов, которые в 1867 объединились в Нац. союз консервативных и конституционных ассоциаций. Большую роль в формировании К. п. сыграл Б. Дизраэли. С 1870–80-х гг. на К. п., первоначально выражавшую интересы аристократов-лендлордов, начали ориентироваться также всё более широкие круги колониальной, банковской и крупной пром. буржуазии, отходившие от Либеральной партии. С кон. 19 в. К. п., продолжая защищать интересы земельной аристократии, постепенно превратилась в гл. представителя интересов брит. промышленно-финансовых кругов. Значит. роль в разработке идеологии партии сыграл Дж. Чемберлен. В 1885–86, 1886–1892, 1895–1902, 1902–05 консерваторы в одиночку формировали правительств. кабинеты (лидеры партии: Р. А. Т. Солсбери, 1881–1902; А. Дж. Бальфур, 1902–1911), в 1916–19 и 1919–22 – в коалиции с либералами и представителями Лейбористской партии (лидер консерваторов – Э. Б. Лоу, 1911–23, с перерывом). В период между двумя мировыми войнами К. п. (лидеры: С. Болдуин, 1923–1937; Н. Чемберлен, 1937–40) почти непрерывно находилась у власти. В 1940 после краха политики умиротворения фашистской агрессии, проводившейся консервативным правительством Н. Чемберлена, коалиц. правительство (1940–1945) возглавил У. Л. С. Черчилль (лидер консерваторов в 1940–55). Потерпев поражение на парламентских выборах 1945, К. п. провела реорганизацию своего парт. аппарата и структуры. В 1951–64 она постоянно возглавляла правительств. кабинеты (лидеры: А. Иден, 1955–57; Г. Макмиллан, 1957–63; А. Дуглас-Хьюм, 1963–65). Консерваторы находились у власти также в 1970–74 (лидер – Э. Хит в 1965–75) и в 1979–97 (лидеры: М. Тэтчер, 1975–90; Дж. Р. Мейджор, 1990–97).
Основу организац. структуры К. п. составляют местные организации – ассоциации, функционирующие в избират. округах. Ассоциации выдвигают кандидатов в члены парламента и оказывают партии активную финансовую и организац. поддержку. Большую роль в партии играет парламентская фракция. Из её состава формируются правительства и теневые кабинеты. Адм. функции в парламентской фракции выполняют партийные менеджеры – випы («кнуты»). Лидер К. п. располагает значит. полномочиями. На нём лежит осн. ответственность за разработку и претворение в жизнь политич. курса партии. Лидер своей властью назначает и смещает председателя партии и двух его заместителей. В случае победы партии на парламентских выборах он формирует и возглавляет правительство. Лидеру подчиняется также адм. аппарат партии, ключевая роль в котором с 1870 принадлежит Центр. офису (Central Office). В рамках Центр. офиса действуют неск. отделов (организационный, пром-сти, местного самоуправления, связи со средствами массовых коммуникаций, по делам молодёжной организации К. п. – «Молодых консерваторов»). В структуру адм. аппарата входят также Консервативный исследовательский отдел и Консультативный политич. комитет.
Финансирование К. п. долгое время носило скрытый характер. Помимо поступлений от ассоциаций, значит. долю в доходах партии составляли пожертвования деловых кругов, в т. ч. иностранных. Принятый в 2000 закон «Политические партии, выборы и референдумы» сделал финансирование брит. партий более открытым и подотчётным процессом, запретив партиям принимать пожертвования из-за рубежа и анонимные взносы размером св. 50 ф. ст.
Вторая мировая война и шок от поражения на парламентских выборах 1945 побудили консерваторов пересмотреть свою социально-экономич. программу. Партия стала допускать определённую долю вмешательства государства в социальную и экономич. жизнь, выразила готовность признать легитимность профсоюзного движения и обоснованность некоторых социальных требований рабочего класса. Этот подход определял политику консервативных кабинетов от У. Л. С. Черчилля до Э. Хита. При М. Тэтчер и её преемнике Дж. Р. Мейджоре в политике К. п. произошёл поворот к неоконсерватизму, в сфере экономики жёстко проводилась линия на претворение в жизнь политики монетаризма, целью которой было оживление брит. экономики и её структурно-отраслевая перестройка. После проигрыша консерваторами парламентских выборов 1997 (а затем 2001 и 2005) начали предприниматься шаги по модернизации партии, призванные укрепить её электоральную базу и не допустить дальнейшего сокращения членского состава (к 2006 число членов К. п. сократилось по сравнению с нач. 1950-х гг. приблизительно в 10 раз – с 2,8 млн. до 290 тыс. чел.). В К. п. развернулась борьба между сторонниками продолжения дотэтчеровской политики социального реформизма, приверженцами свободного рынка (тэтчеристами) и т. н. традиционалистами, предлагавшими поставить во главу угла парт. политики поддержку трёх брит. институтов: Англиканской церкви, брит. гос-ва и семьи. В кон. 1990-х гг. партия твёрдо выступила против вхождения Великобритании в зону евро, за сохранение нац. валюты – фунта стерлингов.
В условиях острых внутр. разногласий К. п. пошла на значит. демократизацию процедуры избрания парт. лидера. Исторически лидер консерваторов выдвигался на свой пост путём переговоров внутри парт. верхушки, а с лета 1965 стал избираться членами парламентской фракции. С кон. 1990-х гг. избрание лидера стало проводиться в два этапа. На первом голосование проходит среди членов парламентской фракции (при необходимости в неск. туров), на втором – среди рядовых членов партии, которые голосуют по почте. В дек. 2005 лидером К. п. избран Д. Камерон. При нём получила развитие тенденция к усилению социальной ориентированности политики консерваторов, к превращению К. п. из правой в правоцентристскую партию. На ежегодной конференции 2007 Камерон охарактеризовал К. п. как «партию Одной Нации и возможностей для каждого». Подчеркнув приверженность К. п. её традиц. принципам поддержки свободного предпринимательства, «ответственности», ограниченного гос. вмешательства, он выступил также за перемены в политике консерваторов, которые дадут им возможность вернуться к власти. На местных выборах в мае 2008 консерваторы значительно опередили лейбористов, расширив своё представительство в муниципалитетах, а кандидат от К. п. получил пост мэра Большого Лондона.
Электоральный символ К. п. – стилизованный дуб, парт. цвета – голубой и зелёный. К. п. – член Междунар. демократич. союза, Европ. демократич. союза, Движения за европ. реформу.
Автор: Н. М. Степанова.