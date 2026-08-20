КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (The Conservative Party)

Об­ра­зо­ва­лась на ос­но­ве пар­тии то­ри.

На­име­но­ва­ние «кон­сер­ва­то­ры» во­шло в оби­ход в 1830-х гг., по­сле то­го как Р. Пиль зая­вил в од­ном из сво­их вы­сту­п­ле­ний, что цель по­ли­ти­ки то­ри – со­хра­нять («conserve») всё хо­ро­шее, что есть в су­ще­ст­вую­щих ин­сти­ту­тах. По за­вер­ше­нии пар­ла­мент­ской ре­фор­мы 1832 об­ра­зо­ва­лись пер­вые ме­ст­ные ор­га­ни­за­ции кон­сер­ва­то­ров, ко­то­рые в 1867 объ­е­ди­ни­лись в Нац. со­юз кон­сер­ва­тив­ных и кон­сти­ту­ци­он­ных ас­со­циа­ций. Боль­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии К. п. сыг­рал Б. Диз­ра­эли . С 1870–80-х гг. на К. п., пер­во­на­чаль­но вы­ра­жав­шую ин­те­ре­сы ари­сто­кра­тов-ленд­лор­дов, на­ча­ли ори­ен­ти­ро­вать­ся так­же всё бо­лее ши­рокие кру­ги ко­ло­ни­аль­ной, бан­ков­ской и круп­ной пром. бур­жуа­зии, от­хо­див­шие от Ли­бе­раль­ной пар­тии. С кон. 19 в. К. п., про­дол­жая за­щи­щать ин­те­ре­сы зе­мель­ной ари­сто­кра­тии, по­сте­пен­но пре­вра­ти­лась в гл. пред­ста­ви­те­ля ин­те­ре­сов брит. про­мыш­лен­но-фи­нан­со­вых кру­гов. Зна­чит. роль в раз­ра­бот­ке идео­ло­гии пар­тии сыг­рал Дж. Чем­бер­лен. В 1885–86, 1886–1892, 1895–1902, 1902–05 кон­сер­ва­то­ры в оди­ноч­ку фор­ми­ро­ва­ли пра­ви­тельств. ка­би­не­ты (ли­де­ры пар­тии: Р. А. Т. Сол­сбе­ри, 1881–1902; А. Дж. Баль­фур, 1902–1911), в 1916–19 и 1919–22 – в коа­ли­ции с ли­бе­ра­ла­ми и пред­ста­ви­те­ля­ми Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии (ли­дер кон­сер­ва­то­ров – Э. Б. Лоу, 1911–23, с пе­ре­ры­вом). В пе­ри­од ме­ж­ду дву­мя ми­ро­вы­ми вой­на­ми К. п. (ли­де­ры: С. Бол­ду­ин, 1923–1937; Н. Чем­бер­лен, 1937–40) поч­ти не­пре­рыв­но на­хо­ди­лась у вла­сти. В 1940 по­сле кра­ха по­ли­ти­ки уми­ро­тво­ре­ния фа­ши­ст­ской аг­рес­сии, про­во­див­шей­ся кон­сер­ва­тив­ным пра­ви­тель­ст­вом Н. Чем­бер­ле­на, коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во (1940–1945) воз­гла­вил У. Л. С. Чер­чилль (ли­дер кон­сер­ва­то­ров в 1940–55). По­тер­пев по­ра­же­ние на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1945, К. п. про­ве­ла ре­ор­га­ни­за­цию сво­его парт. ап­па­ра­та и струк­ту­ры. В 1951–64 она по­сто­ян­но воз­глав­ля­ла пра­ви­тельств. ка­би­не­ты (ли­де­ры: А. Иден, 1955–57; Г. Мак­мил­лан, 1957–63; А. Ду­глас-Хьюм, 1963–65). Кон­сер­ва­то­ры на­хо­ди­лись у вла­сти так­же в 1970–74 (ли­дер – Э. Хит в 1965–75) и в 1979–97 (ли­де­ры: М. Тэт­чер, 1975–90; Дж. Р. Мей­джор, 1990–97).

Ос­но­ву ор­га­ни­зац. струк­ту­ры К. п. со­став­ля­ют ме­ст­ные ор­га­ни­за­ции – ас­со­циа­ции, функ­цио­ни­рую­щие в из­би­рат. ок­ру­гах. Ас­со­циа­ции вы­дви­га­ют кан­ди­да­тов в чле­ны пар­ла­мен­та и ока­зы­ва­ют пар­тии ак­тив­ную фи­нан­со­вую и ор­га­ни­зац. под­держ­ку. Боль­шую роль в пар­тии иг­ра­ет пар­ла­мент­ская фрак­ция. Из её со­ста­ва фор­ми­ру­ют­ся пра­ви­тель­ст­ва и те­не­вые ка­би­не­ты. Адм. функ­ции в пар­ла­мент­ской фрак­ции вы­пол­ня­ют пар­тий­ные ме­нед­же­ры – ви­пы («кну­ты»). Ли­дер К. п. рас­по­ла­га­ет зна­чит. пол­но­мо­чия­ми. На нём ле­жит осн. от­вет­ст­вен­ность за раз­ра­бот­ку и пре­тво­ре­ние в жизнь по­ли­тич. кур­са пар­тии. Ли­дер сво­ей вла­стью на­зна­ча­ет и сме­ща­ет пред­се­да­те­ля пар­тии и двух его за­мес­ти­те­лей. В слу­чае по­бе­ды пар­тии на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах он фор­ми­ру­ет и воз­глав­ля­ет пра­ви­тель­ст­во . Ли­де­ру под­чи­ня­ет­ся так­же адм. ап­па­рат пар­тии, клю­че­вая роль в ко­то­ром с 1870 при­над­ле­жит Центр. офи­су (Central Office). В рам­ках Центр. офи­са дей­ст­ву­ют неск. от­де­лов (ор­га­ни­за­ци­он­ный, пром-сти, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, свя­зи со сред­ст­ва­ми мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций, по де­лам мо­ло­дёж­ной ор­га­ни­за­ции К. п. – «Мо­ло­дых кон­сер­ва­то­ров»). В струк­ту­ру адм. ап­па­ра­та вхо­дят так­же Кон­сер­ва­тив­ный ис­сле­до­ва­тель­ский от­дел и Кон­суль­та­тив­ный по­ли­тич. ко­ми­тет.

Фи­нан­си­ро­ва­ние К. п. дол­гое вре­мя но­си­ло скры­тый ха­рак­тер. По­ми­мо по­сту­п­ле­ний от ас­со­циа­ций, зна­чит. до­лю в до­хо­дах пар­тии со­став­ля­ли по­жерт­во­ва­ния де­ло­вых кру­гов, в т. ч. ино­стран­ных. При­ня­тый в 2000 за­кон «По­ли­ти­че­ские пар­тии, вы­бо­ры и ре­фе­рен­ду­мы» сде­лал фи­нан­си­ро­ва­ние брит. пар­тий бо­лее от­кры­тым и под­от­чёт­ным про­цес­сом, за­пре­тив пар­ти­ям при­ни­мать по­жерт­во­ва­ния из-за ру­бе­жа и ано­ним­ные взно­сы раз­ме­ром св. 50 ф. ст.

Вто­рая ми­ро­вая вой­на и шок от по­ра­же­ния на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1945 по­бу­ди­ли кон­сер­ва­то­ров пе­ре­смот­реть свою со­ци­аль­но-эко­но­мич. про­грам­му. Пар­тия ста­ла до­пус­кать оп­ре­де­лён­ную до­лю вме­ша­тель­ст­ва го­су­дар­ст­ва в со­ци­аль­ную и эко­но­мич. жизнь, вы­ра­зи­ла го­тов­ность при­знать ле­ги­тим­ность проф­со­юз­но­го дви­же­ния и обо­сно­ван­ность не­ко­то­рых со­ци­аль­ных тре­бо­ва­ний ра­бо­че­го клас­са. Этот под­ход оп­ре­де­лял по­ли­ти­ку кон­сер­ва­тив­ных ка­би­не­тов от У. Л. С. Чер­чил­ля до Э. Хи­та. При М. Тэт­чер и её пре­ем­ни­ке Дж. Р. Мей­джо­ре в по­ли­ти­ке К. п. про­изо­шёл по­во­рот к не­окон­сер­ва­тиз­му, в сфе­ре эко­но­ми­ки жё­ст­ко про­во­ди­лась ли­ния на пре­тво­ре­ние в жизнь по­ли­ти­ки мо­не­та­риз­ма, це­лью ко­то­рой бы­ло ожив­ле­ние брит. эко­но­ми­ки и её струк­тур­но-от­рас­ле­вая пе­ре­строй­ка. По­сле про­иг­ры­ша кон­сер­ва­то­ра­ми пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1997 (а за­тем 2001 и 2005) на­ча­ли пред­при­ни­мать­ся ша­ги по мо­дер­ни­за­ции пар­тии, при­зван­ные ук­ре­пить её элек­то­раль­ную ба­зу и не до­пус­тить даль­ней­ше­го со­кра­ще­ния член­ско­го со­ста­ва (к 2006 чис­ло чле­нов К. п. со­кра­ти­лось по срав­не­нию с нач. 1950-х гг. при­бли­зи­тель­но в 10 раз – с 2,8 млн. до 290 тыс. чел.). В К. п. раз­вер­ну­лась борь­ба ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми про­дол­же­ния до­тэт­че­ров­ской по­ли­ти­ки со­ци­аль­но­го ре­фор­миз­ма, при­вер­жен­ца­ми сво­бод­но­го рын­ка (тэт­че­ри­ста­ми) и т. н. тра­ди­цио­на­ли­ста­ми, пред­ла­гав­ши­ми по­ста­вить во гла­ву уг­ла парт. по­ли­ти­ки под­держ­ку трёх брит. ин­сти­ту­тов: Анг­ли­кан­ской церк­ви, брит. гос-ва и се­мьи. В кон. 1990-х гг. пар­тия твёр­до вы­сту­пи­ла про­тив вхо­ж­де­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии в зо­ну ев­ро, за со­хра­не­ние нац. ва­лю­ты – фун­та стер­лин­гов.

В ус­ло­ви­ях ост­рых внутр. раз­но­гла­сий К. п. по­шла на зна­чит. де­мо­кра­ти­за­цию про­це­ду­ры из­бра­ния парт. ли­де­ра. Ис­то­ри­че­ски ли­дер кон­сер­ва­то­ров вы­дви­гал­ся на свой пост пу­тём пе­ре­го­во­ров внут­ри парт. вер­хуш­ки, а с ле­та 1965 стал из­би­рать­ся чле­на­ми пар­ла­мент­ской фрак­ции. С кон. 1990-х гг. из­бра­ние ли­де­ра ста­ло про­во­дить­ся в два эта­па. На пер­вом го­ло­со­ва­ние про­хо­дит сре­ди чле­нов пар­ла­мент­ской фрак­ции (при не­об­хо­ди­мо­сти в неск. ту­ров), на вто­ром – сре­ди ря­до­вых чле­нов пар­тии, ко­то­рые го­ло­су­ют по поч­те. В дек. 2005 ли­де­ром К. п. из­бран Д. Ка­ме­рон. При нём по­лу­чи­ла раз­ви­тие тен­ден­ция к уси­ле­нию со­ци­аль­ной ори­ен­ти­ро­ван­но­сти по­ли­ти­ки кон­сер­ва­то­ров, к пре­вра­ще­нию К. п. из пра­вой в пра­во­цен­три­ст­скую пар­тию. На еже­год­ной кон­фе­рен­ции 2007 Ка­ме­рон оха­рак­те­ри­зо­вал К. п. как «пар­тию Од­ной На­ции и воз­мож­но­стей для ка­ж­до­го». Под­черк­нув при­вер­жен­ность К. п. её тра­диц. прин­ци­пам под­держ­ки сво­бод­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, «от­вет­ст­вен­но­сти», ог­ра­ни­чен­но­го гос. вме­ша­тель­ст­ва, он вы­сту­пил так­же за пе­ре­ме­ны в по­ли­ти­ке кон­сер­ва­то­ров, ко­то­рые да­дут им воз­мож­ность вер­нуть­ся к вла­сти. На ме­ст­ных вы­бо­рах в мае 2008 кон­сер­ва­то­ры зна­чи­тель­но опе­ре­ди­ли лей­бо­ри­стов , рас­ши­рив своё пред­ста­ви­тель­ст­во в му­ни­ци­па­ли­те­тах, а кандидат от К. п. по­лу­чил пост мэ­ра Боль­шо­го Лон­до­на.

Элек­то­раль­ный сим­вол К. п. – сти­лизо­ван­ный дуб, парт. цве­та – го­лу­бой и зе­лё­ный. К. п. – член Ме­ж­ду­нар. де­мо­кра­тич. сою­за, Ев­роп. де­мо­кра­тич. со­ю­за, Дви­же­ния за ев­роп. ре­фор­му.

Автор: Н. М. Сте­па­но­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)