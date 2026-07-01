КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ КАНАДЫ

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ КАНАДЫ (Conservative Party of Canada) - воз­ник­ла в 2003 году в ре­зуль­та­те слия­ния Про­грес­сив­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­тии (ПКП) с идео­ло­ги­че­ски близ­ким ей Ка­надским аль­ян­сом (КА).

Объ­е­ди­не­ние пар­тий бы­ло вы­зва­но глу­бо­ким кри­зи­сом ПКП, ус­ту­пив­шей КА в пар­ла­мен­те по ито­гам вы­бо­ров 2000 года роль главной кон­сер­ва­тив­ной оп­по­зиционной си­лы ли­бе­раль­но­му пра­ви­тель­ству Ж. Креть­е­на .

Ли­де­ром Консервативной партии был из­бран С. Хар­пер, один из ос­но­ва­те­лей Ре­фор­ми­ст­ской пар­тии, пред­ше­ст­вен­ни­цы КА, пред­став­ляв­ший ин­те­ре­сы неф­тя­но­го биз­не­са и степ­ных про­вин­ций ка­надского За­па­да, не­до­воль­ных чрез­мер­ным вни­ма­ни­ем фе­де­раль­но­го цен­тра к провинции Кве­бек и соб­ст­вен­ным ме­стом в фе­де­ра­ции. Консервативная партия про­воз­гла­си­ла се­бя на­след­ни­цей ка­надских кон­сер­ва­тив­ных тра­ди­ций, свя­зан­ных с име­на­ми Дж.А. Мак­до­наль­да и Дж.Дж. Ди­фен­бей­ке­ра .

Ус­пех на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2006 года и вне­оче­ред­ных вы­бо­рах 2008 года по­зво­лил Консервативной партии два раза под­ряд сфор­ми­ро­вать кон­сер­ва­тив­ное пра­ви­тель­ст­во мень­шин­ст­ва.

Пред­вы­бор­ные кам­па­нии пар­тия ве­ла под ло­зун­га­ми ин­ди­ви­дуа­лиз­ма, со­хра­не­ния тра­диционных се­мей­ных цен­но­стей, раз­ви­тия кон­ку­рен­ции, ог­ра­ни­че­ния ком­пе­тен­ции центрального пра­ви­тель­ст­ва и со­кра­ще­ния его ап­па­ра­та, уме­рен­но­го со­ци­аль­но­го кон­сер­ва­тиз­ма . Ка­би­не­ты Консервативной партии сни­зи­ли не­по­пу­ляр­ный на­лог на то­ва­ры и ус­лу­ги, со­кра­ти­ли фи­нан­си­ро­ва­ние не­ко­то­рых куль­тур­ных про­грамм, ини­ции­ро­ва­ли ряд ан­ти­кор­руп­ци­он­ных мер и уже­сто­че­ние уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, уве­ли­чи­ли во­енные рас­хо­ды.

В декабре 2008 года С. Хар­пер на ко­роткое время при­ос­та­но­вил ра­бо­ту пар­ла­мен­та, что­бы из­бе­жать вы­не­се­ния оп­по­зи­ци­ей (Ли­бе­раль­ная пар­тия, Но­вая де­мо­кра­тич. пар­тия, Кве­бек­ский блок) во­ту­ма не­до­ве­рия его пра­ви­тель­ст­ву. В ус­ло­ви­ях гло­баль­но­го фи­нан­со­во­го и эко­но­мического кри­зи­са кон­сер­ва­тив­ное пра­ви­тель­ст­во раз­ра­бо­та­ло де­фи­цит­ный бюд­жет, на­це­лен­ный на даль­ней­шее сни­же­ние на­ло­гов и сти­му­ли­ро­ва­ние эко­но­ми­ки че­рез ин­ве­сти­ции в ин­фра­струк­ту­ру, национальные пар­ки, строи­тель­ст­во со­ци­аль­но­го жи­лья и арк­тические ис­сле­до­ва­ния. Стре­мясь пре­д­от­вра­тить уси­ле­ние фран­ко­ка­над­ско­го се­па­ра­тиз­ма, С. Хар­пер не­од­но­крат­но пуб­лич­но апел­ли­ро­вал к «кве­бек­ской на­ции», ука­зы­вая на то, что её ис­то­ричекая, куль­тур­ная и язы­ко­вая иден­тич­ность и ав­то­но­мия на­дёж­но га­ран­ти­ро­ва­ны гиб­ко­стью и от­кры­то­стью фе­де­раль­ной сис­те­мы Ка­на­ды.

Сим­во­ли­ка Консервативной партии вы­дер­жа­на в си­них то­нах. Эмб­ле­ма - латинская бу­к­ва «С» [пер­вая бу­к­ва в на­зва­ни­ях пар­тии (Conser­vative) и стра­ны (Canada)], внут­ри ко­то­рой по­ме­щён кле­но­вый лист.

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