КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ КАНАДЫ
КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ КАНАДЫ (Conservative Party of Canada) - возникла в 2003 году в результате слияния Прогрессивно-консервативной партии (ПКП) с идеологически близким ей Канадским альянсом (КА).
Объединение партий было вызвано глубоким кризисом ПКП, уступившей КА в парламенте по итогам выборов 2000 года роль главной консервативной оппозиционной силы либеральному правительству Ж. Кретьена.
Лидером Консервативной партии был избран С. Харпер, один из основателей Реформистской партии, предшественницы КА, представлявший интересы нефтяного бизнеса и степных провинций канадского Запада, недовольных чрезмерным вниманием федерального центра к провинции Квебек и собственным местом в федерации. Консервативная партия провозгласила себя наследницей канадских консервативных традиций, связанных с именами Дж.А. Макдональда и Дж.Дж. Дифенбейкера.
Успех на парламентских выборах 2006 года и внеочередных выборах 2008 года позволил Консервативной партии два раза подряд сформировать консервативное правительство меньшинства.
Предвыборные кампании партия вела под лозунгами индивидуализма, сохранения традиционных семейных ценностей, развития конкуренции, ограничения компетенции центрального правительства и сокращения его аппарата, умеренного социального консерватизма. Кабинеты Консервативной партии снизили непопулярный налог на товары и услуги, сократили финансирование некоторых культурных программ, инициировали ряд антикоррупционных мер и ужесточение уголовного законодательства, увеличили военные расходы.
В декабре 2008 года С. Харпер на короткое время приостановил работу парламента, чтобы избежать вынесения оппозицией (Либеральная партия, Новая демократич. партия, Квебекский блок) вотума недоверия его правительству. В условиях глобального финансового и экономического кризиса консервативное правительство разработало дефицитный бюджет, нацеленный на дальнейшее снижение налогов и стимулирование экономики через инвестиции в инфраструктуру, национальные парки, строительство социального жилья и арктические исследования. Стремясь предотвратить усиление франкоканадского сепаратизма, С. Харпер неоднократно публично апеллировал к «квебекской нации», указывая на то, что её историчекая, культурная и языковая идентичность и автономия надёжно гарантированы гибкостью и открытостью федеральной системы Канады.
Символика Консервативной партии выдержана в синих тонах. Эмблема - латинская буква «С» [первая буква в названиях партии (Conservative) и страны (Canada)], внутри которой помещён кленовый лист.