КОНСЕРТГЕБАУ
КОНСЕРТГЕБАУ (Concertgebouw, букв. - концертное здание) - концертное общество, зал и оркестр в Амстердаме.
Здание «Консертгебаум» с уникальной акустикой (арх. А.Л. ван Гендт) открыто в 1888 году (прототип - здание лейпцигского «Гевандхауза», 1884 год).
Первый публичный концерт оркестра состоялся в 1888 году на открытии здания под руководством В. Кеса (возглавлял оркестр до 1895 года). В 1895-1945 годы главный дирижёр - В. Менгельберг; при нём оркестр выдвинулся в число ведущих симфонический коллективов мира.
В 1952 году оркестр отделился от общества, однако сохранил название (с 1988 года Королевский оркестр «Консертгебау»).
Руководителями оркестра были Э. ван Бейнум (1945-1959 годы), О. Йохум (1961-1963 годы), Б. Хайтинк (1961-1988 годы), Р. Шайи (1988-2004 годы); с 2004 года главный дирижёр - М. Янсонс.
\В разные годы с оркестром «Консертгебау» выступали дирижёры: Н. Арнонкур, А. Боулт, Л. Бернстайн, Т. Бичем, P. Буш, Б. Вальтер, Э. де Варт, К. Клайбер, К.П. Кондрашин, П. Монтё, Дж. Селл, И.Ф. Стравинский, В. Талих, Р. Штраус и др.
Оркестр «Консертгебау» - первый исполнитель в Нидерландах многих сочинений Б. Бартока, Г. Малера, Л. Яначека, С.С. Прокофьева, А. Русселя, З. Кодая, Д.Д. Шостаковича, О. Мессиана и других композиторов XX века.
В зале «Консертгебау», помимо регулярных концертов, проводятся музыкальные фестивали: Малеровские (1920 год, исполнены все симфонии Г. Малера; 1995 год), французской музыки (1922 год), Р. Штрауса (1924 год) и др.
В «Консергебау» выступали популярные джазовые и рок-музыканты: Л. Армстронг, К. Бейси, Ф. Заппа, группа «The Who» и др.
Иллюстрации:
Концертный зал «Консертгебау». Архив БРЭ.