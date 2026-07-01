КОНСЕРТГЕБАУ

КОНСЕРТГЕБАУ (Concertgebouw, букв. - кон­церт­ное зда­ние) - кон­церт­ное об­ще­ст­во, зал и ор­кестр в Ам­стер­да­ме.

Зда­ние «Консертгебаум» с уни­каль­ной аку­сти­кой (арх. А.Л. ван Гендт) от­кры­то в 1888 году (про­то­тип - зда­ние лейп­циг­ско­го «Ге­ванд­хау­за», 1884 год).

Пер­вый пуб­лич­ный кон­церт ор­ке­ст­ра со­сто­ял­ся в 1888 году на от­кры­тии зда­ния под руководством В. Ке­са (воз­глав­лял ор­кестр до 1895 года). В 1895-1945 годы главный ди­ри­жёр - В. Мен­гель­берг ; при нём ор­кестр вы­дви­нул­ся в чис­ло ве­ду­щих сим­фо­нический кол­лек­ти­вов ми­ра.

В 1952 году ор­кестр от­делил­ся от об­ще­ст­ва, од­на­ко со­хра­нил на­зва­ние (с 1988 года Ко­ро­лев­ский ор­кестр «Кон­серт­ге­бау»).

Ру­ко­во­ди­те­ля­ми ор­ке­ст­ра бы­ли Э. ван Бей­нум (1945-1959 годы), О. Йо­хум (1961-1963 годы), Б. Хай­тинк (1961-1988 годы), Р. Шайи (1988-2004 годы); с 2004 года главный ди­ри­жёр - М. Ян­сонс.

\В раз­ные го­ды с ор­ке­ст­ром «Консертгебау» вы­сту­па­ли ди­ри­жё­ры: Н. Ар­нон­кур, А. Боулт, Л. Берн­стайн, Т. Би­чем, P. Буш, Б. Валь­тер, Э. де Варт, К. Клай­бер, К.П. Кон­д­ра­шин, П. Мон­тё, Дж. Селл, И.Ф. Стра­вин­ский, В. Та­лих, Р. Штра­ус и др.

Ор­кестр «Консертгебау» - пер­вый ис­полни­тель в Ни­дер­лан­дах многих со­чи­не­ний Б. Бар­то­ка, Г. Ма­ле­ра, Л. Яна­че­ка, С.С. Про­кофь­е­ва , А. Рус­се­ля, З. Ко­дая, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, О. Мес­сиа­на и других ком­по­зи­то­ров XX века.

В за­ле «Консертгебау», по­ми­мо ре­гу­ляр­ных кон­цер­тов, про­во­дят­ся музыкальные фес­ти­ва­ли: Ма­ле­ров­ские (1920 год, ис­пол­не­ны все сим­фо­нии Г. Ма­ле­ра; 1995 год), французской му­зы­ки (1922 год), Р. Штрау­са (1924 год) и др.

В «Консергебау» вы­сту­па­ли по­пу­ляр­ные джа­зо­вые и рок-му­зы­кан­ты: Л. Арм­ст­ронг, К. Бей­си, Ф. Зап­па, груп­па «The Who» и др.

Иллюстрации:

Кон­церт­ный зал «Кон­серт­ге­бау». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)