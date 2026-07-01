КОНСЕПСЬОН
КОНСЕПСЬОН (Concepción) - город в Чили, административный центр региона Био-Био.
Население 215,9 тыс. человек (2009 год). С городами Талькауано (156 тыс. человек), Коронель (104 тыс. человек), Уальпен (93 тыс. человек), Чигуаянте (89 тыс. человек), Сан-Педро-де-ла-Пас (89 тыс. человек), Лота, Пенко, Томе и др. образует Большой Консепсьон - вторую крупнейшую агломерацию страны (после Сантьяго) с населением 1040,6 тыс. человек.
Расположен на р. Био-Био (в пределах города образует ряд проток), в нескольких километрах от её впадения в Тихий океан. Морской порт Консепсьон - Талькауано. Железнодорожное и автомобильное сообщение с крупнейшими городами Чили. Международный аэропорт Карриель-Сур.
Основан в 1550 году испанским конкистадором П. де Вальдивией. В 1565-1573 годы резиденция аудиенсии. В 1760-х годах перенесён на нынешнее место, в 1765 году получил статус города. В 1818 году в Консепсьоне провозглашена независимость Чили. Неоднократно разрушался землетрясениями (1570, 1657, 1687, 1730, 1751, 1835, 1939 и 1960 годы).
Сохранились: собор Непорочного зачатия (1940-1950 годы), ансамбль площади Перу (1942-1945 годы). Негосударственные вузы: Университет Консепсьона (1919 год; в его составе художественный музей, пинакотека), Университет Био-Био (1947 год; современное название с 1988 года), Католический университет (1991 год); представительство Технического университета им. Федерико Санта-Марии (основан в 1926 году, современые статус и название с 1935 годы; Вальпараисо). Музеи: археологический (1882 год), естественной истории (1902 год).
Консепсьон - важный экономический центр страны и региона Био-Био. В городском хозяйстве занято около 145 тыс. человек, из них в сфере услуг около 90% (в основном в торговле, логистике, IT-секторе, строительстве), промышленности - около 10%. Большая часть производственных мощностей вынесены за городскую черту, сосредоточены в пределах Большого Консепсьона.
Среди крупных индустриальных объектов - нефтеперерабатывающий завод [Талькауано; 1966 год; принадлежит «Petrox S.A.», дочерней компании «Empresa Nacional de Petroleo», ENAP; нефть поступает по трансандийскому трубопроводу (длина 425 км) с месторождений аргент. нефтегазоносного бассейна Неукен], нефтехимические предприятия компаний «Petroquimica Dow S.A.» и «Petroquim» (произ-во пластмасс, полиэтилена и др.), металлургический комбинат (принадлежит «Compañía Siderúrgica Huachipato»; мощность 1,2 млн. т продукции в год; производство чугуна и качественных сталей, в основном для внутреннего рынка), цементный завод компании «Cementos Bio-Bio» (мощность 750 тыс. т в год; в т. ч. выпуск технического цемента для металлургии). Предприятия пищевой (в т. ч. производство пива, прохладительных напитков), мебельной, текстильной и кожевенно-обувной промышленности.
В прибрежной зоне Большого Консепсьона развито рыболовство (б. ч. улова - сардины, тунец, лангусты; в целом на регион Био-Био приходится ок. 50% национаьного улова). Большая часть предприятий по переработке рыбы и морепродуктов сосредоточена в Талькауано («Alimar», «El Golfo», «SPK S.A.», «Qurbosa», «Camanchaca», «Bio Bío», «Indumar», «Congelados del Pacífico» и др., все входят в Asociacion de Industriales Pesqueros); рыбопродукция экспортируется в основном в страны ЕС, Японию, Индонезию и Китай.