КОНСЕПСЬОН

КОНСЕПСЬОН (Concepción) - го­род в Чи­ли, административный центр ре­гио­на Био-Био.

Население 215,9 тыс. человек (2009 год). С го­ро­да­ми Таль­кауа­но (156 тыс. человек), Ко­ро­нель (104 тыс. человек), Уаль­пен (93 тыс. человек), Чи­гу­аян­те (89 тыс. человек), Сан-Пед­ро-де-ла-Пас (89 тыс. человек), Ло­та, Пен­ко, То­ме и др. об­ра­зу­ет Боль­шой Кон­сепсь­он - вто­рую круп­ней­шую аг­ло­ме­ра­цию стра­ны (по­сле Сан­ть­я­го) с на­се­ле­ни­ем 1040,6 тыс. человек.

Рас­по­ло­жен на р. Био-Био (в пре­де­лах го­ро­да об­ра­зу­ет ряд про­ток), в не­сколь­ких ки­ло­мет­рах от её впа­де­ния в Ти­хий океан. Морской порт Консепсьон - Таль­кауа­но. Железнодорожное и ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми Чи­ли. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Кар­ри­ель-Сур.

Ос­но­ван в 1550 году испанским кон­ки­ста­до­ром П. де Валь­ди­ви­ей. В 1565-1573 годы ре­зи­ден­ция ау­ди­ен­сии. В 1760-х годах пе­ре­не­сён на ны­неш­нее ме­сто, в 1765 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1818 году в Консепсьоне про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мость Чи­ли. Не­од­но­крат­но раз­ру­шал­ся зем­ле­тря­се­ния­ми (1570, 1657, 1687, 1730, 1751, 1835, 1939 и 1960 годы).

Со­хра­ни­лись: со­бор Не­по­роч­но­го за­ча­тия (1940-1950 годы), ан­самбль площади Пе­ру (1942-1945 годы). Не­го­су­дар­ст­вен­ные ву­зы: Университет Кон­сеп­сь­о­на (1919 год; в его со­ста­ве ху­дожественный му­зей, пи­на­ко­те­ка), Университет Био-Био (1947 год; современное название с 1988 года), Ка­то­лический университет (1991 год); пред­ста­ви­тель­ст­во Тех­нического университета им. Фе­де­ри­ко Сан­та-Ма­рии (ос­но­ван в 1926 году, современые ста­тус и название с 1935 годы; Валь­па­раисо). Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский (1882 год), ес­тественной ис­то­рии (1902 год).

Консепсьон - важ­ный эко­но­мический центр стра­ны и ре­гио­на Био-Био. В городском хо­зяй­ст­ве заня­то около 145 тыс. человек, из них в сфе­ре ус­луг около 90% (в основном в тор­гов­ле, логи­сти­ке, IT-сек­то­ре, строи­тель­ст­ве), промышленности - около 10%. Большая часть про­из­водственных мощ­но­стей вы­не­се­ны за городскую чер­ту, со­сре­до­то­че­ны в пре­де­лах Боль­шо­го Кон­сеп­сь­о­на.

Сре­ди круп­ных ин­ду­ст­ри­аль­ных объ­ек­тов - неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод [Таль­кауа­но; 1966 год; при­над­ле­жит «Petrox S.A.», до­чер­ней ком­па­нии «Em­presa Nacional de Petroleo», ENAP; нефть по­сту­па­ет по тран­сан­дий­ско­му тру­бо­про­во­ду (дли­на 425 км) с ме­сто­ро­ж­де­ний ар­гент. неф­те­га­зо­нос­но­го бас­сей­на Не­укен], неф­те­хи­мические пред­при­ятия ком­па­ний «Petroquimica Dow S.A.» и «Petro­quim» (про­из-во пла­ст­масс, по­ли­эти­ле­на и др.), ме­тал­лур­гический ком­би­нат (при­над­ле­жит «Compañía Siderúrgica Huachi­pato»; мощ­ность 1,2 млн. т про­дук­ции в год; про­изводство чу­гу­на и ка­че­ст­вен­ных ста­лей, в основном для внутреннего рын­ка), це­мент­ный за­вод ком­па­нии «Cementos Bio-Bio» (мощ­ность 750 тыс. т в год; в т. ч. вы­пуск тех­нического це­мен­та для ме­тал­лур­гии). Пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. про­изводство пи­ва, про­хла­дительных на­пит­ков), ме­бель­ной, тек­стиль­ной и ко­же­вен­но-обув­ной про­мыш­лен­но­сти.

В при­бреж­ной зо­не Боль­шо­го Кон­сеп­сь­о­на раз­ви­то ры­бо­лов­ст­во (б. ч. уло­ва - сар­ди­ны, ту­нец, лан­гу­сты; в це­лом на ре­ги­он Био-Био при­хо­дит­ся ок. 50% национаьного уло­ва). Большая часть пред­при­ятий по пе­ре­ра­бот­ке ры­бы и мо­ре­про­дук­тов со­сре­до­то­че­на в Таль­кауа­но («Alimar», «El Golfo», «SPK S.A.», «Qurbosa», «Ca­man­chaca», «Bio Bío», «Indumar», «Con­gelados del Pa­cífico» и др., все вхо­дят в Asociacion de Industriales Pesqueros); ры­бо­про­дук­ция экс­пор­ти­ру­ет­ся в основном в стра­ны ЕС, Япо­нию, Ин­до­не­зию и Ки­тай .

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