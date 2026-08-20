КОНСЕЛЬЮ (concelho)

Самоуправляемое административно-территориальное образование в Португалии.

Как форма организации местной власти средневековые конселью ведут своё происхождение с 12 в., с предоставления по хартии сеньора жителям поселения (бурга или коммуны) определённых прав (форала). Особенное распространение получили в ходе Реконкисты.

В 15–16 вв., в период централизации Португалии «Установления Афонсу» и «Установления Мануэла» придали единообразие конселью и обозначили пределы их компетенции. Даруя форалы определённым землям и территориям, способствуя формированию конселью, короли тем самым препятствовали превращению их отдельными представителями знати в сеньории.

Конселью могут быть как городскими, так и сельскими, могут состоять из одного или нескольких приходов (freguesia). Они управляются Муниципальным советом (Câmara Municipal) и Муниципальной ассамблеей (Assembleia Municipal). Муниципальный совет как исполнительный орган ведает всеми вопросами управления и текущими делами конселью. В совете, как правило, 5 человек, но в зависимости от численности населения конселью их число может быть и больше.

Муниципальная ассамблея, в которую входят выборные представители приходов, решает общие вопросы, оценивает деятельность Муниципального совета, в первую очередь её финансовую сторону.

В числе обязанностей конселью были общественные работы по возведению мостов, укреплений и других общественно значимых объектов. (Установления Филиппа. Кн. I. Титул LXVI. 1595 г.).

Тип администрирования конселью менялся во времени, подчинялись собственным законам и местным обычаям, а затем, в ходе административной централизации – общему законодательству. Как местные автаркии они были ликвидированы в ходе либеральных перемен начала 1800-х гг.

Конституция Португалии 1976 г. предоставила политическую автономию местным образованиям (Ст. 235, п. 2). В Европе на основе Европейской хартии местной автономии (1985) организация местной власти рассматривается как фундаментальный принцип демократии. В современной Португалии 308 административно-территориальных единиц, обладающих определённой территорией, населением, управлением и юрисдикцией, именуются конселью.

Автор статьи: А.П. Черных