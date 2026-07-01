КОНСЕХО

КОНСЕХО (исп. concejo, от лат. сonci­li­um - со­ве­ща­ние, со­б­ра­ние) - в средневековых го­ро­дах Пи­ре­ней­ско­го полуострова:

1) со­об­ще­ст­во всех пол­но­прав­ных го­ро­жан, вы­ра­жав­ших свою во­лю на со­б­ра­нии - т. н. от­кры­том консехо (concejo abierto). По­яв­ле­ние и раз­ви­тие ин­сти­ту­та консехо (XI-XIII века) свя­за­но с про­цес­сом рос­та го­ро­дов. Пер­во­на­чаль­но мно­гие консехо на­хо­ди­лись под кон­тро­лем сво­их сень­о­ров - ко­ро­ля, круп­ных зем­ле­вла­дель­цев, Церк­ви. К концу XII века консехо до­би­лись пра­ва на собственную юрис­дик­цию и фор­ми­ро­ва­ние вы­бор­ных ор­га­нов вла­сти (дан­ные пра­ва за­кре­п­ля­лись в фу­эро). Консехо из­би­ра­ли долж­но­ст­ных лиц, в пер­вую оче­редь су­дью го­ро­да, ор­га­ни­зо­вы­ва­ли во­ен. за­щи­ту, осу­ще­ст­в­ля­ли суд по гражданским де­лам, сбор по­шлин , экс­плуа­та­цию сель­ских вла­де­ний городских об­щи­ны, обес­пе­чи­ва­ли по­ря­док в го­ро­де и бли­жай­шей ок­ру­ге. С XIII века от­кры­тые консехо прак­ти­че­ски не со­би­ра­лись;

2) со­ве­ты долж­но­ст­ных лиц, упол­но­мо­чен­ных управ­лять го­ро­дом. С XIII века фор­ми­ро­ва­лись в основном из пред­ста­ви­те­лей городской эли­ты. С XIV века на­хо­ди­лись во всё боль­шей за­ви­си­мо­сти от ко­ро­лев­ской вла­сти, на­прав­ляв­шей в го­ро­да сво­их пред­ста­ви­те­лей - кор­ре­хи­до­ров.

3) В XIV-XV веках консехо на­зы­ва­ли со­ве­щательный ор­ган при мо­нар­хе - Ко­ро­лев­ский со­вет (Concejo Real). В XVI-XVII веках в Ис­па­нии консехо - ор­га­ны управ­ления при ко­ро­ле, ор­га­ни­зо­ван­ные по ре­гио­наль­но­му (по де­лам Кас­ти­лии, Ара­го­на, Ита­лии и т. д.) или функ­цио­наль­но­му (во­енным де­лам, де­лам ин­кви­зи­ции и т. д.) прин­ци­пу.

4) В Латинской Аме­ри­ке сло­вом «консехо» обо­зна­ча­ют городские со­ве­ты (др. на­зва­ния - ка­биль­до или аюн­тамь­ен­то); в XVI-XVIII веках «консехо» на­зы­ва­ли так­же управ­ляв­ший ко­ло­ния­ми из Ис­па­нии Со­вет по де­лам Ин­дий.

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