КОНСЕХО
КОНСЕХО (исп. concejo, от лат. сoncilium - совещание, собрание) - в средневековых городах Пиренейского полуострова:
1) сообщество всех полноправных горожан, выражавших свою волю на собрании - т. н. открытом консехо (concejo abierto). Появление и развитие института консехо (XI-XIII века) связано с процессом роста городов. Первоначально многие консехо находились под контролем своих сеньоров - короля, крупных землевладельцев, Церкви. К концу XII века консехо добились права на собственную юрисдикцию и формирование выборных органов власти (данные права закреплялись в фуэро). Консехо избирали должностных лиц, в первую очередь судью города, организовывали воен. защиту, осуществляли суд по гражданским делам, сбор пошлин, эксплуатацию сельских владений городских общины, обеспечивали порядок в городе и ближайшей округе. С XIII века открытые консехо практически не собирались;
2) советы должностных лиц, уполномоченных управлять городом. С XIII века формировались в основном из представителей городской элиты. С XIV века находились во всё большей зависимости от королевской власти, направлявшей в города своих представителей - коррехидоров.
3) В XIV-XV веках консехо называли совещательный орган при монархе - Королевский совет (Concejo Real). В XVI-XVII веках в Испании консехо - органы управления при короле, организованные по региональному (по делам Кастилии, Арагона, Италии и т. д.) или функциональному (военным делам, делам инквизиции и т. д.) принципу.
4) В Латинской Америке словом «консехо» обозначают городские советы (др. названия - кабильдо или аюнтамьенто); в XVI-XVIII веках «консехо» называли также управлявший колониями из Испании Совет по делам Индий.