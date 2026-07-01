КОНРАД ВЮРЦБУРГСКИЙ

КОНРАД ВЮРЦБУРГСКИЙ (Konrad von Würzburg) - немецкий по­эт.

Ро­дил­ся в бюр­гер­ской се­мье; был зна­то­ком римской литературы и по­сле­до­ва­те­лем Гот­фри­да Страс­бург­ско­го . Ве­ро­ят­но, в 1260-х годах по­се­лил­ся в Ба­зе­ле.

В ос­но­ве пер­во­го сти­хотворного эпо­са К.В. «Ры­царь ле­бе­дя» («Der Schwan­rit­ter», 1257-1258 год) ле­жит ска­за­ние о Ло­эн­гри­не. В 1261-1277 году по за­ка­зу ба­зель­ских пат­ри­ци­ев Конрад Вюрцбургский соз­дал ге­ро­ический эпос «Ген­рих фон Кем­птен» («Heinrich von Kemp­ten»), сти­хотворной ле­ген­ды ре­лигиозного со­дер­жа­ния «Силь­вестр» («Silvester»), «Алек­си­й» («Alexius») и «Пан­та­ле­он» («Pan­ta­leon») и др. В сред­ние ве­ка был ши­ро­ко из­вес­тен сти­хотворный эпос Конрада Вюрцбургского «Зо­ло­тая куз­ни­ца» («Die gol­dene Schmiede»), по­свя­щён­ный вос­хва­ле­нию Де­вы Ма­рии.

Ав­тор 3 сти­хотворных ро­ма­нов. Ро­ман-ле­ген­да «Эн­гель­хард» («Engelhard») про­слав­ля­ет друж­бу и вер­ность; аван­тюр­ный ро­ман «Пар­то­нопь­ер и Ме­ли­ур» («Par­tonopier und Meliur»), объ­е­ди­нив­ший мо­ти­вы ан­тич­но­го ро­ма­на, вол­шеб­ных ска­зок и жест, по­ве­ст­ву­ет о при­клю­че­ни­ях ры­ца­ря, до­би­ваю­ще­го­ся ру­ки ви­зантийской прин­цес­сы; не­за­кон­чен­ный ро­ман «Тро­ян­ская вой­на» («Trojaner­krieg», 1281-1287 годы) - по­пыт­ка на ос­но­ве разл. ис­точ­ни­ков (Ови­дий, Ста­ций, ста­ро­фран­цуз­ский «Ро­ман о Трое» Бе­нуа де Сент-Мо­ра) объ­е­ди­нить в еди­ное це­лое различные ска­за­ния о Тро­ян­ской вой­не. Сре­ди других со­чи­не­ний - лю­бов­ные пес­ни, шпру­хи, ал­ле­го­рический стих. «Жа­ло­ба ис­кус­ст­ва» («Die Klage der Kunst»).

Конрад Вюрцбургский ока­зал влия­ние на по­эзию мей­стер­зин­ге­ров, ко­то­рые по­чи­та­ли его как од­но­го из «две­на­дца­ти ста­рых мас­те­ров».

Сочинения:

Die Legenden / Hrsg. P. Gereke. Halle, 1925–1927. Bd 1–3;

Die kleinere Dichtungen / Hrsg. E. Schröder. B., 1959–1968. Bd 1–3.