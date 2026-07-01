КОНРАД ВЮРЦБУРГСКИЙ
КОНРАД ВЮРЦБУРГСКИЙ (Konrad von Würzburg) - немецкий поэт.
Родился в бюргерской семье; был знатоком римской литературы и последователем Готфрида Страсбургского. Вероятно, в 1260-х годах поселился в Базеле.
В основе первого стихотворного эпоса К.В. «Рыцарь лебедя» («Der Schwanritter», 1257-1258 год) лежит сказание о Лоэнгрине. В 1261-1277 году по заказу базельских патрициев Конрад Вюрцбургский создал героический эпос «Генрих фон Кемптен» («Heinrich von Kempten»), стихотворной легенды религиозного содержания «Сильвестр» («Silvester»), «Алексий» («Alexius») и «Панталеон» («Pantaleon») и др. В средние века был широко известен стихотворный эпос Конрада Вюрцбургского «Золотая кузница» («Die goldene Schmiede»), посвящённый восхвалению Девы Марии.
Автор 3 стихотворных романов. Роман-легенда «Энгельхард» («Engelhard») прославляет дружбу и верность; авантюрный роман «Партонопьер и Мелиур» («Partonopier und Meliur»), объединивший мотивы античного романа, волшебных сказок и жест, повествует о приключениях рыцаря, добивающегося руки византийской принцессы; незаконченный роман «Троянская война» («Trojanerkrieg», 1281-1287 годы) - попытка на основе разл. источников (Овидий, Стаций, старофранцузский «Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мора) объединить в единое целое различные сказания о Троянской войне. Среди других сочинений - любовные песни, шпрухи, аллегорический стих. «Жалоба искусства» («Die Klage der Kunst»).
Конрад Вюрцбургский оказал влияние на поэзию мейстерзингеров, которые почитали его как одного из «двенадцати старых мастеров».
Сочинения:
Die Legenden / Hrsg. P. Gereke. Halle, 1925–1927. Bd 1–3;
Die kleinere Dichtungen / Hrsg. E. Schröder. B., 1959–1968. Bd 1–3.