КОНРАД II

Конрад II (нем. Konrad der Ältere) (990 — 04.06.1039, Утрехт) — император Священной Римской империи (1027—1039).

С 1024 — король Восточнофранкского королевства (regnum francorum orientalium). Представитель династии, известной с XIV в. как Салическая и восходящей к одной из ветвей Гвидонидов, закрепившейся в Вормсе и Шпейере. Рост политического влияния этого рода начинается при Конраде Рыжем. Проводил активную итальянскую политику, совершив первый поход уже в 1026, после так называемого Umritt— объезда владений после избрания королем Восточнофранкского королевства в 1024, и второй в 1036. В результате 1-го похода К. II вместе с супругой, Гизелой Швабской, был коронован как император в Риме 26 марта 1027 папой Иоанном XIX в присутствии, в том числе, Кнута Великого , короля Дании, и Рудольфа III, короля Бургундии (Арелата). О своих правах на корону последнего К. II заявил несколько позже, в связи с тем, что Рудольф III не имел законных наследников. В Аахене в 1028 он был провозглашен наследником этого королевства, а в 1034 был коронован. Несмотря на то, что Рудольф III скончался в 1032, коронование состоялось не сразу из-за сопротивления Эрнста II Швабского и Одона Шампанского, которое было подавлено. Кроме того, К. II проводил активные военные действия в Саксонии против польского короля Мешко II , представителя династии Пястов . Предпринимал неудачные походы в Венгрию. В отношении с имперской церковью продолжал политику своих предшественников. С одной стороны, поддерживал функционирование монастырей в контексте так называемого servitium regis (службы короне), когда монастыри могли размещать у себя королевский/императорский двор. В своей «Gesta Chuonradi» хронист Випо отмечал, что К. II, в отличие от Оттонов, меньше внимания уделял основанию новых монастырей. Исключением служит монастырь Лимбург. С другой, продолжение политики предшественников проявилось в практике назначения на церковные должности, в том числе епископскую. К. II созывал соборы, как правило, в случае нарушения мира. Проводил активную политику в поддержку вальвассоров, держателей небольших ленов на севере Италии. Так, в 1037 издал «Конституцию о феодах», даровав им право использовать юрисдикцию императора.

Лит.: Бульст-Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й. Священная Римская империя: эпоха становления. СПб., 2008; Bresslau H. Jahrbücher des deutschen Reichs unter Кonrad II. Leipzig, 1879—1884; Erkens F.-R. Konrad II. (um 990—1039). Herrschaft und Reich des ersten Salierkaisers. Regensburg, 1998; Mücke A. Kaiser Кonrad II und Heinrich III. Halle, 1873; Trillmich W. Kaiser Konrad II. und seine Zeit. Bonn, 1991; WolframH. Conrad II, 990—1039: Keiser dreier Reiche. Münich, 2000.