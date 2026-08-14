КОНРАД I МАЗОВЕЦКИЙ

Конрад I Мазовецкий (пол. Konrad I Mazowiecki) (ок. 1187— 31.08.1247)— князь Мазовии. Представитель династии Пястов . Младший сын Казимира II Справедливого , князя Краковского и Вислицского. Женат на Агафье Святославовне, дочери волынского князя.

После смерти Казимира (1194) регентами при К. I M. и его брате Лешеке Белом были их мать Елена Зноемская, епископ Краковский и воевода Краковский Николай Грифита. Однако спустя 4 года в результате переговоров власть перешла к их дяде Мешко Старому, получившему Краков , который признал своим наследником Лешека. Около 1200 был произведен раздел земель, по которому К. I M. получил Мазовию и Куявию . В первые годы активно поддерживал политическую линию, проводимую его братом, например в битве с князем Романом Мстиславовичем Галицким при Завихосте (19 мая 1205). С 1206 их начинает беспокоить соседство пруссов и ятвягов, которые оставались язычниками. В том же году К. I M. пригласил в свои земли цистерцианцев и на протяжении нескольких лет поддерживал их миссии. Попытки (совместно с братом Лешеком Белым) организации миссий с целью христианизации пруссов были предприняты в 1212 и в 1216 (при поддержке папы Иннокентия III ). С именем К. I M. связано появление в Прибалтике Тевтонского (Немецкого) ордена , который по его приглашению прибыл в Пруссию для защиты земель Мазовии и борьбы с язычниками-пруссами. Переговоры велись с середины 1220-х, одновременно с созданием Добжинского (Добринского) ордена (с 1237 в составе Тевтонского). Одним из свидетельств этого процесса является так называемый договор в Крушвице от 16 июня 1230 о передаче Хельминской земли ордену. В 1233 К. I M. разделил земли между сыновьями, оставив себе лишь территорию на юго-востоке Великой Польши и черские земли в Мазовии. В 1239 на короткое время был отлучен архиепископом Гнезненским из-за казни Яна Чапла. В 1240-х боролся с Болеславом V Стыдливым за Краков, однако потерпел неудачу.

Лит.:Górski K. Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego. Warszawa, 1977; Jasiński K. Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań—Wrocław, 2001. S. 49—94; Piekosiński F. Uwagi nad ustawodawstwem wiślicko-piotrkowskiem Króla Kazimierza Wielkiego // Rozpraw Wydziału Filozoficzno-Historycznego Akademii Umiejętności w Krakowie. T. XXVIII. Kraków, 1891; Samsonowicz H. Konrad Mazowiecki (1187/88 — 31 VIII 1247). Kraków, 2008; Wyrozumski J. Dzieje Polski piastowskiej. Kraków, 1999.