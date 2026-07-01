КОНРАД ФОН ХЁТЦЕНДОРФ ФРАНЦ

КО́НРАД ФОН ХЁТЦЕНДОРФ (Conrad von Hötzendorf) ФРАНЦ - ав­ст­ро-венгерский вое­на­чаль­ник, генерал-фельдмаршал (1916 год), граф (1918 год).

Из во­енной се­мьи. Окон­чил Хайн­бург­ский ка­дет­ский кор­пус (1867 год), Те­ре­зи­ан­скую во­енную ака­де­мию (1871 год) и Ака­де­мию ген­шта­ба (1876 год).

В 1878-1883 годы слу­жил в австрийских ок­ку­пационных вой­сках в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не. С 1883 года начальник шта­ба пехотной ди­ви­зии. В 1888-1892 годы пре­по­да­ва­тель в Ака­де­мии ген­шта­ба, в 1892-1902 годы командующий пехотного пол­ка, за­тем ди­ви­зии (1903-1906 годы).

По ре­ко­мен­да­ции на­след­ни­ка пре­сто­ла Фран­ца Фер­ди­нан­да был на­зна­чен начальником ген­шта­ба (1906 год). Про­вёл ре­ор­га­ни­за­цию воо­руж. сил Ав­ст­ро-Венгрской им­пе­рии, су­ще­ст­вен­но уси­лил ар­тил­ле­рию . В но­ябре 1911 года (в ре­зуль­та­те не­со­гла­сия с ли­ни­ей министра иностранных дел А. фон Эрен­та­ля) Конрад фон Хётцендорф был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть пост начальника ген­шта­ба, на­зна­чен ин­спек­то­ром ар­мии, од­на­ко в декабре 1912 гоад воз­вра­щён на преж­ний пост.

Яв­ля­ясь ру­ко­во­ди­те­лем «пар­тии вой­ны» и бу­ду­чи убе­ж­дён в не­из­беж­но­сти боль­шо­го воо­руженного кон­флик­та, вы­сту­пал за пре­вен­тив­ную вой­ну на Бал­ка­нах, ок­ку­па­цию Сер­бии и Чер­но­го­рии. Один из главных ини­циа­то­ров ис­поль­зо­ва­ния убий­ст­ва Фран­ца Фер­ди­нан­да в ка­че­ст­ве пред­ло­га для на­ча­ла во­ен. дей­ст­вий.

С объ­яв­ле­ни­ем в августе 1914 года мо­би­ли­за­ции на­зна­чен начальником По­ле­во­го ген­шта­ба при Вер­хов­ном глав­но­ко­ман­дую­щем ав­ст­ро-венгерской ар­мии эрц­гер­цо­ге Фрид­ри­хе и фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил во­енными дей­ст­вия­ми на Восточном фрон­те в Первую ми­ро­вую вой­ну. По­сле по­ра­же­ния германской ар­мии в Марн­ском сра­же­нии 1914 года (см. Марн­ские сра­же­ния 1914, 1918 годы) при­зы­вал германское ко­ман­до­ва­ние к на­не­се­нию основного уда­ра на Восточном фрон­те, яв­лял­ся од­ним из ини­циа­то­ров и раз­ра­бот­чи­ков Гор­лиц­ко­го про­ры­ва 1915 года.

От­стра­нён от долж­но­сти 1 марта 1917 года по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол императора Кар­ла I и на­зна­чен ко­мандованием 11-й ар­ми­ей в Южном Ти­ро­ле. В ию­ле 1918 года снят с ко­ман­до­ва­ния ар­ми­ей и на­зна­чен начальником императорского кон­воя, канц­ле­ром во­енного ор­дена Ма­рии Те­ре­зии.

Ав­тор ме­муа­ров, со­дер­жа­щих об­шир­ный фак­тический ма­те­ри­ал по Первой ми­ро­вой вой­не.

Сочинения:

Zum Stadium der Taktik. W., 1898–1899. Bd 1–2;

Aus meiner Dienstzeit. 1906–1918. W., 1921–1925. Bd 1–5.

Автор статьи: В. В. Зяб­ри­ков.