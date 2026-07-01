КОНРАД ФОН ХЁТЦЕНДОРФ ФРАНЦ
КО́НРАД ФОН ХЁТЦЕНДОРФ (Conrad von Hötzendorf) ФРАНЦ - австро-венгерский военачальник, генерал-фельдмаршал (1916 год), граф (1918 год).
Из военной семьи. Окончил Хайнбургский кадетский корпус (1867 год), Терезианскую военную академию (1871 год) и Академию генштаба (1876 год).
В 1878-1883 годы служил в австрийских оккупационных войсках в Боснии и Герцеговине. С 1883 года начальник штаба пехотной дивизии. В 1888-1892 годы преподаватель в Академии генштаба, в 1892-1902 годы командующий пехотного полка, затем дивизии (1903-1906 годы).
По рекомендации наследника престола Франца Фердинанда был назначен начальником генштаба (1906 год). Провёл реорганизацию вооруж. сил Австро-Венгрской империи, существенно усилил артиллерию. В ноябре 1911 года (в результате несогласия с линией министра иностранных дел А. фон Эренталя) Конрад фон Хётцендорф был вынужден покинуть пост начальника генштаба, назначен инспектором армии, однако в декабре 1912 гоад возвращён на прежний пост.
Являясь руководителем «партии войны» и будучи убеждён в неизбежности большого вооруженного конфликта, выступал за превентивную войну на Балканах, оккупацию Сербии и Черногории. Один из главных инициаторов использования убийства Франца Фердинанда в качестве предлога для начала воен. действий.
С объявлением в августе 1914 года мобилизации назначен начальником Полевого генштаба при Верховном главнокомандующем австро-венгерской армии эрцгерцоге Фридрихе и фактически руководил военными действиями на Восточном фронте в Первую мировую войну. После поражения германской армии в Марнском сражении 1914 года (см. Марнские сражения 1914, 1918 годы) призывал германское командование к нанесению основного удара на Восточном фронте, являлся одним из инициаторов и разработчиков Горлицкого прорыва 1915 года.
Отстранён от должности 1 марта 1917 года после вступления на престол императора Карла I и назначен командованием 11-й армией в Южном Тироле. В июле 1918 года снят с командования армией и назначен начальником императорского конвоя, канцлером военного ордена Марии Терезии.
Автор мемуаров, содержащих обширный фактический материал по Первой мировой войне.
Сочинения:
Zum Stadium der Taktik. W., 1898–1899. Bd 1–2;
Aus meiner Dienstzeit. 1906–1918. W., 1921–1925. Bd 1–5.
Автор статьи: В. В. Зябриков.