КОНРАД ДЖОЗЕФ
КОНРАД (Conrad) ДЖОЗЕФ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Юзеф Теодор Конрад Коженёвский (Korzeniowski)) - английский писатель.
Сын польского дворянина. Учился в Кракове и Львове.
В 1874 году эмигрировал во Францию, служил во французском и английском торговом флоте, прошёл путь от матроса до капитана. В 1884 году получил английское подданство.
В 1894 году оставил флот, поселился в Кенте. Дебютировал романом «Каприз Олмейера» («Almayer’s folly», 1895 год, рус. пер. 1923 год), получившим одобрение Дж. Голсуорси.
Основные темы творчества Дж. Конрада - борьба человека со стихией, верность и предательство, дружба и любовь, долг, ответственность, страх и власть.
Известность Дж. Конрада принесли романы и повести в русле неоромантизма, изобилующие описаниями морских приключений: «Негр с "Нарцисса"» («The nigger of the Narcissus», 1897 год, рус. пер. 1925 год), «Молодость» («Youth», 1902 год), «Конец неволи» («The end of the tether», 1902 год) и др. В романе «Лорд Джим» («Lord Jim», 1900 год, рус. пер. 1926 год) Дж. Конрад, используя традиции романа воспитания, рассказал историю становления характера молодого человека. В отличие от Р. Киплинга, Дж. Конрад не был склонен идеализировать «цивилизационную» роль европейцев, посвятив роман «Сердце тьмы» («Heart of darkness», 1902 год; вольная экранизация Ф.Ф. Копполы под назв. «Апокалипсис сегодня», 1979 год) теме развращающего влияния колонизации на души как завоевателей, так и туземцев.
В романе «Ностромо» («Nostromo», 1904 год, рус. пер. 1928 год) Дж. Конрад воссоздал образ жизни в вымышленном южно-америанском государстве, в котором главенствуют деньги и произвол власть имущих.
Для прозы Дж. Конрад, отразившей влияние Ч. Диккенса, У. Коллинза, Р. Браунинга и в то же время предвосхитившей мн. тенденции прозы модернизма (сопоставление разных точек зрения на события и др.), характерны психологизм, ярко выраженное притчевое начало. Несмотря на то, что английским языком Дж. Конрад овладел уже будучи взрослым, способность тонко чувствовать и воспроизводить нюансы речи, богатство используемых языковых средств снискали ему репутацию одного из лучших стилистов в английской литературе.
Среди произведений Дж. Конрад - автобиографический роман «Линия тени» («The shadow line», 1917 год; экранизация А. Вайды, 1976 год), роман о русских народовольцах «На взгляд Запада» («Under Western eyes», 1911 год, руский перевод 1912 год), публицистика, путевые очерки, литературно-критические статьи. Ряд произведений написан Дж. Конрад в соавторстве с Ф.М. Фордом. Творчество Дж. Конрад оказало значительное воздействие на Дж. Лондона, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Г. Грина и др.
Сочинения:
Works. N. Y.; L., 1980. Vol. 1–20;
The collected letters. Camb., 1983–2008. Vol. 1–9;
Соч.: В 3 т. М., 1993–1996.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.