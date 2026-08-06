КОНРАД ДЖОЗЕФ

КОНРАД (Conrad) ДЖОЗЕФ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Юзеф Тео­дор Кон­рад Ко­женёв­ский (Korzeniowski)) - английский пи­са­тель.

Сын польского дво­ря­ни­на. Учил­ся в Кра­ко­ве и Льво­ве.

В 1874 году эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию, слу­жил во французском и английском тор­го­вом фло­те, про­шёл путь от мат­ро­са до ка­пи­та­на. В 1884 году по­лу­чил английское под­дан­ст­во.

В 1894 году ос­та­вил флот, по­се­лил­ся в Кен­те. Де­бю­ти­ро­вал ро­ма­ном «Ка­приз Ол­мей­е­ра» («Almayer’s folly», 1895 год, рус. пер. 1923 год), по­лу­чив­шим одоб­ре­ние Дж. Гол­су­ор­си.

Основные те­мы твор­че­ст­ва Дж. Конрада - борь­ба че­ло­ве­ка со сти­хи­ей, вер­ность и пре­да­тель­ст­во, друж­ба и лю­бовь, долг, от­вет­ст­вен­ность, страх и власть.

Из­вест­ность Дж. Конрада при­нес­ли ро­ма­ны и по­вес­ти в рус­ле нео­ро­ман­тиз­ма, изо­би­лую­щие опи­са­ниями мор­ских при­клю­че­ний: «Негр с "Нар­цис­са"» («The nig­ger of the Narcis­sus», 1897 год, рус. пер. 1925 год), «Мо­ло­дость» («Youth», 1902 год), «Ко­нец не­во­ли» («The end of the tether», 1902 год) и др. В ро­ма­не «Лорд Джим» («Lord Jim», 1900 год, рус. пер. 1926 год) Дж. Конрад, ис­поль­зуя тра­ди­ции ро­ма­на вос­пи­та­ния, рас­ска­зал ис­то­рию ста­нов­ле­ния ха­рак­те­ра мо­ло­до­го че­ло­ве­ка. В от­ли­чие от Р. Ки­п­лин­га, Дж. Конрад не был скло­нен идеа­ли­зи­ро­вать «ци­ви­ли­за­ци­он­ную» роль ев­ро­пей­цев, по­свя­тив ро­ман «Серд­це тьмы» («Heart of dark­ness», 1902 год; воль­ная эк­ра­ни­за­ция Ф.Ф. Коп­по­лы под назв. «Апо­ка­лип­сис се­год­ня», 1979 год) те­ме раз­вра­щаю­ще­го влия­ния ко­ло­ни­за­ции на ду­ши как за­вое­ва­те­лей, так и ту­зем­цев.

В ро­ма­не «Но­ст­ро­мо» («Nostromo», 1904 год, рус. пер. 1928 год) Дж. Конрад вос­соз­дал об­раз жиз­ни в вы­мыш­лен­ном южно-америанском го­су­дар­ст­ве, в ко­то­ром гла­вен­ст­ву­ют день­ги и про­из­вол власть иму­щих.

Для про­зы Дж. Конрад, от­ра­зив­шей влия­ние Ч. Дик­кен­са , У. Кол­лин­за, Р. Брау­нин­га и в то же вре­мя пред­вос­хи­тив­шей мн. тен­ден­ции про­зы мо­дер­низ­ма (со­по­став­ле­ние раз­ных то­чек зре­ния на со­бытия и др.), ха­рак­тер­ны пси­хо­ло­гизм, яр­ко вы­ра­жен­ное прит­че­вое на­ча­ло. Не­смот­ря на то, что английским язы­ком Дж. Конрад ов­ла­дел уже бу­ду­чи взрос­лым, спо­соб­ность тон­ко чув­ст­во­вать и вос­про­из­во­дить ню­ан­сы ре­чи, бо­гат­ст­во ис­поль­зуе­мых язы­ко­вых средств сни­ска­ли ему ре­пу­та­цию од­но­го из луч­ших сти­ли­стов в английской литературе.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Дж. Конрад - ав­то­био­гра­фический ро­ман «Ли­ния те­ни» («The shadow line», 1917 год; эк­ра­ни­за­ция А. Вай­ды, 1976 год), ро­ман о русских на­ро­до­воль­цах «На взгляд За­па­да» («Under Western eyes», 1911 год, руский перевод 1912 год), пуб­ли­ци­сти­ка, пу­те­вые очер­ки, литературно-кри­тические ста­тьи. Ряд про­из­ве­де­ний на­пи­сан Дж. Конрад в со­ав­тор­ст­ве с Ф.М. Фор­дом. Твор­че­ст­во Дж. Конрад ока­за­ло зна­чительное воз­дей­ст­вие на Дж. Лон­до­на, Э. Хе­мин­гуэя, У. Фолк­не­ра, Г. Гри­на и др.

Сочинения:

Works. N. Y.; L., 1980. Vol. 1–20;

The collected letters. Camb., 1983–2008. Vol. 1–9;

Соч.: В 3 т. М., 1993–1996.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.