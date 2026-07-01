КОНРАД ДЬЁРДЬ

КОНРАД (Konrád) ДЬЁРДЬ - венгерский пи­са­тель.

Из еврейской се­мьи. Окон­чил Бу­да­пешт­ский университет (1956 год); уча­ст­ник Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года.

Пе­ча­тал­ся с 1959 года.

Пер­вый ро­ман - «Тя­жё­лый день» («A látogató», 1969 год, русский перевод 1991 год) - при­нёс Д. Конраду ре­пу­та­цию пи­са­те­ля- дис­си­ден­та .

В 1976-1989 годы на пуб­ли­ка­цию со­чи­не­ний Д. Конрада в Венг­рии был на­ло­жен за­прет; на За­па­де и в сам­из­да­те пуб­лико­ва­лись эс­се «Путь ин­тел­ли­ген­ции к клас­со­вой вла­сти» («Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz», 1978 год, совместно с И. Се­ле­ньи), ро­ман «Со­уча­ст­ник» («A cinkos», 1982 год, русский перевод 2003 год) и т. д.

В 1982-1984 годы жил в Бер­ли­не. По­сле 1989 года вклю­чил­ся в об­щественную жизнь; в 1990-1993 годы пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного ПЕН-клу­ба, в 1997-2003 годы пре­зи­дент бер­лин­ской АХ.

В цент­ре твор­че­ст­ва Д. Конрада - проб­ле­ма сво­бо­ды и по­ра­бо­ще­ния лич­но­сти в XX века, трак­ту­емая в ду­хе эк­зи­стен­циа­лиз­ма: ро­ма­ны «Бал в са­ду» («Kerti mulatság», 1989 год), «На го­ре во вре­мя сол­неч­но­го за­тме­ния» («Fenn a hegyen, napfogyatko­záskor», 2003 год), сборники эс­се - «Ис­кус ав­то­но­мии» («Az auto­nómia kísértése», 1980 год), «Ан­ти­по­ли­ти­ка» («Antipolitika», 1984 год), «Пуп Ев­ро­пы» («Európa köldö­kén», 1990 год) и др.