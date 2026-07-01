КОНРАД ДЬЁРДЬ
КОНРАД (Konrád) ДЬЁРДЬ - венгерский писатель.
Из еврейской семьи. Окончил Будапештский университет (1956 год); участник Венгерского восстания 1956 года.
Печатался с 1959 года.
Первый роман - «Тяжёлый день» («A látogató», 1969 год, русский перевод 1991 год) - принёс Д. Конраду репутацию писателя-диссидента.
В 1976-1989 годы на публикацию сочинений Д. Конрада в Венгрии был наложен запрет; на Западе и в самиздате публиковались эссе «Путь интеллигенции к классовой власти» («Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz», 1978 год, совместно с И. Селеньи), роман «Соучастник» («A cinkos», 1982 год, русский перевод 2003 год) и т. д.
В 1982-1984 годы жил в Берлине. После 1989 года включился в общественную жизнь; в 1990-1993 годы президент Международного ПЕН-клуба, в 1997-2003 годы президент берлинской АХ.
В центре творчества Д. Конрада - проблема свободы и порабощения личности в XX века, трактуемая в духе экзистенциализма: романы «Бал в саду» («Kerti mulatság», 1989 год), «На горе во время солнечного затмения» («Fenn a hegyen, napfogyatkozáskor», 2003 год), сборники эссе - «Искус автономии» («Az autonómia kísértése», 1980 год), «Антиполитика» («Antipolitika», 1984 год), «Пуп Европы» («Európa köldökén», 1990 год) и др.