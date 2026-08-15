КОНОВНИЦЫН ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Коновницын, Пётр Петрович (28.09[09.10].1764, Слободско-Украинская губ. — в ночь с 28.08[09.09] на 29.08[10.09].1822, дача барона Ралля, Петергофский уезд Санкт-Петербургской губ.) — российский государственный и военный деятель, граф (1819).

Из дворян. Получил домашнее воспитание. Действительную службу начал в 1785 в чине прапорщика в лейб-гвардии Семеновском полку. Участник Русско-шведской войны 1788—1790. С 1791 — адъютант генерал-фельдмаршала Г. А. Потемкина . Полковник (1792). Командовал Старооскольским пехотным полком в ходе кампаний 1792 и 1794 в Польше. В 1797 получил чин генерал-майора с назначением шефом Киевского гренадерского полка. В 1798 уволен с военной службы. В 1806 избран начальником Санкт-Петербургского ополчения и вновь принят на военную службу. Во время Русско-шведской войны 1808—1809 назначен дежурным генералом при главнокомандующем; генерал-лейтенант (1808). С 1809 — шеф Черниговского мушкетерского (с 1811 — пехотного) полка, затем — начальник 3-й пехотной дивизии.

С началом Отечественной войны 1812 его дивизия отличилась в боях при Какувячине, под Смоленском и при Валутиной Горе. 16—24 августа 1812 К. командовал арьергардом отступавших армий. В Бородинском сражении после ранения князя П. И. Багратиона временно командовал 2-й Западной армией, был дважды контужен, награжден золотой шпагой «За храбрость» с алмазами. С 27 августа — командир 3-го пехотного корпуса. С 4 сентября — дежурный генерал при М. И. Кутузове . Участвовал в сражениях при Тарутине, Малоярославце, Вязьме, Красном. Генерал-адъютант (1812).

Во время Заграничных походов 1813—1814 командовал Гренадерским корпусом, отличился в сражениях при Лютцене и Лейпциге. С 1814 сопровождал в путешествии по Европе великих князей Николая Павловича (будущий император Николай I ) и Михаила Павловича . В 1815—1819 — военный министр. Генерал от инфантерии (1817). С 1819 — сенатор и член Государственного совета , главный директор Пажеского, 1-го, 2-го и Смоленского кадетских корпусов, Дворянского полка и Царскосельского лицея.

Лит.: Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 гг. Т. 1. СПб., 1845; Память о членах Военного совета. Т. 3. Отд. 4. СПб., 1907. С. 37—44.