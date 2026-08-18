КОНОВАЛОВЫ

Коновaловы — российский род торгово-промышленных деятелей, выходцев из с. Вичуга (ныне г. Вичуга) Кинешемского уезда Костромской губернии.

Петр Кузьмич (1781—1846), крепостной крестьянин помещика А. Хрущева, в 1812 учредил в с. Бонячки (ныне в составе г. Вичуги) раздаточную мануфактуру по производству и окраске бумажной пряжи. В 1827 выкупился на волю. Четвертый из его сыновей, Александр Петрович (1812—1889), расширил дело, устроив несколько фабрик в с. Бонячки и деревне Каменке, где выпускались салфеточное полотно и китайка. В 1857 установил первую в губернии паровую машину.

Сын Александра Петровича,Иван Александрович(1850—1924) — совладелец фабрик основанного в 1898 «Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном» (в деле не участвовал). Храмоздатель Воскресенской церкви в с. Бонячки (1904).

С 1897 семейное предпринятие возглавил его сын Александр Иванович (см. А. И. Коновалов ). В начале ХХ в. на четырех хлопчатобумажных фабриках К. было задействовано 70 тысяч прядильных веретен, 2240 ткацких станков, работало 6 тыс. рабочих, выпускавших продукцию на 5 млн руб. (1910).

Сын Александра Ивановича, Сергей Александрович(1899—1981) — английский историк-славист, профессор Бирмингемского и Оксфордского университетов, автор трудов по истории России и русско-английских отношений, основатель журнала «Славянские записки» (на англ. языке).

Праправнук Петра Кузьмича К., Иван Капитонович (1872 — после 1917), продал фабрику в Бонячках, в 1900—1902 построил в Кинешме бумагопрядильную и ткацкую фабрики. После революции эмигрировал.

Лит.: Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 2001; Быков В. Н. Московская власть: гласные Городской думы (1863—1917). Биографический словарь. М., 2009. С. 352—353.