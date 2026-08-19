КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский предприниматель, политический и общественный деятель, мануфактур-советник (1910 год).
Потомственный почетный гражданин. Сын крупного текстильного фабриканта И.А. Коновалова (1850-1924 годы). Учился на физико-математическом факультете Московского университета (1894-1895 годы), окончил профессионально-техническую школу прядения и ткачества в г. Мюльгаузен (1895-1897 годы; Эльзас, Германия).
С 1897 года председатель правления Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыном (национализировано в 1918 году), владевшего одним из крупнейших комплексов предприятий в текстильной отрасли - бумагопрядильной, ткацкой, отбельной и красильно-отделочной фабриками в с. Бонячки (ныне в черте г. Вичуга) и м. Каменка Кинешемского уезда Костромской губернии. А.И. Коновалов ввёл 9-часовой рабочий день. Товариществом построены бесплатные казармы для одиноких и семейных рабочих, а также два посёлка из отдельных домов, которые рабочие могли приобрести в рассрочку. Под руководством А.И. Коновалова товарищество построило и содержало 4 начальные школы (на фабриках товарищества труд малолетних был запрещён) и ясли для детей рабочих, больницу, родильный приют, библиотеку-читальню, Народный дом (клуб), богадельню, баню; организовало сберегательную кассу и потребительское общество. Председатель совета Российского взаимного страхового союза (1908-1911 годы). Один из соучредителей (1912 год) и член совета Московского банка, член совета Русского акционерного льнопромышленного общества.
Инициатор создания Костромского комитета торговли и мануфактур (1901 год), его председатель (1905-1908 годы). С 1906 года член совета Съездов представителей промышленности и торговли. Выборный Московского биржевого общества (1906-1918 годы). Старшина (1906-1912 годы), товарищ председатель (1908-1910 годы) Московского биржевого комитета. Член Московского отделения Совета торговли и мануфактур (1906-1911 годы), Учётно-ссудного комитета Московской конторы Государственного банка. Член Хлопкового комитета при Главном управлении земледелия и землеустройства (1907 год), инициатор создания Хлопкового комитеа при Московской бирже (1908 год). Гласный Московской городской думы (1909-1912, 1917 годы) и Кинешемского уездного земского собрания (с 1913 года). Вместе с П.П. Рябушинским руководил проведением «экономических бесед» (1908-1913 годы) - совместных собраний крупнейших московских предпринимателей и либеральных учёных, на которых обсуждались экономич. вопросы.
С ноября 1905 года член Торгово-промышленной партии, с 1906 года - мирного обновления партии. С 1909 года участвовал в финансировании газеты «Утро России». Один из учредителей (1912 год) и член Московского комитета прогрессистов партии. Депутат (1912-1917 годы) и товарищ председатель (1912-1914 годы) Государственной думы 4-го созыва, член бюро фракции прогрессистов. Выступал за развитие мер по охране труда женщин и малолетних, строительство жилищ для рабочих с возможностью их выкупа рабочими, введение страхования рабочих по болезни, инвалидности и старости.
Входил в руководящую «пятёрку» масонской ложи «Роза», сформировавшейся в Думе и являвшейся частью союза «Великий Восток народов России» (А.И. Коновалов - член его Верховного совета). С 1915 года, в Первую мировую войну, товарищ председатель Центрального и Московского военно-промышленного комитетов. Предлагал легализовать рабочее движение, не дав ему приобрести антигосударственный характер. Один из организаторов и лидеров «Прогрессивного блока» (1915 год). После роспуска Думы в сентябре 1915 года на каникулы А.И. Коновалов выступил против переговоров с правительством по поводу требований блока и за привлечение в военно-промышленные комитеты представителей рабочих, созыв всероссийского съезда рабочих для формирования их массовой легальной организации (по мнению А.И. Коновалова, она должна была стать опорой либеральных партий). В декабре 1916 году, выступая на собрании городских голов, А.И. Коновалов высказался за свержение существовавшего правительства и за его замену врем. правительством. В ходе Февральской революции 1917 года вошёл в состав Временного комитета Государственной думы. В марте - мае и сентябре - октябре 1917 года министр торговли и промышленности во Временном правительстве; в сентябре - октябре также заместитель министра-председателя А.Ф. Керенского. В Министерстве торговли и промышленности создал отдел труда с участием представителей рабочих, предпринимателей и общественных организаций.
Сторонник широкого развития профсоюзов и примирительных учреждений, отмены уголовного преследования рабочих за стачки, введения ограничения на прибыль предпринимателей. Считал недопустимым в условиях войны установление 8-часового рабочего дня. В июле 1917 года вступил в Конституционно-демократическую партию (КДП), был избран в её ЦК. Выступал за сепаратный мир с Германией, считая неизбежным приход большевиков к власти в случае продолжения войны. В ходе Октябрьского вооруженного восстания 1917 года один из организаторов сопротивления Временного правительства большевикам, в ночь на 26 октября (8 ноября) вместе с другими министрами был арестован и заключён в Петропавловскую крепость. Избран членом Учредительного собрания. В начале 1918 года освобождён по состоянию здоровья, эмигрировал во Францию.
Один из организаторов Российского торгово-промышленного и финансового союза в Париже (1920 год), председатель его текстильной секции. Входил в Парижскую демократическую группу Партии народной свободы П.Н. Милюкова, в 1924-1940 годы председатель правления газеты «Последние новости». С 1924 года председатель Совета общественных организаций, объединявшего левые круги российских эмигрантов. Один из руководителей Российского земско-городского комитета помощи российского гражданам за границей (см. в статье Земгор). Председатель Российского музыкального общества в Париже, выступал с концертами как пианист-виртуоз (ученик А.И. Зилоти и С.В. Рахманинова). Во время Второй мировой войны уехал в США, после окончания войны вернулся во Францию.
Сын А.И. Коновалов - Сергей Александрович Коновалов (1899-1978 годы), историк, автор трудов по истории России и российско-британских отношений.
Сочинения:
Некоторые соображения о современном рабочем движении и необходимых мерах к его урегулированию // Красный архив. 1933. Т. 2(57).