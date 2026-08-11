КОНОПИШТСКОЕ СВИДАНИЕ 1914

Конопиштское свидaние 1914 — встреча германского императора Вильгельма II и адмирала А. фон Тирпица с наследником австро-венгерского престола эрцгерцогом Францем Фердинандом, состоявшаяся 12—13 июня 1914 в принадлежавшем Габсбургам замке Конопиште (ныне в Чехии).

На встрече обсуждалась балканская политика обеих держав, проблемы в отношениях с союзной Румынией, связанные с националистической политикой венгерских властей в Трансильвании, входившей в состав Венгрии и населенной преимущественно румынами. Во время К. с. Австро-Венгрия заручилась поддержкой Германии на случай возможного конфликта с Сербией. Речь также шла о строительстве австро-венгерского военно-морского флота. К. с. традиционно рассматривается как один из заключительных этапов укрепления Тройственного союза при подготовке Первой мировой войны.