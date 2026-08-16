КОНОПИШТЕ

КОНОПИШТЕ (Konopiště) - за­мок в Че­хии .

Рас­по­ло­жен к юго-вос­то­ку от Пра­ги, в 2 км к за­па­ду от г. Бе­не­шов. Ос­но­ван в 1294 году праж­ским еп. То­биа­шем из Бе­не­шо­ва; по­стро­ен по при­ме­ру французских го­тических зам­ков с вы­со­ки­ми баш­ня­ми и подъ­ём­ным мос­том. В 1327-1602 годы Конопиште при­над­ле­жал дво­рян­ско­му ро­ду Штерн­бер­гов. В 1468 году под­верг­ся оса­де вой­ска­ми Йир­жи из По­деб­рад . В 1648 году за­нят шве­да­ми.

В XVII-XIX века мно­го­крат­но ме­нял хо­зя­ев, в 1887 году ку­п­лен эрц­гер­цо­гом Фран­цем Фер­ди­нан­дом д’Эсте, ко­то­рый в 1889-1894 годы об­но­вил Конопиште (по про­ек­ту арх. Й. Мо­ке­ра). В 1910-1912 годы Конопиште рес­тав­ри­ро­ван по про­ек­ту арх. М. Фа­биа­ни. 12 июня 1914 года в зам­ке про­шла тай­ная встре­ча германского императора Виль­гель­ма II и адмирала А. фон Тир­пи­ца с на­след­ни­ком ав­ст­ро-венгерского пре­сто­ла Фран­цем Фер­ди­нан­дом (убит в Са­рае­ве 28 июня 1914 года), на ко­то­рой об­су­ж­дал­ся план на­па­де­ния Ав­ст­ро-Венг­рии на Сер­бию. С 1921 года Конопиште при­над­ле­жит го­су­дар­ст­ву.

Пря­мо­уголь­ный в пла­не за­мок с 7 ци­лин­д­рическими баш­ня­ми вклю­ча­ет внеш­ний двор (пе­ре­стро­ен в начале XVII века17 в.) и жи­лой дво­рец в восточной час­ти (пе­ре­стро­ен в ре­нес­санс­ном сти­ле в XVI века). В конце первой четверти XVIII умень­ше­на вы­со­та ба­шен, бан­кет­ный зал ук­ра­шен де­ко­ра­ци­ей в сти­ле ро­коко. Со­хра­ни­лись восточные во­ро­та со скульп­ту­ра­ми мас­тер­ской М.Б. Брау­на (1725 год). В ча­сов­не - про­из­ве­де­ния средне-векового искусства, ал­тарь ра­бо­ты бо­гем­ско­го скульп­то­ра Л. Вид­ма­на (около 1747 года).

В зам­ке пред­став­ле­на кол­лек­ция Фран­ца Фер­ди­нан­да: ме­бель, фар­фор, май­о­ли­ка, охот­ни­чьи тро­феи, боль­шая ору­жей­ная па­ла­та со средне-вековыми и ре­нес­санс­ны­ми дос­пе­ха­ми, унас­ле­до­ван­ны­ми от его дя­ди, гер­цо­га Мо­де­ны Фран­ци­ска V д’Эсте. За­мок ок­ру­жён пей­заж­ным пар­ком (225 га) с озёра­ми, са­дом роз со скульп­ту­ра­ми, ба­роч­ны­ми оран­же­рея­ми (в од­ной из них - Му­зей св. Ге­ор­гия, где хра­нят­ся пред­ме­ты XV- начала XX веков, свя­зан­ные с куль­том это­го свя­то­го).

Иллюстрации:

Фото О.И. Вилковой. За­мок Ко­но­пиш­те.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)