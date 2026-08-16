КОНОПИШТЕ
КОНОПИШТЕ (Konopiště) - замок в Чехии.
Расположен к юго-востоку от Праги, в 2 км к западу от г. Бенешов. Основан в 1294 году пражским еп. Тобиашем из Бенешова; построен по примеру французских готических замков с высокими башнями и подъёмным мостом. В 1327-1602 годы Конопиште принадлежал дворянскому роду Штернбергов. В 1468 году подвергся осаде войсками Йиржи из Подебрад. В 1648 году занят шведами.
В XVII-XIX века многократно менял хозяев, в 1887 году куплен эрцгерцогом Францем Фердинандом д’Эсте, который в 1889-1894 годы обновил Конопиште (по проекту арх. Й. Мокера). В 1910-1912 годы Конопиште реставрирован по проекту арх. М. Фабиани. 12 июня 1914 года в замке прошла тайная встреча германского императора Вильгельма II и адмирала А. фон Тирпица с наследником австро-венгерского престола Францем Фердинандом (убит в Сараеве 28 июня 1914 года), на которой обсуждался план нападения Австро-Венгрии на Сербию. С 1921 года Конопиште принадлежит государству.
Прямоугольный в плане замок с 7 цилиндрическими башнями включает внешний двор (перестроен в начале XVII века17 в.) и жилой дворец в восточной части (перестроен в ренессансном стиле в XVI века). В конце первой четверти XVIII уменьшена высота башен, банкетный зал украшен декорацией в стиле рококо. Сохранились восточные ворота со скульптурами мастерской М.Б. Брауна (1725 год). В часовне - произведения средне-векового искусства, алтарь работы богемского скульптора Л. Видмана (около 1747 года).
В замке представлена коллекция Франца Фердинанда: мебель, фарфор, майолика, охотничьи трофеи, большая оружейная палата со средне-вековыми и ренессансными доспехами, унаследованными от его дяди, герцога Модены Франциска V д’Эсте. Замок окружён пейзажным парком (225 га) с озёрами, садом роз со скульптурами, барочными оранжереями (в одной из них - Музей св. Георгия, где хранятся предметы XV- начала XX веков, связанные с культом этого святого).
Иллюстрации:
Фото О.И. Вилковой. Замок Конопиште.