КОНОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

КОНОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский ак­тёр, народный артист РФ (1999 год).

В 1963 году окон­чил Те­ат­раль­ное училище им. М.С. Щеп­ки­на, в 1963-1968 годы в Ма­лом те­ат­ре (Не­нил­ло - «Ро­ж­де­ст­во в до­ме синь­о­ра Купь­ел­ло» Э. Де Фи­лип­по ).

В ки­но де­бю­ти­ро­вал в 1962 году в ро­ли Вить­ки (фильм «Наш об­щий друг» И.А. Пырь­е­ва).

Сре­ди зна­чительных ро­лей: Алек­сей Быч­ков - он же Глаз­ков («На­чаль­ник Чу­кот­ки»), Алё­ша Се­мё­нов («В ог­не бро­да нет»), Пав­лик («На­ча­ло»), Фо­ма («Ан­д­рей Руб­лёв»), млад­ший лей­те­нант Ма­леш­кин («На вой­не как на вой­не»), Мить­ка Яр­мо­люк («Здрав­ст­вуй и про­щай»), Аким («Та­ёж­ная по­весть»), Ва­си­лий («Ва­си­лий и Ва­си­ли­са»), Не­стор Пет­ро­вич (т/ф «Боль­шая пе­ре­ме­на»). Ак­тё­ру бы­ло свой­ст­вен­но со­че­та­ние мяг­ких ко­мических кра­сок с под­лин­ным дра­ма­тиз­мом и глу­бо­ким про­ник­но­ве­ни­ем в пси­хо­ло­гию ге­роя.

Сре­ди других филь­мов: «Во­кзал для дво­их», «Пер­вый трол­лей­бус», «До сви­да­ния, маль­чи­ки!», «Дер­жись за об­ла­ка», «Фи­нист - Яс­ный Со­кол», «Два­дцать дней без вой­ны», «Си­би­риа­да», «Про­дел­ки в ста­рин­ном ду­хе», «Она с мет­лой, он в чёр­ной шля­пе», «Ближ­ний круг», «Пи­ры Вал­та­са­ра, или Ночь со Ста­ли­ным», «Цар­ская охо­та», «Ку­роч­ка Ря­ба», «Ца­ре­вич Алек­сей», те­ле­филь­мы «Те­перь пусть ухо­дит», «Ка­пи­тан Не­мо», «Гос­тья из бу­ду­ще­го», «В кру­ге пер­вом».

Иллюстрации:

Архив БРЭ.