КОНОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
КОНОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский актёр, народный артист РФ (1999 год).
В 1963 году окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина, в 1963-1968 годы в Малом театре (Ненилло - «Рождество в доме синьора Купьелло» Э. Де Филиппо).
В кино дебютировал в 1962 году в роли Витьки (фильм «Наш общий друг» И.А. Пырьева).
Среди значительных ролей: Алексей Бычков - он же Глазков («Начальник Чукотки»), Алёша Семёнов («В огне брода нет»), Павлик («Начало»), Фома («Андрей Рублёв»), младший лейтенант Малешкин («На войне как на войне»), Митька Ярмолюк («Здравствуй и прощай»), Аким («Таёжная повесть»), Василий («Василий и Василиса»), Нестор Петрович (т/ф «Большая перемена»). Актёру было свойственно сочетание мягких комических красок с подлинным драматизмом и глубоким проникновением в психологию героя.
Среди других фильмов: «Вокзал для двоих», «Первый троллейбус», «До свидания, мальчики!», «Держись за облака», «Финист - Ясный Сокол», «Двадцать дней без войны», «Сибириада», «Проделки в старинном духе», «Она с метлой, он в чёрной шляпе», «Ближний круг», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Царская охота», «Курочка Ряба», «Царевич Алексей», телефильмы «Теперь пусть уходит», «Капитан Немо», «Гостья из будущего», «В круге первом».
Иллюстрации:
Архив БРЭ.