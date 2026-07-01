КОННЫЕ ЗАВОДЫ

КОННЫЕ ЗАВОДЫ - ко­не­вод­че­ские хо­зяй­ст­ва, в ко­то­рых раз­во­дят по­род­ных ло­ша­дей для пле­мен­ных и поль­зо­ва­тель­ных це­лей.

Пер­вые конные заводы для раз­ве­де­ния вер­хо­вых ло­ша­дей ор­га­ни­зо­ва­ны при мо­на­сты­ре бе­не­дик­тин­цев Айнзи­дельн близ Цю­ри­ха (964 год; ны­не там вос­ста­нов­ле­но раз­ве­де­ние швей­цар­ской теп­ло­кров­ной по­ро­ды), в Кор­до­ве (1230 год; Ис­па­ния), в Ге­ор­ген­бур­ге в Восточной Прус­сии (1264 год; ны­не конный завод «Ге­ор­ген­бург» в пос. Ма­ёв­ка Чер­ня­хов­ско­го р-на Ка­ли­нин­град­ской обл.).

Сре­ди других ста­рей­ших дей­ст­вую­щих ев­ропейских конных заводов: Клад­руб­ский (1579 год; раз­во­дит­ся клад­руб­ская по­ро­да ло­ша­дей) в Че­хии и Ли­пи­ци­ан­ский (1580 год; ли­пи­ци­ан­ская по­ро­да) в Сло­ве­нии, за­вод в г. Цел­ле (1735 год; ган­но­вер­ская по­ро­да) в Гер­ма­нии, де­по араб­ских, ан­гло-араб­ских, чи­сто­кров­ных вер­хо­вых и фран­цуз­ских спор­тив­ных же­реб­цов в г. Пом­па­дур на юге Фран­ции (1745 год). Ис­то­рическую из­ве­ст­ность в ми­ро­вом спор­тив­ном кон­но­за­вод­ст­ве имел Тра­ке­нен­ский за­вод (1732 год; тра­ке­нен­ская по­ро­да) в Восточной Прус­сии.

В XIX веке от­кры­ты свыше 40 конных заводов, за­ни­мав­ших­ся как чи­сто­по­род­ным раз­ве­де­ни­ем ло­ша­дей, так и вы­ве­де­ни­ем но­вых по­род со­об­раз­но це­лям ис­поль­зо­ва­ния: ра­бо­та в уп­ря­жи, под сед­лом и т. д. Боль­шин­ст­во современых куль­тур­ных (за­вод­ских) по­род ло­ша­дей в ми­ре вы­ве­де­ны при­мер­но в 100 наи­бо­лее зна­чительных за­во­дах (в Рос­сии к ним от­но­сит­ся в пер­вую оче­редь Хре­нов­ской за­вод).

К началу XXI века по­ро­ды меж­ду­нар. рас­про­ст­ра­не­ния (чи­сто­кров­ная вер­хо­вая, араб­ская, аме­ри­кан­ская стан­дарт­бред­ная) раз­во­дят­ся в коных заводах многих стран. Круп­ней­шие конные заводы по чи­сто­кров­ной вер­хо­вой по­ро­де объ­еди­не­ны в 3 транс­на­цио­наль­ные кор­по­ра­ции: «Darley» (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, США), «Juddmonte farms» (Ве­ли­ко­бри­та­ния, США), «Coolmore» (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ав­ст­ра­лия, США). Араб­ских ло­ша­дей раз­во­дят в ча­ст­ных конных заводах Егип­та, ОАЭ, Са­удов­ской Ара­вии, Поль­ши, Фран­ции. Лошадей американской стан­дартбредной породы разводят во мно­гих конных заводах США, Ка­на­ды, Фин­лян­дии, Шве­ции, Но­вой Зе­лан­дии и др.

В Русском государстве один из пер­вых конных заводов (ве­ли­ко­кня­же­ский Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча ) ос­но­ван в с. Хо­ро­шё­во, близ Мо­ск­вы, во второй половине XV века. В XVI веке для управ­ле­ния го­су­да­ре­вы­ми конными заводами был соз­дан Ко­ню­шен­ный при­каз. В середине XVII века в 16 цар­ских конных заводах, об­слу­жи­вав­ших цар­ский двор, со­стоя­ло св. 5,1 тыс. ло­ша­дей. Конные заводы при­над­ле­жа­ли так­же боя­рам и мо­на­сты­рям. Ком­плек­то­ва­лись от­бор­ны­ми же­реб­ца­ми и мат­ка­ми рус­ской по­ро­ды, ино­гда ис­поль­зо­ва­лись же­реб­цы-про­из­во­ди­те­ли но­гай­ской и не­ко­то­рых вос­точ­ных (ту­рец­кой, пер­сид­ской) по­род - т. н. ар­гама­ки. В начале XVIII века вой­ны и ши­ро­ко­мас­штаб­ное строи­тель­ст­во, со­про­во­ждав­шие­ся мно­го­крат­ны­ми «ло­ша­ди­ны­ми на­бо­ра­ми» (бра­ли и пле­мен­ных ло­ша­дей), ис­то­щи­ли кон­ские ре­сур­сы, мно­гие конные заводы пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние. По­сле ука­за императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны от 3(14) мая 1756 года об от­ме­не при­ну­дительных кон­ских на­бо­ров и о по­куп­ке ло­ша­дей для ар­мии на­чал­ся бы­ст­рый рост ча­ст­но­го кон­но­за­вод­ст­ва, ори­ен­ти­ро­вав­ше­го­ся на по­став­ки ло­ша­дей в ар­мию (20 ча­ст­ных К. з. в сер. 18 в.; 1339 за­во­дов в 1814, в них со­стоя­ло 22,1 тыс. же­реб­цов-про­из­во­ди­те­лей и св. 220 тыс. ко­был-ма­ток). В XVIII веке в конных заводах раз­во­ди­ли ло­ша­дей раз­лич­ных западно-ев­ропейских по­род, главынм образом не­мец­ких. Об­раз­цо­вы­ми бы­ли Хре­нов­ской и Чес­мен­ский кон­ные за­во­ды в Боб­ров­ском уезде Во­ро­неж­ской губернии, ос­но­ван­ные в 1776 году соз­да­те­лем отечественной ры­си­стой и вер­хо­вой по­род ло­ша­дей гр. А.Г. Ор­ло­вым-Чес­мен­ским. Рост по­треб­но­стей в ло­ша­дях для во­ен­но-ре­монт­ных це­лей при­вёл к воз­ник­но­ве­нию в первой четверти XIX века че­ты­рёх государственных конных заодах (Дер­куль­ский, Ли­ма­рев­ский, Но­во­алек­сан­д­ров­ский и Стре­лец­кий) в Ста­ро­бель­ском уезде Харь­ков­ской губернии, ко­то­рые бы­ли из­вест­ны под об­щим названием Бе­ло­во­дские кон­ные за­во­ды. В 1845 году го­су­дар­ст­вом при­об­ре­те­ны Хре­нов­ской и Чес­мен­ский кон­ные за­во­ды, а так­же за­вод, ос­но­ван­ный Ф.В. Рос­топ­чи­ным в с. Ан­на Бо­бров­ско­го уезда Во­ро­неж­ской губернии (объ­е­ди­не­ны в Хре­нов­ской за­вод); в 1861 году в рас­по­ря­же­ние государственного кон­но­за­вод­ст­ва пе­ре­дан Янов­ский за­вод кров­ных ло­ша­дей в Цар­ст­ве Поль­ском.

В первой половине XIX века воз­ник­ли об­ще­ст­ва кон­но­за­вод­чи­ков, ко­то­рые строи­ли ип­по­дро­мы и про­во­ди­ли на них ска­ко­вые и ры­си­стые ис­пы­та­ния. С 1842 года управ­ле­ни­ем государственного кон­но­за­вод­ст­ва из­да­вал­ся «Жур­нал кон­но­за­вод­ст­ва и охо­ты» (с 1865 года «Жур­нал кон­но­за­вод­ст­ва»). В 1830-1860-е годы в свя­зи с со­кра­ще­ни­ем по­треб­но­сти в вер­хо­вых ло­ша­дях для ар­мии, а за­тем и от­ме­ной кре­по­ст­но­го пра­ва чис­ло ча­ст­ных конных заводоа умень­ши­лось (в 1837-1857 годы с 4082 до 2774, а ко­ли­че­ст­во ма­ток в них - вдвое), кри­зис ча­ст­но­го кон­но­за­вод­ст­ва был пре­одо­лён в 1870-е годы. То­гда же на­чал­ся уси­лен­ный рост кон­но­за­вод­ст­ва в Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го. В 1870-1880-е годы ожи­ви­лось ип­по­дром­ное де­ло, в 1880 году бе­га ры­са­ков про­хо­ди­ли на 24, скач­ки вер­хо­вых ло­ша­дей - на 7 ип­по­дро­мах (в 1896 году со­от­вет­ст­вен­но на 41 и 29).

Вве­де­ние то­та­ли­за­то­ра (впер­вые в 1876 году в Цар­ском Се­ле) да­ло су­ще­ст­вен­ную ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку вер­хо­во­му и ры­си­сто­му кон­но­за­вод­ст­ву. Еже­год­но про­во­ди­лись де­сят­ки гу­берн­ских кон­ных вы­ста­вок; с 1866 года один раз в 3 го­да уст­раи­ва­лась Все­российская вы­став­ка. Ча­ст­ных конных хаводов в 1878 году на­счи­ты­ва­лось 3,4 тыс., в 1904 году - св. 6 тыс. (бо­лее 17 тыс. же­реб­цов-про­из­во­ди­те­лей и св. 176 тыс. ко­был-ма­ток). В конце XIX - начале XX веков в конном заводе раз­во­ди­ли ло­ша­дей ор­лов­ской ры­си­стой по­ро­ды и её по­ме­сей с американским ры­са­ком (луч­шие за­во­ды - Злын­ский В.Н. Те­ле­ги­на, Но­во­том­ни­ков­ский гр. И.И. Во­рон­цо­ва-Даш­ко­ва, Дуб­ров­ский великий князь Дмит­рия Кон­стан­ти­но­ви­ча, При­леп­ский Я.И. Бу­то­ви­ча и др.), чис­то­кров­ной вер­хо­вой по­ро­ды [за­во­ды М.И. Ла­за­ре­ва (ото­шёл в каз­ну в 1915 году), Кра­син­ских, кня­зей Чар­то­рый­ских и др.], араб­ской чисто­кров­ной по­ро­ды (за­во­ды кня­зей Щер­ба­то­вых, гр. С.А. Стро­га­но­ва), стре­лец­кой, ор­ло­во-рас­топ­чин­ской по­род (Ста­ро­жи­лов­ский за­вод П.П. фон Дер­ви­за), по­лу­кров­ных вер­хо­вых и западно-ев­ропейских тя­же­ло­уп­ряж­ных по­род и их по­ме­сей. По­род­ные ло­ша­ди в зна­чит. ко­ли­че­ст­вах экс­пор­ти­ро­ва­лись в западно-ев­ропейские стра­ны (в 1908-1912 годы в среднем еже­год­но св. 90,5 тыс. го­лов). Во­про­сам раз­ви­тия ко­не­вод­ст­ва бы­ли по­свя­ще­ны съез­ды кон­но­за­вод­чи­ков в 1910 и 1913 годы.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года конные заводы бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годы боль­шин­ст­во за­во­дов ут­ра­ти­ло пле­мен­ных ло­ша­дей и пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние. В 1920 году для вос­ста­нов­ле­ния вер­хо­во­го кон­но­за­вод­ст­ва сфор­ми­ро­ва­ны во­енные конные заводы (уп­разд­не­ны в 1954 году). Раз­ви­ва­лись так­же и гражданские конные заводы, главным образомна ос­но­ве бывших ча­ст­ных круп­ных хо­зяйств. Для вос­ста­нов­ле­ния пле­мен­но­го по­го­ло­вья бы­ли за­ку­п­ле­ны за ру­бе­жом вы­со­ко­класс­ные же­реб­цы-про­из­во­ди­те­ли и мат­ки. В конце 1940-х годов в СССР на­счи­ты­ва­лось 160 государственных конных заводов. В конных заводах СССР вы­ве­де­ны 14 по­род ло­ша­дей: вер­хо­вые (бу­дён­нов­ская, кус­та­най­ская, ку­шум­ская, но­во­кир­гиз­ская и ук­ра­ин­ская), уп­ряж­ные (рус­ская ры­си­стая, бе­ло­рус­ская и лат­вий­ская), тя­же­ло­уп­ряж­ные (вла­ди­мир­ская, ли­тов­ская, рус­ская и со­вет­ская). В свя­зи с ме­ха­ни­за­ци­ей сельского хозяйства и транс­порт­ных ра­бот в 1950-1990-е годы чис­ло конных заводов и по­го­ло­вье ло­ша­дей в них силь­но со­кра­ти­лись.

В РФ дей­ст­ву­ют около 100 конных заводов (2008 год), про­из­во­дя­щих пле­мен­ных ло­ша­дей; 49 конных заводов объ­е­ди­не­ны в Ас­со­циа­цию «Рос­плем­кон­за­вод», боль­шин­ст­во из них име­ет ве­ко­вую ис­то­рию. В этих конных заводах раз­во­дят ло­ша­дей за­во­дских по­род: ор­лов­ской и рус­ской ры­си­стых, чис­то­кров­ной вер­хо­вой, бу­дён­нов­ской, дон­ской, араб­ской чис­то­кров­ной, ахал­те­кин­ской, рус­ской вер­хо­вой, тра­ке­нен­ской, ган­но­вер­ской, вла­ди­мир­ской, со­вет­ской и рус­ской тя­же­ло­воз­ных, тер­ской, аме­ри­кан­ской стан­дар­тб­ред­ной, пер­ше­рон­ской (табл.). Соз­да­ют­ся но­вые конные заводы, в ко­то­рых, по­ми­мо за­во­дских, раз­во­дят так­же ме­ст­ные по­ро­ды: но­во­ал­тай­скую, якут­скую, кал­мыц­кую, баш­кир­скую, вят­скую и др. Функ­цио­ни­ру­ют конные заводы, раз­во­дя­щие по­ни, ми­ни-ло­ша­дей. По­дав­ляю­щее чис­ло тра­ди­ци­он­ных конных заводов в РФ убы­точ­но (се­бе­стои­мость мо­лод­ня­ка к мо­мен­ту реа­ли­за­ции в среднем на 30% вы­ше це­ны про­дажи), по этой при­чи­не идёт про­цесс их раз­ук­руп­не­ния. По срав­не­нию с 1990 годом чис­ло конных заводов, имев­ших в про­из­во­дя­щем со­ста­ве бо­лее 100 го­лов ма­ток, со­кра­ти­лось вдвое. Бо­лее по­ло­ви­ны пле­мен­но­го ма­точ­но­го по­го­ло­вья за­во­дских по­род ло­ша­дей рас­сре­до­то­че­но в ча­ст­ных хо­зяй­ст­вах (от 1-2 до 5-10 го­лов).

Иллюстрации:

«Фло­ре­ал. Ры­жий же­ре­бец чис­то­кров­ной вер­хо­вой по­ро­ды кон­но­го за­во­да М.И. Ла­за­ре­ва». Ху­дож­ник В.В. Се­мен­ский. Архив БРЭ;

Фото В.В. Семидьянова. Кон­ный за­вод «Ге­ор­ген­бург» (Ка­ли­нин­град­ская об­ласть);

Ко­нюш­ня Хре­нов­ско­го за­во­да. Фо­то. 1990-е гг. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)