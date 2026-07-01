КОННЫЕ ЗАВОДЫ
КОННЫЕ ЗАВОДЫ - коневодческие хозяйства, в которых разводят породных лошадей для племенных и пользовательных целей.
Первые конные заводы для разведения верховых лошадей организованы при монастыре бенедиктинцев Айнзидельн близ Цюриха (964 год; ныне там восстановлено разведение швейцарской теплокровной породы), в Кордове (1230 год; Испания), в Георгенбурге в Восточной Пруссии (1264 год; ныне конный завод «Георгенбург» в пос. Маёвка Черняховского р-на Калининградской обл.).
Среди других старейших действующих европейских конных заводов: Кладрубский (1579 год; разводится кладрубская порода лошадей) в Чехии и Липицианский (1580 год; липицианская порода) в Словении, завод в г. Целле (1735 год; ганноверская порода) в Германии, депо арабских, англо-арабских, чистокровных верховых и французских спортивных жеребцов в г. Помпадур на юге Франции (1745 год). Историческую известность в мировом спортивном коннозаводстве имел Тракененский завод (1732 год; тракененская порода) в Восточной Пруссии.
В XIX веке открыты свыше 40 конных заводов, занимавшихся как чистопородным разведением лошадей, так и выведением новых пород сообразно целям использования: работа в упряжи, под седлом и т. д. Большинство современых культурных (заводских) пород лошадей в мире выведены примерно в 100 наиболее значительных заводах (в России к ним относится в первую очередь Хреновской завод).
К началу XXI века породы междунар. распространения (чистокровная верховая, арабская, американская стандартбредная) разводятся в коных заводах многих стран. Крупнейшие конные заводы по чистокровной верховой породе объединены в 3 транснациональные корпорации: «Darley» (Великобритания, Франция, США), «Juddmonte farms» (Великобритания, США), «Coolmore» (Великобритания, Австралия, США). Арабских лошадей разводят в частных конных заводах Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Польши, Франции. Лошадей американской стандартбредной породы разводят во многих конных заводах США, Канады, Финляндии, Швеции, Новой Зеландии и др.
В Русском государстве один из первых конных заводов (великокняжеский Ивана III Васильевича) основан в с. Хорошёво, близ Москвы, во второй половине XV века. В XVI веке для управления государевыми конными заводами был создан Конюшенный приказ. В середине XVII века в 16 царских конных заводах, обслуживавших царский двор, состояло св. 5,1 тыс. лошадей. Конные заводы принадлежали также боярам и монастырям. Комплектовались отборными жеребцами и матками русской породы, иногда использовались жеребцы-производители ногайской и некоторых восточных (турецкой, персидской) пород - т. н. аргамаки. В начале XVIII века войны и широкомасштабное строительство, сопровождавшиеся многократными «лошадиными наборами» (брали и племенных лошадей), истощили конские ресурсы, многие конные заводы прекратили существование. После указа императрицы Елизаветы Петровны от 3(14) мая 1756 года об отмене принудительных конских наборов и о покупке лошадей для армии начался быстрый рост частного коннозаводства, ориентировавшегося на поставки лошадей в армию (20 частных К. з. в сер. 18 в.; 1339 заводов в 1814, в них состояло 22,1 тыс. жеребцов-производителей и св. 220 тыс. кобыл-маток). В XVIII веке в конных заводах разводили лошадей различных западно-европейских пород, главынм образом немецких. Образцовыми были Хреновской и Чесменский конные заводы в Бобровском уезде Воронежской губернии, основанные в 1776 году создателем отечественной рысистой и верховой пород лошадей гр. А.Г. Орловым-Чесменским. Рост потребностей в лошадях для военно-ремонтных целей привёл к возникновению в первой четверти XIX века четырёх государственных конных заодах (Деркульский, Лимаревский, Новоалександровский и Стрелецкий) в Старобельском уезде Харьковской губернии, которые были известны под общим названием Беловодские конные заводы. В 1845 году государством приобретены Хреновской и Чесменский конные заводы, а также завод, основанный Ф.В. Ростопчиным в с. Анна Бобровского уезда Воронежской губернии (объединены в Хреновской завод); в 1861 году в распоряжение государственного коннозаводства передан Яновский завод кровных лошадей в Царстве Польском.
В первой половине XIX века возникли общества коннозаводчиков, которые строили ипподромы и проводили на них скаковые и рысистые испытания. С 1842 года управлением государственного коннозаводства издавался «Журнал коннозаводства и охоты» (с 1865 года «Журнал коннозаводства»). В 1830-1860-е годы в связи с сокращением потребности в верховых лошадях для армии, а затем и отменой крепостного права число частных конных заводоа уменьшилось (в 1837-1857 годы с 4082 до 2774, а количество маток в них - вдвое), кризис частного коннозаводства был преодолён в 1870-е годы. Тогда же начался усиленный рост коннозаводства в Области войска Донского. В 1870-1880-е годы оживилось ипподромное дело, в 1880 году бега рысаков проходили на 24, скачки верховых лошадей - на 7 ипподромах (в 1896 году соответственно на 41 и 29).
Введение тотализатора (впервые в 1876 году в Царском Селе) дало существенную материальную поддержку верховому и рысистому коннозаводству. Ежегодно проводились десятки губернских конных выставок; с 1866 года один раз в 3 года устраивалась Всероссийская выставка. Частных конных хаводов в 1878 году насчитывалось 3,4 тыс., в 1904 году - св. 6 тыс. (более 17 тыс. жеребцов-производителей и св. 176 тыс. кобыл-маток). В конце XIX - начале XX веков в конном заводе разводили лошадей орловской рысистой породы и её помесей с американским рысаком (лучшие заводы - Злынский В.Н. Телегина, Новотомниковский гр. И.И. Воронцова-Дашкова, Дубровский великий князь Дмитрия Константиновича, Прилепский Я.И. Бутовича и др.), чистокровной верховой породы [заводы М.И. Лазарева (отошёл в казну в 1915 году), Красинских, князей Чарторыйских и др.], арабской чистокровной породы (заводы князей Щербатовых, гр. С.А. Строганова), стрелецкой, орлово-растопчинской пород (Старожиловский завод П.П. фон Дервиза), полукровных верховых и западно-европейских тяжелоупряжных пород и их помесей. Породные лошади в значит. количествах экспортировались в западно-европейские страны (в 1908-1912 годы в среднем ежегодно св. 90,5 тыс. голов). Вопросам развития коневодства были посвящены съезды коннозаводчиков в 1910 и 1913 годы.
После Октябрьской революции 1917 года конные заводы были национализированы. В Гражданскую войну 1917-1922 годы большинство заводов утратило племенных лошадей и прекратило существование. В 1920 году для восстановления верхового коннозаводства сформированы военные конные заводы (упразднены в 1954 году). Развивались также и гражданские конные заводы, главным образомна основе бывших частных крупных хозяйств. Для восстановления племенного поголовья были закуплены за рубежом высококлассные жеребцы-производители и матки. В конце 1940-х годов в СССР насчитывалось 160 государственных конных заводов. В конных заводах СССР выведены 14 пород лошадей: верховые (будённовская, кустанайская, кушумская, новокиргизская и украинская), упряжные (русская рысистая, белорусская и латвийская), тяжелоупряжные (владимирская, литовская, русская и советская). В связи с механизацией сельского хозяйства и транспортных работ в 1950-1990-е годы число конных заводов и поголовье лошадей в них сильно сократились.
В РФ действуют около 100 конных заводов (2008 год), производящих племенных лошадей; 49 конных заводов объединены в Ассоциацию «Росплемконзавод», большинство из них имеет вековую историю. В этих конных заводах разводят лошадей заводских пород: орловской и русской рысистых, чистокровной верховой, будённовской, донской, арабской чистокровной, ахалтекинской, русской верховой, тракененской, ганноверской, владимирской, советской и русской тяжеловозных, терской, американской стандартбредной, першеронской (табл.). Создаются новые конные заводы, в которых, помимо заводских, разводят также местные породы: новоалтайскую, якутскую, калмыцкую, башкирскую, вятскую и др. Функционируют конные заводы, разводящие пони, мини-лошадей. Подавляющее число традиционных конных заводов в РФ убыточно (себестоимость молодняка к моменту реализации в среднем на 30% выше цены продажи), по этой причине идёт процесс их разукрупнения. По сравнению с 1990 годом число конных заводов, имевших в производящем составе более 100 голов маток, сократилось вдвое. Более половины племенного маточного поголовья заводских пород лошадей рассредоточено в частных хозяйствах (от 1-2 до 5-10 голов).
Иллюстрации:
«Флореал. Рыжий жеребец чистокровной верховой породы конного завода М.И. Лазарева». Художник В.В. Семенский. Архив БРЭ;
Фото В.В. Семидьянова. Конный завод «Георгенбург» (Калининградская область);
Конюшня Хреновского завода. Фото. 1990-е гг. Архив БРЭ.